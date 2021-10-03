Идея монархии пока слабовата, но вполне играема

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Российский уголь будет спасать Европу

Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти Артем Геодакян/ТАСС
Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?  Подробности...
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Чем займутся в Госдуме депутаты-новички

Новоизбранный депутат Евгений Попов обещает добиваться эффективной коммуникации между властью и обществом Марат Абулхатин/ТАСС
Объявлена дата первого заседания новой Госдумы – вторник 12 октября. Причем депутатский корпус сильно обновился: от прежнего состава осталась только половина. С какими же идеями придут в здание на Охотном ряду новички? Как оказалось, многие из них планируют бороться с завышенными тарифами в сфере ЖКХ. Но есть и те, кто считает себя экспертами по бюджету или модернизации системы образования. Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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Зачем Саакашвили вернулся в Грузию

Михаил Саакашвили продолжает будоражить Грузию REUTERS/Valentyn Ogirenko
Михаил Саакашвили, который с нарушением границы сенсационно проник в Грузию и был отправлен за решетку, снова заявил о себе. Одни считают, что он повторил успех Революции роз. Другие утверждают, что экс-президент живет прошлым, а его будущее будет ограничено камерой на многие годы. В отношении политика вынесены несколько приговоров и возбуждены уголовные дела. Чего ждать от Саакашвили и каким образом ему вообще удалось пробраться в Тбилиси? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Идея монархии пока слабовата, но вполне играема

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Фиктивная монархия – такой же вариант будущего, как фиктивная республика. И то, как граждане ее публично «не хотят» говорит исключительно в пользу этого варианта, а не против него. Подробности...

Русский престол – это не веселое ряженое мимино

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Теперь «дом Романовых» годится скорее для восстановления монархии в краях Бидзины Иванишвили, а совсем не в России, где популярны прямо противоположные представления об идеалах и образцах. Подробности...

Про Александра Невского мы знаем постыдно мало

Сергей Зацаринный
Сергей Зацаринный, писатель
Пришла пора рассказать об Александре Ярославиче уже не в работах профессиональных историков, а хотя бы киношников. Благо интриг и сюжетных поворотов хватает. А то так и останемся вместе с Эйзенштейном у Ледового побоища. Которое произошло за пять лет до того, как Александр стал великим князем. Подробности...
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В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Глеб Кузнецов

    Идея монархии пока слабовата, но вполне играема

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		3 октября 2021, 11:40

    Буря возмущения российских «республиканцев» по поводу коммерческого бракосочетания в Петербурге – это праздник какой-то.

    Как будто фиктивная монархия – не такой же вариант будущего, как фиктивная республика. И то, как граждане ее публично «не хотят» говорит исключительно в пользу этого варианта, а не против него. Потому что залог успешного доминирования элиты вовсе не в единстве общества, а в его расколе. Желательно наполовину. Или около того.

    Условные 40% с гаком тем или иным – за монархию, 40% – за республику. 40% за красных – 40% за белых. 40% за республиканцев 40% за демократов, 40% за индуистов 40% за мусульман. Энергия такого раскола создает подушку безопасности для тех, кто занимается экономическим администрированием того, что происходит на данной территории. У них – не важно сколько их на самом деле 10% или 1% – в каждый момент времени золотая акция.

    И они – элита – меняют ее в этот же каждый момент времени на то, что никто не интересуется (все же важным делом заняты – обсуждают расовый, религиозный, формы правления, исторический, ненужное вычеркнуть – расколы), откуда у них первый и все последующие миллионы, почему у детей их миллионов будет еще больше и почему никакие изменения невозможны в принципе, кроме спроектированных ими же.

    В сусальных буклетиках про Испанию много и часто говорится про гражданский мир, постигший страну после Франко (и благодаря ему) через живительное возвращение к монархии. Монарх де сбалансировал там что то, дал пример, вернул историческое единство и прочая, прочая.

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    Нет. Подарок в виде швейцарского резидента Бурбона дал половине испанской нации то, что можно истово ненавидеть вне круга людей, интересов и капиталов действующей элиты. А другой половине – то, вокруг чего можно сплотиться, распевая гимны (при этом последние как бы не беднее так то, чем образованный средний республиканский класс).

    Вопрос о политическом режиме разошелся с вопросом о власти, а оба-два они с вопросом о собственности и ответственности действующих элит за плоды их деятельности. Есть король. Бурбон целый, не шутка!

    И тем самым было зафиксировано стабильное существование бенефициаров экономического прежде всего «возвращения Испании в семью европейских народов» послевоенного. Хуан Карлос сейчас от правосудия скрывается. До конца, бедняга, не верил, что это все не временно. Понимал кто он, почему он, и на сколько монархия в его стране никому не сдалась, поэтому тырил все что плохо лежит и жил на полную катушку. Теперь в бегах, оставив корону сыночку.

    Половина орет за республику (это города и экономически развитые национальные провинции типа Каталонии), другая половина из внутренней Кастилии носит по случаю и без оного зеленые галстуки и с оркестрами провожает региональных полицейских бить палками по головам «республиканцев» и прочих «студентов».

    Эта бесконечная зарница (желающие посмотреть, как это выглядит в искусстве – в «Бумажный дом» – там социально-политическая картина раскола испанской нации дана отлично) создает вполне достаточную движуху, чтобы и волки были сыты и овцы целы, а состояния ХХ века – и политические, и финансовые – преумножались.

    Хороший качественный раскол – это то, что фиксирует статус-кво, а не то, что его ломает. Для настоящей стабильности важно, чтобы элита не оказалась в изоляции, а у масс не появился запрос на «ловцов человеков» в конечном счете, на контрэлиты. «Похороны Ленина», десоветизация и прочие придумки из 90-х работают все хуже и хуже. Левые выступают все лучше и лучше. Нужен новый набор идей и целей для борьбы.

    Видно, что сама идея монархии пока слабовата, но вполне играема. И это – главный результат «свадьбы Гогенцоллернов».

    Монархия (даже не в смысле мужика с семейством на госсодержании в историческом дворце, а просто как тема для обсуждения) очевидно обладает в России достаточным негативным потенциалом, чтобы создать условия для безбедного существования всего остального.

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    Источник: блог Глеба Кузнецова


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