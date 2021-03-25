Зачем Трамп создает свою соцсеть

В ряде государств Древнего мира (Риме, Египте) существовало такое наказание, как «проклятье памяти». Имя какого-то нехорошего человека фактически стиралось из произведений материальной культуры – уничтожались манускрипты с его упоминанием, возведенные им здания, людям запрещалось говорить об этом человеке. Так он исчезал из истории и памяти. В частности, таким проклятьем «наградили» древнеегипетского фараона Эхнатона, позволившего себе попытку подорвать власть жречества и поставить зарвавшихся служителей культа на место.

Сейчас такое наказание применяют к Дональду Трампу, который покусился на современное американское жречество – глобалистов и либерал-фундаменталистов, взявших на себя функцию указывать американцам и другим народам мира, как жить.

Трампа лишили доступа к ключевым соцсетям (прежде всего к Twitter, который он раньше использовал как главный канал донесения своих мыслей до города и мира) и тем самым отрезали его от американского общественного мнения. Сейчас ключевые либеральные СМИ стараются вообще не упоминать Трампа, а если и делают это, то исключительно в негативной коннотации: фразами из серии «он довел Америку – ее экономику, внешнюю политику, общество, ситуацию на границе с Мексикой – до ручки, и сейчас новому президенту придется все исправлять».

Однако каким образом все это исправит Байден, забывающий имена своих соратников, не способный нормально подняться по трапу самолета и называющий своего вице-президента президентом? Об этом СМИ умалчивают.

Как не станут отвечать и на два других вопроса, которые могут возникнуть в самое ближайшее время в случае отставки Байдена по состоянию здоровья: почему американцам из всех либеральных утюгов навязывали «дедушку под капельницей» и какое моральное право есть у Камалы Харрис (нынешнего вице-президента) занять место Байдена, когда за госпожу Харрис на демократических праймериз не было отдано ни одного голоса выборщика?

А американское общество хочет услышать ответы на эти вопросы. Эти – и многие другие, на которые либерально-фундаменталистские СМИ не то что не отвечают, но даже не хотят их поднимать. О социальном неравенстве, о глорификации в США черного расизма в рамках движения BLM, о попытках либерал-фундаменталистов подорвать основополагающие американские ценности.

Слушайте меня, бандерлоги

Трамп потребности населения понимает – как понимает и то, какие возможности ему дают эти настроения. И с точки зрения бизнеса, и в плане возвращения в большую политику. Поэтому, по словам бывшего помощника президента Джейсона Миллера, Трамп хочет в ближайшие месяцы запустить свою новую социальную платформу, которая «изменит правила игры».

На эту тему

Если платформа будет запущена и сможет свободно функционировать, то она, безусловно, правила игры изменит. Ее пользователями станут десятки миллионов американцев (желающих слышать альтернативную, консервативную точку зрения), а также, если платформа будет удобной, как минимум десятки миллионов граждан других стран, уставших от цензурного произвола того же Facebook, чьи модераторы вдруг возомнили себя богами интернета.

Но Трампу, конечно, куда важнее американские пользователи. Бывший президент еще надеется стать будущим и снова избраться в 2024 году, однако ему необходимо не только оставаться в публичном пространстве вплоть до этого времени, но и еще сохранять, а также демонстрировать контроль над умами и сердцами республиканского электората. Так, в 2022 году в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и в значительном количестве штатов (если даже не в большинстве) республиканский электорат до сих пор поддерживает Трампа и проголосует за того кандидата, которого поддержит экс-президент. Что позволит Дональду Фредовичу не только свершить справедливость и наказать тех республиканских политиков, кто предал его, когда демократы крали у него победу на выборах 2020 года (как верно пишет CNN, «Дональд Трамп хочет сделать промежуточные выборы в 2022 году своей персональной местью»), но и продвинуть в Конгресс своих сенаторов и конгрессменов, доказать свою значимость для партии. А затем, опираясь на своих людей и имидж, идти на президентские выборы 2024 года. Для успеха этого плана нужно, чтобы голос Трампа звучал громко, четко и часто – и он будет звучать в той соцсети, которую Дональд Трамп создает.

Facebook-излучатели

Однако спецоперация «Трамп-2024» – не единственная угроза либерал-фундаменталистам, исходящая от планов экс-президента по созданию своей соцсети. Ни для кого не секрет, что Facebook, Twitter и другие западные платформы используются как инструмент либерал-фундаменталистов, позволяющий им не только контролировать умы и сердца сотен миллионов людей, но и конструировать реальность. Правильная подборка новостей, точечный запрет «некорректных высказываний», навязывание различных смыслов – все это позволяло создавать в умах пользователей впечатление о том, что мир таков, каким его показывают в том же Facebook. Причем создавать крайне ненавязчиво – многие не понимают, что им в голову вкладывают нужные мысли и смыслы.

Проблема в том, что этот инструмент работает лишь в том случае, если инакомыслящие подпадают под его действие. Если сторонники консервативных ценностей продолжают жить в Facebook и находиться под, выражаясь терминами из «Обитаемого острова», излучением его башен. И сейчас они действительно находятся – несмотря на все злоупотребления модераторов, люди продолжают пользоваться Facebook из-за отсутствия альтернативы. Но если Трамп создаст эту альтернативу, если он сможет предложить пользователям удобную, комфортную и простую соцсеть, то консервативно настроенные люди просто перебегут туда, и ценность Facebook, как инструмента манипуляции сознанием, резко снизится.

Хотя бы по этой причине свободно мыслящие люди (вне зависимости от их личного отношения к Трампу) должны желать ему успеха в деле создания соцсети. Ну и, наверное, должен желать каждый настоящий журналист. Не только потому, что он за свободу слова, но и потому, что возвращение яркого Трампа в большую политику и в общественное пространство обеспечит нас с коллегами работой как минимум до 2024 года. Как обеспечивало нас работой с 2016-го по 2020-й.

Мы помним. Помним – и ждем.