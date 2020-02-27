Мы сильнее своего внутреннего зверя

Взгляд
27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
Разделы

Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
Перейти а раздел…

«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
Перейти а раздел…

Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой

Сухое протокольное мероприятие вызвало в Тбилиси едва ли не паникуФото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Беспрецедентное для европейской дипломатии решение приняла Грузия – она отказалась проводить на своей территории совещание глав МИДов стран Совета Европы. А все из-за того, что на это совещание мог приехать представитель России – и даже, возможно, Сергей Лавров. Кто заставил Тбилиси принять такое решение? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...

Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...

Охота – это на самом деле про защиту природы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде объяснили переживания США из-за «Панцирей» в Сербии
              В Совфеде объяснили переживания США из-за «Панцирей» в СербииУкраина собралась перехватывать «выскользнувший» КрымБоевики не смогли справиться с МиГ-23 ВВС Сирии и Су-34 ВКС РоссииДочь Шойгу назначена управляющим венчурного фонда АФК «Система»
              Украина пожаловалась на перевооружение российского флотаКрымские татары предложили Зеленскому настоящий повод для праздникаТурция заявила о гибели своих военных от удара ВВС СирииCША и Британия резко нарастили закупку российской нефти
              Минобороны опубликовало видео уничтожения террористов снайперами и гранатометчикомПольский архиепископ назвал служителей ПЦУ ряжеными «мальчиками с улицы»Высказаны сомнения в китайском происхождении нового коронавирусаВрачи рассказали о повышенных рисках ранней смерти летавших к Луне астронавтов

              Главная тема


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              «20 вопросов Путину»


              Путин рассказал о двойнике

              гиперзвуковая ракета


              «Циркон» впервые запустили с корабля

              телеканал «Россия 1»


              Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА

              Видео

              финансовые проблемы


              Страны Евросоюза переругались из-за денег

              борьба в авиастроении


              Запад стремится добить остатки технологических достижений России

              Трамп – Сандерс


              За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

              «психология врага»


              Глава СНБО Украины «развалил» Россию по старой памяти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?


              Анна Долгарева

              Мы сильнее своего внутреннего зверя

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 27 февраля 2020, 12:02

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Гуманизм – единственное, что поможет нам выжить в новом десятилетии. И не дешевый пряничный гуманизм, за который выдавалась пресловутая «слезинка ребенка», а гуманизм, выращенный кровью и потом души, привыкшей делить мир на своих и чужих.

              Я помню про слезинку ребенка, она была очень трендовой в нулевых и чуть позже. Это из «Братьев Карамазовых», когда Иван доказывает, что Бога, ради которого страдают невинные дети, не приемлет. «Для чего познавать добро и зло, если это столько стоит? Да весь мир познания тогда не стоит этих слезок ребенка «к боженьке»». Цитату, как водится, перевирали.

              На Украине это особенно ярко проявлялось, потому что псевдогуманизм был модным и прогрессивным, а любая провинция старается быть еще более модной и прогрессивной, чем столица. Получается довольно забавно, если речь идет, скажем, о модной обуви или шароварах. Когда о нравственных законах, не так смешно.

              Ну так вот: говоришь, скажем, что государственное образование нежизнеспособное, его к России надо либо целиком, либо хотя бы по частям присоединять, а тебе отвечают: ну как же! А вдруг прольется слезинка ребенка! На время Майдана-2014 забыли, потому что «это же совсем другое дело», а потом опять слезинка ребенка. Высокие, высокие идеалы.

              Ну так вот, заунывный псевдогуманизм уже не в тренде. Правда, на расстоянии он уже кажется милым и очаровательным, потому что на смену ему пришло тотальное расчеловечивание.

              Фото: Giotto Di Bondone (c1266-1337) 'The Kiss of Judas'

              Оппонент в сети с тобой не соглашается? Не страшно, в сети его можно забанить и забыть. А если он не в сети? Если он на улицах, если он в реальности, если ты видел его лицо и знаешь имя? Что делать, если ваши правды схлестнулись?

              Дуэли давно отменены, остается одно: объявить противника не-человеком. Не имеющим права на человеческие права и достоинства. А с не-человеком можно делать все, что угодно – жечь его, убивать, бомбить, побивать камнями и палками.

              Он ведь не человек, другой биологический вид, и даже не котик или там щеночек, которые милые. Половозрелая человеческая особь редко бывает милая, если это не твой половой партнер или старенькая мама. Значит, можно истреблять и истреблять безнаказанно. И пока, разумеется, мои слова кажутся кликушеством, потому что у нас-то, слава Богу, никто никого не истребляет.

              Но я видела, как бывшие гуманисты, готовые тельняшку порвать на груди (свою) или пасть (чужую), вдруг резко перековались в бесстрашных уничтожителей тех, кого полагали вредными животными. А это были люди, люди.

              И я испугалась. Не того, что меня объявят вредным животным; меня-то многие давно таковым объявили, только дотянуться все никак не выходит. Страшно стало, что трансформация снова произойдет, только теперь совсем рядом, что старые товарищи, что друзья и близкие остекленеют глазами и возьмут огнеметы.

              И я пятый год кричу тем, кого считаю своими единомышленниками: сохраняйте спокойствие. Сохранять спокойствие в нашем нервном мире сложно. Мне вот практически нереально: я вернулась с войны, я видела то, чего не должно быть на Земле, и ненависть иногда вскипает во мне так, что захлестывает с головой, почти до потери рассудка. Но и себе я кричу: сохраняй спокойствие, Долгарева, иначе проиграешь.

              Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать.

              Мне говорили, что это невозможно, когда внутри болит и кипит. Это возможно, но очень сложно. Не призывать к насилию. Не призывать к расправам. Не призывать к убийствам и погромам. Не умножать ненависть. В нашем расколотом мире очень много ненависти. И ее тяжело держать в железной узде, она норовит вырваться и расколошматить то хрупкое и прекрасное, что мы успели построить.

              Но мы же – люди. Мы сильнее своего внутреннего зверя. Мы можем его укротить. Признавая в себе ненависть, не стоит забывать: мы – ей хозяева, не она – нам. Железная самодисциплина нам в помощь, десять заповедей.

              И тогда глаза не будут белеть и заволакиваться, и ты всегда увидишь лицо оппонента. Оно, это лицо, не превратится в размытое пятно, принадлежащее чуждому биологическому виду, и только это, только это позволит нам самим остаться людьми и не провалиться вместе с погубленными нами миром в тартарары.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Ты дурашка отныне и навсегда

              Захар Прилепин, писатель
              Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...

              Охота – это на самом деле про защиту природы

              Дмитрий Грунюшкин, писатель
              У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Диалог знающего и верующего о национализме

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Несколько недель не утихали дискуссии вокруг так называемой русской поправки в Конституцию. Однако никакого конструктива, к сожалению, в этой дискуссии нет. Его и не может быть в диалоге знающего и верующего. Подробности...
              Обсуждение: 37 комментариев

              Прогрессивный бег по граблям

              Максим Соколов, публицист
              Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
              Обсуждение: 35 комментариев

              Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Сергей Мардан, публицист
              Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
              Обсуждение: 106 комментариев

              На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

              Андрей Манчук, политолог
              У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
              Обсуждение: 26 комментариев

              Держаться здравого смысла становится все труднее

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
              Обсуждение: 92 комментария

              Коронавирус – фактор чужого страха

              Андрей Перла, Политолог
              Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

              Владимир Можегов, публицист
              Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
              Обсуждение: 119 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............