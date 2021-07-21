Властелинам цифровой среды нужна безраздельная власть

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Две страны решают судьбу «Северного потока – 2» без России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Их не будет. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Однако России предстоит еще одно серьезное сражение в судах за право использовать «Северный поток – 2» на всю мощность. Подробности...
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Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
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Какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом

Вилла, где жил полковник Сафонов, поражает роскошью и безвкусицей Александр Хинштейн/Telegram
Начальник ГИБДД Ставрополья полковник Сафонов, обладатель безупречных характеристик, может получить 15-летний срок за миллионные взятки. Лишился должности глава полиции края, который, похоже, не замечал ни коррупционных схем, ни показной роскоши особняка Сафонова. Типичен ли ставропольский случай для системы ГИБДД и как предотвратить появление новых «полковников с золотыми унитазами»? Подробности...
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Киев провоцирует массовое бегство украинцев в Европу

Украинцы рвутся убирать польскую клубнику – и не собираются возвращаться на родину Hendrik Schmidt/Global Look Press
Некоторые страны Европы уже «не смогли бы жить» без украинских мигрантов, потому что их «экономика полностью остановилась бы» – по крайней мере, именно так заявляют в Киеве. Парадокс в том, что украинские власти активно зазывают к себе и сбежавших за границу сограждан, и европейский бизнес. Почему же в результате все происходит наоборот? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Властелинам цифровой среды нужна безраздельная власть

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Компаниям Большой Цифры нужна своя политическая проекция в реальном мире. Как и все транснациональные корпорации, они сделали ставку на те силы, которые максимально негативно относятся к государственному суверенитету, семье, Церкви и прочим традиционным ценностям. Для чего? Подробности...
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Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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    Властелинам цифровой среды нужна безраздельная власть

    Дмитрий Дробницкий
    политолог, американист
    		21 июля 2021, 16:41

    Не так давно экс-президент США Дональд Трамп с помпой объявил о подаче коллективного иска против корпораций Большой Цифры – Facebook, Twitter и Google (в основном из-за поведения дочернего видеосервиса YouTube). После объявления Трамп дал интервью телеканалу Newsmax, в котором сказал, что иск подан против IT-гигантов «за их преступления», среди которых главное – нарушение свободы слова.

    Трамп сделал не только удачный пиар-ход, но и большое политическое заявление. И вполне в духе времени. Цифровое пространство – это новая реальность, в которой живет современное человечество. А распорядители этой реальности, те самые IT-корпорации, ведут с людьми нечестную игру.

    Один из главных доводов, высказываемых сторонниками более жесткого контроля за деятельностью предприятий Большой Цифры, состоит в неприменимости принципа свободы частных компаний действовать на «своей территории» как им заблагорассудится. Потому что это не закрытый клуб, а глобальная общественная площадка. Здесь должны действовать те же принципы и нормы закона, что и в других общественных местах. Примерно те же требования пытаются предъявить операторам соцсетей и российские власти. Хотите работать на нашем рынке – соблюдайте наши законы.

    Но это юридическая сторона вопроса. Между тем значительная (если не основная) часть претензий к Большой Цифре лежит в области, которая не может быть сформулирована в рамках системы права. Во всяком случае, пока. Потому что это культурно-цивилизационные претензии.

    Конечно, в равной степени можно обратить эти претензии ко всем нам. Ведь это мы составляем так называемое информационное общество и пользуемся его благами. Это мы выкладываем деньги за компьютеры и карманные гаджеты, читаем посты в социальных сетях и просматриваем видеоролики, разгоняя интерес к подчас совершенно нестоящим событиям, поступкам и мнениям, попутно потребляя рекламу и таким образом увеличивая прибыль цифровых корпораций. Наконец, это наши дети сидят, стоят, лежат, идут и едут, уткнувшись в свои смартфоны.

