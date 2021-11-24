Общество потребления должно сменить общество ясных идеалов

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Выгода Германии от «Северного потока – 2» оказалась больше российской

Немецкий бизнес бьет тревогу из-за роста издержек Sascha Steinbach/EPA/ТАСС
Высокие цены на газ и электричество делают немецкий бизнес слишком уязвимым, следует из исследования Торгово-промышленной палаты Германии. Это является прямым доказательством ошибок Берлина при переходе к зеленой энергетике. А также объясняет, почему Германия так рьяно поддерживает ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2».  Подробности...
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Российских детей и пенсионеров атакуют из Днепропетровска

Украинские сетевые террористы избрали своими жертвами российских подростков Сергей Коньков/ТАСС
ФСБ предотвратила очередную школьную стрельбу в Казани. Установлено: готовивший расправу подросток действовал по указанию из-за границы. Через соцсети преступление курировал житель Днепропетровщины. В этом же регионе обосновались и кол-центры телефонных аферистов, ворующих деньги с карт российских пенсионеров. Эксперты уверены: атаки на молодежь и пожилых – элементы гибридной войны против России. Подробности...
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Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

Общество вправе знать национальность преступников, уверены журналисты Алексей Сухоруков/РИА Новости
Чеченские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о запрете упоминать в прессе национальность преступников – и тем вызвали острую дискуссию среди депутатов. Одни считают, что нынешняя практика указания этнической принадлежности правонарушителей может привести к росту межнациональной напряженности. Другие полагают, что закон невыполним и в случае принятия породит ряд новых серьезных проблем. Подробности...
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Болгария потеплеет к России

Раньше президент Радев был «русским агентом», теперь стал «надеждой Европы» Srdjan Ilic/PIXSELL/PA Images/ТАСС
В Болгарии наступает новая политическая эра. Эта эра должна быть избавлена от того негатива в адрес России, который отличал болгарскую политику последние 12 лет. Премьер-русофоб Бойко Борисов проиграл парламентские выборы, а его главный враг Румен Радев выиграл президентские. Кто теперь будет управлять Болгарией и что это означает для Москвы? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Общество потребления должно сменить общество ясных идеалов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вы летите на гребне волны прогресса, уничтожая отставших классиков, Шекспира и Данте, переименовывая мам и пап в родителей номер один и номер два, умножая гендеры и прочее? Флаг вам в руки, а нам спешить некуда. Подробности...

Современная медицина страдает «рефлексом Земмельвейса»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Консенсус в медицинской науке – это всегда плод огромного количества компромиссов, традиций, политических интересов, коммерческих каких-то историй, чисто культурных предрассудков. Часто консенсус ко всеобщей пользе, но далеко не обязательно. Подробности...
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Наши сограждане уже живут в прекрасном будущем

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Все разговоры про будущее обычно сводятся к довольно банальной футурологии. Все больше онлайна и удаленной работы, телемедицина, исчезновение национальных государств и все такое прочее. Мы решили говорить только о том русском будущем, которое мы сами хотим видеть для себя. Подробности...
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Дети с Украины распространяют террор

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Новую войну ждут к новому году

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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    Владимир Можегов

    Общество потребления должно сменить общество ясных идеалов

    Владимир Можегов
    публицист
    		24 ноября 2021, 09:00

    Глобалистская повестка нам более неинтересна – это резюме валдайской речи Путина было подтверждено и на климатическом форуме в Глазго, который Россия (вместе с Китаем) попросту проигнорировала, ограничившись ничего в общем не значащим обещанием выйти к 2060 году на карбоновую нейтральность, и предупредив, что впредь мы будем участвовать в подобных форумах на своих условиях: не принимать в расчет того, что Россия с ее гигантскими таежными просторами, является, по сути, зелеными легкими планеты, далее невозможно.

    Но на самом деле конфликт Путина с глобализмом еще жестче. Ведь главное, что было заявлено на Валдае и подтверждено в Глазго, это то, что Россия вовсе не собирается нестись на общем глобалистском паровозе «к разрушенному мосту» (воспользуемся метафорой «Желтой стрелы» Виктора Пелевина). В чем, собственно, и был главный пафос валдайской речи: вы летите на гребне волны прогресса, уничтожая отставших классиков, Шекспира и Данте, переименовывая мам и пап в родителей номер один и номер два, умножая гендеры и прочее? Флаг вам в руки, нам же спешить некуда. Скорее, самое время – успеть спрыгнуть с последней ступеньки поезда, пока все это ваше «гендерно-мультикультурное многообразие» не рухнуло с грохотом с обрыва в пропасть. 

