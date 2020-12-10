Победители конкурса «Большая перемена» выступили на Патриотическом форуме

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10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:11  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему в Азербайджане остались недовольны победой над Карабахом

Военный парад в Баку стал кульминацией торжества Азербайджана над Карабахом Валерий Шарифулин/ТАСС
10 декабря исполнился ровно месяц со дня окончания второй карабахской войны. В Баку состоялся военный парад, главным гостем на котором был главный союзник Азербайджана – президент Турции Эрдоган. Казалось бы, азербайджанское общество и политический класс должны переполнять гордость и воодушевление по поводу громкой победы над Карабахом. Однако в стране остались и недовольные. Почему?  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Турция действительно получила новые преференции по итогам последней войны в Карабахе. Это так, но практическая жизнь сейчас делает именно Россию важнейшим игроком в регионе. И не в политическом плане, а в чисто гуманитарном. Подробности...

На Марсе все-таки должны цвести яблони

Андрей Перла
Андрей Перла, Политолог
Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам – читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Непоротое поколение сходит с ума

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во Второй карабахской войне - по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением, и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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Обсуждение: 9 комментариев

Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Победители конкурса «Большая перемена» выступили на Патриотическом форуме

    10 декабря 2020, 18:04

    Победители всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» выступили на Всероссийском патриотическом форуме в рамках сессии «Недетские задачи».

    Всероссийский патриотический форум проходит в Музее Победы с 9 по 11 декабря в онлайн-формате, в нем принимают участие более 3 тыс. человек из 85 регионов страны. Сессия «Недетские задачи» состоялась 10 декабря в рамках Всероссийского патриотического форума, спикерами сессии выступили победители Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    Экспертами форума стали представители патриотических общественных организаций, государственной власти, научного сообщества и волонтеры. Спикерами форума стали победители конкурса «Большая перемена» в направлении «Помни!» Софья Лобанова из Саратовской области, Михаил Башкирев из Курска, Артем Меркулов из Воронежа и Александра Якутина из Москвы. Модератором сессии выступила президент Региональной общественной организации по сохранению культурного и исторического наследия Москвы «Москва и москвичи», председатель комиссии межрегиональных связей и этнотуризма Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Галли Монастырева.

    В рамках встречи школьники обсудили механизмы и технологии патриотического воспитания детей и молодежи, а также поговорили о современных форматах реализации патриотических проектов, интересных подрастающему поколению.

    Артем Меркулов рассказал, что на протяжении десяти лет занимается изучением традиционной русской культуры и исполнением народных песен. Любовь к фольклору ему привили школьные учителя.

    «Погружаясь в исследования, я убеждаюсь, что мы должны сохранять традиции нашей истории, культуры. В конкурсе «Большая перемена» на этапе командной работы мы создали проект по внедрению мультимедийного пространства в Воронежском областном краеведческом музее. Свой проект мы представляли на примере зала «Воронежская губерния в XIX веке – начале XX века». Этот зал показывает жизнь крестьян после отмены крепостного права, традиционную культуру и быт Воронежской губернии», – рассказал старшеклассник.

    Он также добавил, что, работая над проектом, он и его команда поняли: музею нужна «новая жизнь», а к элементам традиционной экспозиции в виде подлинных экспонатов необходимо добавить архивные фото, аудио и видеоматериалы, чтобы создать «эффект присутствия» в том или ином времени. «Так как мы занимаемся сохранением и популяризацией нематериального культурного наследия территории бывшей Воронежской губернии, мы хотим, чтобы музей был не только хранителем материальной культуры, но и транслировал духовную культуру», – заключил школьник.

    Михаил Башкирев рассказал о Военно-патриотическом клубе «Факел», который работает в его родном городе уже более 60 лет. «Его членами являются ученики и многие учителя моей школы. Мы бережно сохраняем память о Великой Отечественной войне. Занимаемся работой с архивными документами, устанавливаем имена найденных бойцов на раскопках, пытаемся отыскать их родственников, увековечиваем имена солдат и командиров, летчиков и воздушных стрелков. Ребята с серьезностью относятся к такому роду деятельности, потому что понимают, насколько важно сохранение исторической памяти о подвигах наших соотечественников. Мой педагог-наставник Ольга Викторовна Фролова не раз говорила, что с технологическим прогрессом стало намного проще ориентироваться в огромном количестве архивной информации, ведь на данный момент архивы с документами есть на электронных носителях», – подчеркнул Михаил.

    Софья Лобанова рассказала о своем исследовательском проекте, который она разработала вместе с классным руководителем, учителем истории, наставником в конкурсе «Большая перемена» Галиной Владимировной Войновой. «Эта работа связана с поиском неизвестного солдата, моего земляка, освободителя концлагеря Освенцим. Мы предположили, что человек мог погибнуть в день освобождения концлагеря – 27 января 1945 года. Так удалось найти Борщева Ивана Федоровича – уроженца села Самойловка Саратовской области. Узнали, что за многочисленный подвиги он был награжден орденом Красной Звезды, дважды кавалер Ордена Отечественной Войны I степени. Выяснилось, что об истории Ивана Федоровича в селе Самойловка никто ничего не знает. Поэтому мы поставили перед собой следующую задачу – вернуть имя героя на историческую Родину и найти родственников Ивана Федоровича», – подчеркнула Лобанова.

    Оказалось, что в ее родном городе живет внук Ивана Федоровича – Дубровин Юрий Владимирович, который не знал о подвигах своего деда. «Мы передали семье наградные листы и рассказали все, что смогли узнать в ходе исследования. Юрий Владимирович инвалид по зрению, он незрячий с детства. Не передать эмоции, которые мы испытали, передавая семье документы, не описать словами, что чувствует слепой человек, поглаживая в руках наградные листы своего деда, а скупая мужская слеза катится по его щеке. Теперь Юрий Владимирович очень хочет побывать на могиле своего деда в Освенциме», – рассказала Софья Лобанова.

    «Быть патриотом – это значит любить Родину и быть готовым менять ее к лучшему. Патриотизм – это, в первую очередь, осознание ценности твоей страны, единство людей, культуры, истории и природы. Для меня пример подлинного патриотизма – это художники-передвижники. Они писали народные образы, рассказывали о жизни простых людей, делали искусство доступным не только для привилегированного сословия, но и для каждого человека», – резюмировала Александра Якутина.


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