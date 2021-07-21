Властелинам цифровой среды нужна безраздельная власть

Не так давно экс-президент США Дональд Трамп с помпой объявил о подаче коллективного иска против корпораций Большой Цифры – Facebook, Twitter и Google (в основном из-за поведения дочернего видеосервиса YouTube). После объявления Трамп дал интервью телеканалу Newsmax, в котором сказал, что иск подан против IT-гигантов «за их преступления», среди которых главное – нарушение свободы слова.

Трамп сделал не только удачный пиар-ход, но и большое политическое заявление. И вполне в духе времени. Цифровое пространство – это новая реальность, в которой живет современное человечество. А распорядители этой реальности, те самые IT-корпорации, ведут с людьми нечестную игру.

Один из главных доводов, высказываемых сторонниками более жесткого контроля за деятельностью предприятий Большой Цифры, состоит в неприменимости принципа свободы частных компаний действовать на «своей территории» как им заблагорассудится. Потому что это не закрытый клуб, а глобальная общественная площадка. Здесь должны действовать те же принципы и нормы закона, что и в других общественных местах. Примерно те же требования пытаются предъявить операторам соцсетей и российские власти. Хотите работать на нашем рынке – соблюдайте наши законы.

Но это юридическая сторона вопроса. Между тем значительная (если не основная) часть претензий к Большой Цифре лежит в области, которая не может быть сформулирована в рамках системы права. Во всяком случае, пока. Потому что это культурно-цивилизационные претензии.

Конечно, в равной степени можно обратить эти претензии ко всем нам. Ведь это мы составляем так называемое информационное общество и пользуемся его благами. Это мы выкладываем деньги за компьютеры и карманные гаджеты, читаем посты в социальных сетях и просматриваем видеоролики, разгоняя интерес к подчас совершенно нестоящим событиям, поступкам и мнениям, попутно потребляя рекламу и таким образом увеличивая прибыль цифровых корпораций. Наконец, это наши дети сидят, стоят, лежат, идут и едут, уткнувшись в свои смартфоны.

Однако подобное обвинение в соучастии, во-первых, не снимает вины с самой Большой Цифры, а во-вторых, является несостоятельным, поскольку не удовлетворяет важному критерию, который в юриспруденции называется принципом взаимной осведомленности. Для того, чтобы быть соучастником, необходимо осознавать, что именно происходит. В противном случае вами просто манипулируют. Или же вас заставляют, не оставляя иного выхода. Большая Цифра делает и то, и другое.

Легко обвинять простого человека, носящего в кармане устройство, превосходящее по вычислительным мощностям все компьютеры, которые в свое время обслуживали американскую лунную программу, но использующего его для расстановки лайков под котиками и аренды электросамоката. Еще легче заклеймить подростка-видеоблогера, перед которым виртуальное пространство открывает тысячи возможностей, но он предпочитает снимать всякие глупости, потому что миллионы детей и взрослых смотрят этот, с позволения сказать, контент.

Мы все, вероятно, и провинились перед мирозданием. Но именно Большая Цифра более всего заинтересована в том, чтобы таких «виновных» были миллиарды. Такой образ действия и жизни всячески поощряется, делается модным и престижным, а остальные возможности намеренно подавляются. Сети создают, поддерживают и насаждают вполне определенные взгляды на жизнь, мораль, семью, государство и весь мир.

И это первое обвинение в адрес цифровых магнатов. У этой олигополии есть своя политическая повестка. И свои собственные цели, главная из которых – власть. Чтобы ее заполучить и удержать, они совершают сопутствующие преступления, о которых пойдет речь ниже. Главная ложь, которая исходит от глашатаев Большой Цифры – это утверждение, что вся ее виртуальная инфраструктура (и, соответственно, реальная: серверы, линии коммуникаций и т. д.) создана для извлечения дохода от рекламы на гигантской трансграничной общественной площадке. Нет, главная цель IT-корпораций – власть.

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Поэтому компаниям Большой Цифры нужна своя политическая проекция в реальном мире. Как и все транснациональные корпорации, они сделали ставку на те силы, которые максимально негативно относятся к государственному суверенитету, семье, Церкви и прочим традиционным ценностям. Для чего? Для того, чтобы лояльность международной корпорации со стороны работников и потребителей была максимальной, чтобы ни государство, ни семья, ни сограждане «не отвлекали» людей от производства и потребления контента. И что немаловажно – от соответствующих действий в офлайне. А именно: от защиты «свободы интернета», то есть правил, устанавливаемых IT-гигантами.

Во всем мире такие силы представлены либерал-глобалистскими партиями, самой влиятельной из которых является Демократическая партия США. Можно было бы порассуждать о том, что первично – политические амбиции либералов или корпоративные интересы «цифровиков». Но по состоянию на сегодняшний день это будет спор о курице и яйце. Леволиберальные партии Европы и Америки составляют с киберкорпорациями идеальный политико-экономический симбиоз. Партийные функционеры и партийная пресса, равно как и ставшие предельно идеологизированными суды либеральных юрисдикций, обеспечивают легальное прикрытие для деятельности Большой Цифры, а та, в свою очередь, осуществляет информационную поддержку этих функционеров, журналистов и судей.