    Фото: Андрей Махонин/ТАСС

    Однако подобное обвинение в соучастии, во-первых, не снимает вины с самой Большой Цифры, а во-вторых, является несостоятельным, поскольку не удовлетворяет важному критерию, который в юриспруденции называется принципом взаимной осведомленности. Для того, чтобы быть соучастником, необходимо осознавать, что именно происходит. В противном случае вами просто манипулируют. Или же вас заставляют, не оставляя иного выхода. Большая Цифра делает и то, и другое.

    Легко обвинять простого человека, носящего в кармане устройство, превосходящее по вычислительным мощностям все компьютеры, которые в свое время обслуживали американскую лунную программу, но использующего его для расстановки лайков под котиками и аренды электросамоката. Еще легче заклеймить подростка-видеоблогера, перед которым виртуальное пространство открывает тысячи возможностей, но он предпочитает снимать всякие глупости, потому что миллионы детей и взрослых смотрят этот, с позволения сказать, контент.

    Мы все, вероятно, и провинились перед мирозданием. Но именно Большая Цифра более всего заинтересована в том, чтобы таких «виновных» были миллиарды. Такой образ действия и жизни всячески поощряется, делается модным и престижным, а остальные возможности намеренно подавляются. Сети создают, поддерживают и насаждают вполне определенные взгляды на жизнь, мораль, семью, государство и весь мир.

    И это первое обвинение в адрес цифровых магнатов. У этой олигополии есть своя политическая повестка. И свои собственные цели, главная из которых – власть. Чтобы ее заполучить и удержать, они совершают сопутствующие преступления, о которых пойдет речь ниже. Главная ложь, которая исходит от глашатаев Большой Цифры – это утверждение, что вся ее виртуальная инфраструктура (и, соответственно, реальная: серверы, линии коммуникаций и т. д.) создана для извлечения дохода от рекламы на гигантской трансграничной общественной площадке. Нет, главная цель IT-корпораций – власть.

    Поэтому компаниям Большой Цифры нужна своя политическая проекция в реальном мире. Как и все транснациональные корпорации, они сделали ставку на те силы, которые максимально негативно относятся к государственному суверенитету, семье, Церкви и прочим традиционным ценностям. Для чего? Для того, чтобы лояльность международной корпорации со стороны работников и потребителей была максимальной, чтобы ни государство, ни семья, ни сограждане «не отвлекали» людей от производства и потребления контента. И что немаловажно – от соответствующих действий в офлайне. А именно: от защиты «свободы интернета», то есть правил, устанавливаемых IT-гигантами.

    Во всем мире такие силы представлены либерал-глобалистскими партиями, самой влиятельной из которых является Демократическая партия США. Можно было бы порассуждать о том, что первично – политические амбиции либералов или корпоративные интересы «цифровиков». Но по состоянию на сегодняшний день это будет спор о курице и яйце. Леволиберальные партии Европы и Америки составляют с киберкорпорациями идеальный политико-экономический симбиоз. Партийные функционеры и партийная пресса, равно как и ставшие предельно идеологизированными суды либеральных юрисдикций, обеспечивают легальное прикрытие для деятельности Большой Цифры, а та, в свою очередь, осуществляет информационную поддержку этих функционеров, журналистов и судей.

    Поэтому нечего удивляться тому, что социальные сети повсюду вводят собственную цензуру. Согласно духу и букве законодательства многих стран, они этого делать не должны (на что и указывает упомянутый ранее иск Трампа), но делают. И, как говорят нам либералы, делают «для пользы дела». Напомню, что самого 45-го президента (еще находившегося на посту!) забанили в большинстве соцсетей, а когда Parler, конкурент Twitter’а, начала набирать подписчиков благодаря тому, что не затыкала рот консервативной публике, эту непослушную сеть лишили доступа к серверам, арендованным у компании Amazon. И если Google, Twitter, Facebook и иже с ними могут такое сделать с «лидером свободного мира», то что уж говорить обо всех остальных! «Свобода интернета» – это кого надо свобода.

