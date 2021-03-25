Зачем Трамп создает свою соцсеть

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НОВОСТЬ ЧАСА

Японцы заподозрили КНДР в запуске копий ракет «Искандер»

25 марта, четверг  |  Последнее обновление — 10:07  |  vz.ru
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Авария в Суэцком канале подстегнет спрос на российскую нефть

Россия выиграет от блокировки Суэцкого канала Suez Canal Authority/REUTERS
Длительная блокировка самого загруженного Суэцкого канала принесет серьезные убытки многим компаниям и нарушит торговлю. Однако в этой истории есть не только пострадавшие – в первую очередь Европа и Ближний Восток, но и те, кто сможет выиграть. Среди них и Россия. Чем эта нештатная ситуация может быть полезна нашей стране? Подробности...
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Старым партиям на выборах придется ответить на новые вызовы

На выборах в Госдуму избиратели проголосуют за позитивные программы REUTERS/Maxim Shemetov
Большинство мест на будущих выборах в Госдуму получат нынешние парламентские партии, считают политологи. И если лидер понятен, то главная интрига заключается в том, какая партия займет второе место. Не исключено, что какая-то из новых политических сил сможет неожиданно преодолеть пятипроцентный барьер. Чем партии будут привлекать избирателей и от кого можно ждать сенсаций на сентябрьских выборах? Подробности...
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Зачем Россия перевооружает подводный флот

Российские подлодки перевооружатся сразу несколькими типами ракет Юрий Смитюк/ТАСС
Атомные подводные лодки проектов 971 и 949А благодаря модернизации получат универсальные пусковые установки для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также «Цирконами» дооснастят и новейшие подлодки проекта 885 «Ясень», сообщает источник в военно-промышленном комплексе. В чем заключаются особенности данной модернизации и каким образом она усилит мощь подводного флота России?  Подробности...
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Зеленский подставил Украину под удар Китая

Зеленский оставил Китай без жемчужины мирового двигателестроения REUTERS/Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». В последние годы предприятие испытывало серьезные трудности со сбытом продукции, но все равно оставалось жемчужиной мирового двигателестроения. Акциями компании завладели китайцы, но теперь ценный актив отобран под нажимом США. Как на это может отреагировать Пекин?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Зачем Трамп создает свою соцсеть

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ближайшие месяцы бывший президент США запустит свою собственную соцсеть. С ее помощью Трамп надеется сохранить влияние на Республиканскую партию и вернуться в большую политику. Однако последствия этой соцсети для общества будут куда больше, нежели просто реклама Трампа. Подробности...

Выбор Святой земли, или Особенности голосования в Израиле

Александр Цинкер
Александр Цинкер, президент Международного экспертного центра избирательных систем (ICES)
В Израиле прошли четвертые по счету выборы в Кнессет за два года. И есть все шансы зайти на пятый круг, но так и не получить нормально работающего правительства. Подробности...

Собчак втащила «скопинского маньяка» в «Дом-2»

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Ее сторонникам недостаточно сформулировать, что Собчак потворствует абсолютному злу, давая ему трибуну и поощряя его смехом и весельем. Они хотят видеть Собчак абсолютным злом, которое провокационным фильмом, нарушая все законы морали и УК, закладывает мину под сам YouTube. Подробности...
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Россия, пора прививаться!

США и Китай столкнулись на Аляске

Байдена слишком рано хоронят

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
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Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

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    Зачем Трамп создает свою соцсеть

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		25 марта 2021, 09:00

    В ряде государств Древнего мира (Риме, Египте) существовало такое наказание, как «проклятье памяти». Имя какого-то нехорошего человека фактически стиралось из произведений материальной культуры – уничтожались манускрипты с его упоминанием, возведенные им здания, людям запрещалось говорить об этом человеке. Так он исчезал из истории и памяти. В частности, таким проклятьем «наградили» древнеегипетского фараона Эхнатона, позволившего себе попытку подорвать власть жречества и поставить зарвавшихся служителей культа на место.

    Сейчас такое наказание применяют к Дональду Трампу, который покусился на современное американское жречество – глобалистов и либерал-фундаменталистов, взявших на себя функцию указывать американцам и другим народам мира, как жить.

    Трампа лишили доступа к ключевым соцсетям (прежде всего к Twitter, который он раньше использовал как главный канал донесения своих мыслей до города и мира) и тем самым отрезали его от американского общественного мнения. Сейчас ключевые либеральные СМИ стараются вообще не упоминать Трампа, а если и делают это, то исключительно в негативной коннотации: фразами из серии «он довел Америку – ее экономику, внешнюю политику, общество, ситуацию на границе с Мексикой – до ручки, и сейчас новому президенту придется все исправлять».