Поэтому нечего удивляться тому, что социальные сети повсюду вводят собственную цензуру. Согласно духу и букве законодательства многих стран, они этого делать не должны (на что и указывает упомянутый ранее иск Трампа), но делают. И, как говорят нам либералы, делают «для пользы дела». Напомню, что самого 45-го президента (еще находившегося на посту!) забанили в большинстве соцсетей, а когда Parler, конкурент Twitter’а, начала набирать подписчиков благодаря тому, что не затыкала рот консервативной публике, эту непослушную сеть лишили доступа к серверам, арендованным у компании Amazon. И если Google, Twitter, Facebook и иже с ними могут такое сделать с «лидером свободного мира», то что уж говорить обо всех остальных! «Свобода интернета» – это кого надо свобода.

Подавление «ошибочных» мнений и «вредной» информации осуществляется не только грубым баном. Поисковики и социальные сети активно используют алгоритмы, затрудняющие доступ к одним публикациям и авторам и обеспечивающие максимальное распространение и популяризацию других.

Делается это не только в отношении политических деятелей и их программ. В интернете активно раскручиваются блогеры, поставляющие в Сеть пустой, примитивный и очень часто пошлый контент. В наши дни тиктокер с миллионной аудиторией – обычное дело. По числу подписчиков им сильно уступают даже самые известные популяризаторы науки, искусства и литературы. Слово необразованного подростка или миллениала, с апломбом рассуждающего о вещах, в которых они совершенно не разбираются, или попросту высмеивающего любые «зашквары» – от научных результатов до традиционных религиозных верований – стало более весомым, чем мнение ученого, эксперта или священника. По степени массового поражения общественных основ эти явления как минимум на два порядка превосходят любые реалити-шоу на развлекательных каналах.

И дело тут не в «тупости массовой аудитории», на которую так любят ссылаться либералы. Алгоритмы выдачи поисковых результатов и регулирования показа тех или иных постов в ленте соцсетей дополняется технологиями сегментирования аудитории и таргетирования выделенных сегментов. Лишь при использовании всех этих средств можно получить ту степень «тупости», которая наблюдается сегодня.

Аудитория, точнее, составляющие ее люди, не тупы. Сегментированную и таргетированную аудиторию намеренно отупляют как целое.

Это хорошо видно на примере «обсуждения» вакцинации в разных странах. В США и в целом на объединенном Западе практически подавлена виртуальная активность ковид-скептиков и антипрививочников. В России, напротив, направленное информационное воздействие на разные сегменты аудитории привели к невиданной антивакцинной (точнее, антиспутниковой) истерии.

Помимо прочего, как сами раскрученные из ничего блогеры-миллионники, так и их аудитория становятся легко манипулируемыми. Блогер – потому что вся его популярность и, как следствие, доход находятся во власти Большой Цифры. Аудитория – потому что Большая Цифра внушила им, что не соглашаться с «большими блогерами» и «главенствующими трендами» – это «зашквар».

Воинствующее невежество и не менее воинствующая пошлость сетевых авторитетов – это продукт целенаправленной работы IT-корпораций. И атомизация, и деградация общественного мнения также созданы намеренно. Сегментированным и таргетированным обществом легче управлять. Не говоря уже о том, что за «истинное знание» всё чаще выдается некий набор постулатов-верований, растиражированных в Сети. А это уже манипуляция уровня тоталитарных сект.

Именно поэтому распространение интернета, дающего возможность получить мгновенный доступ к любой информации, привело не к просвещению, а катастрофическому падению нравов и уровня реальной осведомленности общества.

Люди соблазнились цифровыми технологиями по понятным причинам. Очень многое с их помощью делается в разы эффективнее. Медицина, управление производствами, освоение Арктики и космоса – всё это и многое другое сейчас немыслимо без больших данных и алгоритмов их обработки. Но вместо быстрого развития человечество получило замедление научно-технического прогресса и серьезное отклонение его вектора в сторону «достижений», никак не связанных ни с улучшением качества жизни людей, ни с освоением пространств и энергий.

И это тоже пункт обвинений в адрес корпорации Большой Цифры. В будущем, где «на Марсе яблони цветут», им достанется служебная роль. И возможно, управлять обработкой больших данных будут уже не нынешние глобальные магнаты. Но если прогресс окончательно уйдет в виртуальную среду, эти магнаты могут рассчитывать на безраздельную власть.

Очень многое в нашей стране и мире будет зависеть от того, смогут ли суверенные государства сформулировать и предъявить обвинения властелинам цифровой среды и настоять на их виновности со всеми вытекающими последствиями. Потому что если это не удастся, не цифра будет служить нам, а мы Большой Цифре.