    Подавление «ошибочных» мнений и «вредной» информации осуществляется не только грубым баном. Поисковики и социальные сети активно используют алгоритмы, затрудняющие доступ к одним публикациям и авторам и обеспечивающие максимальное распространение и популяризацию других.

    Делается это не только в отношении политических деятелей и их программ. В интернете активно раскручиваются блогеры, поставляющие в Сеть пустой, примитивный и очень часто пошлый контент. В наши дни тиктокер с миллионной аудиторией – обычное дело. По числу подписчиков им сильно уступают даже самые известные популяризаторы науки, искусства и литературы. Слово необразованного подростка или миллениала, с апломбом рассуждающего о вещах, в которых они совершенно не разбираются, или попросту высмеивающего любые «зашквары» – от научных результатов до традиционных религиозных верований – стало более весомым, чем мнение ученого, эксперта или священника. По степени массового поражения общественных основ эти явления как минимум на два порядка превосходят любые реалити-шоу на развлекательных каналах.

    И дело тут не в «тупости массовой аудитории», на которую так любят ссылаться либералы. Алгоритмы выдачи поисковых результатов и регулирования показа тех или иных постов в ленте соцсетей дополняется технологиями сегментирования аудитории и таргетирования выделенных сегментов. Лишь при использовании всех этих средств можно получить ту степень «тупости», которая наблюдается сегодня.

    Аудитория, точнее, составляющие ее люди, не тупы. Сегментированную и таргетированную аудиторию намеренно отупляют как целое.

    Это хорошо видно на примере «обсуждения» вакцинации в разных странах. В США и в целом на объединенном Западе практически подавлена виртуальная активность ковид-скептиков и антипрививочников. В России, напротив, направленное информационное воздействие на разные сегменты аудитории привели к невиданной антивакцинной (точнее, антиспутниковой) истерии.

    Помимо прочего, как сами раскрученные из ничего блогеры-миллионники, так и их аудитория становятся легко манипулируемыми. Блогер – потому что вся его популярность и, как следствие, доход находятся во власти Большой Цифры. Аудитория – потому что Большая Цифра внушила им, что не соглашаться с «большими блогерами» и «главенствующими трендами» – это «зашквар».

    Воинствующее невежество и не менее воинствующая пошлость сетевых авторитетов – это продукт целенаправленной работы IT-корпораций. И атомизация, и деградация общественного мнения также созданы намеренно. Сегментированным и таргетированным обществом легче управлять. Не говоря уже о том, что за «истинное знание» всё чаще выдается некий набор постулатов-верований, растиражированных в Сети. А это уже манипуляция уровня тоталитарных сект.

    Именно поэтому распространение интернета, дающего возможность получить мгновенный доступ к любой информации, привело не к просвещению, а катастрофическому падению нравов и уровня реальной осведомленности общества.

    Люди соблазнились цифровыми технологиями по понятным причинам. Очень многое с их помощью делается в разы эффективнее. Медицина, управление производствами, освоение Арктики и космоса – всё это и многое другое сейчас немыслимо без больших данных и алгоритмов их обработки. Но вместо быстрого развития человечество получило замедление научно-технического прогресса и серьезное отклонение его вектора в сторону «достижений», никак не связанных ни с улучшением качества жизни людей, ни с освоением пространств и энергий.

    И это тоже пункт обвинений в адрес корпорации Большой Цифры. В будущем, где «на Марсе яблони цветут», им достанется служебная роль. И возможно, управлять обработкой больших данных будут уже не нынешние глобальные магнаты. Но если прогресс окончательно уйдет в виртуальную среду, эти магнаты могут рассчитывать на безраздельную власть.

    Очень многое в нашей стране и мире будет зависеть от того, смогут ли суверенные государства сформулировать и предъявить обвинения властелинам цифровой среды и настоять на их виновности со всеми вытекающими последствиями. Потому что если это не удастся, не цифра будет служить нам, а мы Большой Цифре.

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