    Однако каким образом все это исправит Байден, забывающий имена своих соратников, не способный нормально подняться по трапу самолета и называющий своего вице-президента президентом? Об этом СМИ умалчивают.

    Как не станут отвечать и на два других вопроса, которые могут возникнуть в самое ближайшее время в случае отставки Байдена по состоянию здоровья: почему американцам из всех либеральных утюгов навязывали «дедушку под капельницей» и какое моральное право есть у Камалы Харрис (нынешнего вице-президента) занять место Байдена, когда за госпожу Харрис на демократических праймериз не было отдано ни одного голоса выборщика?

    Фото: LEAH MILLIS/Reuters

    А американское общество хочет услышать ответы на эти вопросы. Эти – и многие другие, на которые либерально-фундаменталистские СМИ не то что не отвечают, но даже не хотят их поднимать. О социальном неравенстве, о глорификации в США черного расизма в рамках движения BLM, о попытках либерал-фундаменталистов подорвать основополагающие американские ценности.

    Слушайте меня, бандерлоги

    Трамп потребности населения понимает – как понимает и то, какие возможности ему дают эти настроения. И с точки зрения бизнеса, и в плане возвращения в большую политику. Поэтому, по словам бывшего помощника президента Джейсона Миллера, Трамп хочет в ближайшие месяцы запустить свою новую социальную платформу, которая «изменит правила игры».

    Если платформа будет запущена и сможет свободно функционировать, то она, безусловно, правила игры изменит. Ее пользователями станут десятки миллионов американцев (желающих слышать альтернативную, консервативную точку зрения), а также, если платформа будет удобной, как минимум десятки миллионов граждан других стран, уставших от цензурного произвола того же Facebook, чьи модераторы вдруг возомнили себя богами интернета.

    Но Трампу, конечно, куда важнее американские пользователи. Бывший президент еще надеется стать будущим и снова избраться в 2024 году, однако ему необходимо не только оставаться в публичном пространстве вплоть до этого времени, но и еще сохранять, а также демонстрировать контроль над умами и сердцами республиканского электората. Так, в 2022 году в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и в значительном количестве штатов (если даже не в большинстве) республиканский электорат до сих пор поддерживает Трампа и проголосует за того кандидата, которого поддержит экс-президент. Что позволит Дональду Фредовичу не только свершить справедливость и наказать тех республиканских политиков, кто предал его, когда демократы крали у него победу на выборах 2020 года (как верно пишет CNN, «Дональд Трамп хочет сделать промежуточные выборы в 2022 году своей персональной местью»), но и продвинуть в Конгресс своих сенаторов и конгрессменов, доказать свою значимость для партии. А затем, опираясь на своих людей и имидж, идти на президентские выборы 2024 года. Для успеха этого плана нужно, чтобы голос Трампа звучал громко, четко и часто – и он будет звучать в той соцсети, которую Дональд Трамп создает.

    Facebook-излучатели

    Однако спецоперация «Трамп-2024» – не единственная угроза либерал-фундаменталистам, исходящая от планов экс-президента по созданию своей соцсети. Ни для кого не секрет, что Facebook, Twitter и другие западные платформы используются как инструмент либерал-фундаменталистов, позволяющий им не только контролировать умы и сердца сотен миллионов людей, но и конструировать реальность. Правильная подборка новостей, точечный запрет «некорректных высказываний», навязывание различных смыслов – все это позволяло создавать в умах пользователей впечатление о том, что мир таков, каким его показывают в том же Facebook. Причем создавать крайне ненавязчиво – многие не понимают, что им в голову вкладывают нужные мысли и смыслы.

    Проблема в том, что этот инструмент работает лишь в том случае, если инакомыслящие подпадают под его действие. Если сторонники консервативных ценностей продолжают жить в Facebook и находиться под, выражаясь терминами из «Обитаемого острова», излучением его башен. И сейчас они действительно находятся – несмотря на все злоупотребления модераторов, люди продолжают пользоваться Facebook из-за отсутствия альтернативы. Но если Трамп создаст эту альтернативу, если он сможет предложить пользователям удобную, комфортную и простую соцсеть, то консервативно настроенные люди просто перебегут туда, и ценность Facebook, как инструмента манипуляции сознанием, резко снизится.

    Хотя бы по этой причине свободно мыслящие люди (вне зависимости от их личного отношения к Трампу) должны желать ему успеха в деле создания соцсети. Ну и, наверное, должен желать каждый настоящий журналист. Не только потому, что он за свободу слова, но и потому, что возвращение яркого Трампа в большую политику и в общественное пространство обеспечит нас с коллегами работой как минимум до 2024 года. Как обеспечивало нас работой с 2016-го по 2020-й.

    Мы помним. Помним – и ждем.

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