    Именно здесь, повторю, суть конфликта. Потому что для закусившего удила глобализма главное – именно скорость. Получить свои глобальные гешефты господам глобалистам нужно до того момента, как люди во всем мире начнут приходить в себя. Именно об этом книга руководителя Всемирного экономического форума Клауса Шваба «COVID-19: Великая перезагрузка» («COVID-19: The Great Reset») – о том, что перезагрузка современной версии капитализма, конечно же, должна быть глобальной, и без России она состояться не сможет.

    Именно это разочарование и тревога читаются в репликах Байдена и Обамы по поводу неучастия России в климатическом саммите, и в общей нервозности лидеров процесса. Вопрос, стоящий на кону: так вы все-таки с нами, м-р Путин, или вы против нас?

    Посмотрим, как пойдут дела в этом диалоге дальше, но сейчас – немного о другом. О том, что «цивилизационное размежевание», о котором говорилось на Валдае, должно стать, прежде всего, моментом возвращения национального самосознания.

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    Следующим шагом должна стать ясная и недвусмысленная формулировка цивилизационных кодов этого национального самосознания. Чем наша самостоятельная цивилизация отличается от цивилизации Запада? И на чем должна утверждать себя?

    Это важнейшие вопросы, и неудивительно, что Валдайская речь вызвала новый виток дискуссий на вечную тему: о неизбежности новой государственной идеологии и ее целесообразности.

    И здесь необходимо брать в расчет два момента. Первое: идеология нужна тогда, когда требуется сплотить общество; и второе – когда общество требуется мобилизовать. И здесь же всякая госидеология неизбежно являет свое слабое место: идеология (которая формулируется достаточно жестко) не только сплачивает, но и разделяет. Расколов же сегодня и так хватает по разным линиям: либералы – консерваторы, белые – красные, национальное – имперское. Сомнения и колебания власти потому совершенно понятны. Любая жестко артикулированная идеология часть людей неизбежно оттолкнет. Сегодня Путин находит формулировки максимально общие и максимально понятные подавляющему большинству: разумный консерватизм, консерватизм оптимистов.

    В то же время перед лицом внешней опасности та или иная степень мобилизации в любом случае неизбежна. Опасность же эту Путин обозначает вполне ясно: уничтожение традиционной культуры, традиционных ценностей, которые мы видим на Западе. Действительно – крушение огромной, великой некогда цивилизации – зрелище печальное и величественное зрелище. Требующее притом не только созерцания, но и ответа, адекватного масштабу происходящего. Ответа, который мог бы стать одновременно и защитной стеной, и жгущим глаголом, который был бы понятен и российскому обществу, и западной элите, и народам других стран.

    На мой взгляд такой ответ, в общем-то, уже дан. На том же валдайском форуме смысловым наполнением «разумного консерватизма» стали имена Николая Бердяева, Ивана Ильина, Льва Гумилева. То есть и наше, национальное, понимание идеи личности, идеи государства и философии истории. Иными словами, поскольку главная угроза, исходящая от глобального мира – это угроза уничтожения традиционной культуры, то именно идея «защиты культуры» должна стать главной эгидой власти.

    Никакой иной идеологии сегодня, собственно, и не требуется. О защите национальной идентичности сказано необходимо и достаточно. Можно было бы сказать и жестче: «диктатура культуры», по аналогии с «диктатурой закона», под знаменем которой (не слишком навязчивой, но действенной) проходило у нас преодоление наследия 90-х. Термин «диктатура закона», которым пользовался Путин, явно был навеян идеями Ивана Ильина, предлагавшего ясную программу преодоления хаоса после слома советской парадигмы, основанную на разумном авторитаризме.

    Но у того же Ивана Ильина есть и столь же четкие определения понятия «культуры», а также большой пласт работ, посвященных путям сохранения высокой русской культуры. Само понятие «диктатуры культуры» есть, по своей сути, прямое продолжение понятия «диктатуры закона». Ведь очевидно, что после наведения внешнего порядка должно следовать восстановление смыслов, то есть традиционных этических иерархий в обществе. Нужно включить те самые русские коды, которые всегда были присущи нашему народу и на которых всегда держалась наша тысячелетняя цивилизация.

    Какие же это коды? А вот это уже должно стать отдельным большим разговором, требующим напряженного внимания и общества, и власти. Такой разговор уже ведется. В частности, «Изборским клубом», выпустившим в прошлом и нынешнем году целую серию работ, посвященных выявлению исторических «русских кодов».

    Но главное следствие «диктатуры культуры» в том, что понятие культуры утверждается ей в самом центре общества! Таким образом, само общество из сегодняшнего экономикоцентричного становится культуроцентричным. Соответственно, и человек из экономического субъекта превращается в человека вертикального, иерархичного, то есть имеющего не только желудок, но сердце и голову. И именно в эту сторону начинает обращаться двигатель всех общественных преобразований и перемен. Понятной становится и суть общественной мобилизации: через непродолжительное время на месте общества потребления в России мы должны будем обнаружить общество свободных творцов, ясных идеалов и национальных смыслов.

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