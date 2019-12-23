Меньшинства отправляются в крестовые походы

В Айове, который считается одним из самых консервативных штатов, получил пятнашечку гражданин, который сжег флаг. Пятнадцать, на минуточку, лет тюрьмы. Ирония судьбы заключается в том, что в США вообще нет наказания за сожжение государственного флага. Гражданин этот сжег флаг ЛГБТ.

В нашей стране за сожжение государственного флага наказание полагается. В начале этого года гражданка из Саратова сожгла российский флаг с гербом. На суде вину она не признала, аргументируя тем, что флаг был сувенирным. Тем не менее, суд по ст. 329 УК РФ (Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации) назначил ей наказание: полгода ограничения (не лишения!) свободы.

С американской пятнашечкой, конечно, есть нюанс. И не один. Флаг ЛГБТ гражданин выкрал из церкви (есть в Айове такая Объединенная церковь Христа, ее пастор-лесбиянка поддержала обвинение). Помимо этого, устроил дебош в стрип-клубе, угрожая посетителям. В общем, вел себя отвратительно не в первый раз, признавался в ненависти к геям и получил по полной как рецидивист.

Совсем недавно в Вашингтоне были задержаны коммунистические активисты, которые сожгли перед Белым домом американский флаг. За нападение на полицейского, который пытался пресечь неосторожное обращение с огнем у резиденции президента. Флаги жгите на здоровье, но порядок есть порядок.

Тут надо заметить, что когда-то жечь государственные флаги было запрещено почти во всех штатах. Но тридцать лет назад Верховный суд постановил считать это действие выражением политических взглядов, то есть, свободы слова, которую гарантирует Первая поправка к Конституции. Члены Конгресса неоднократно пытались принять защищающую государственный флаг поправку, но инициативу блокировал Сенат.

Получается, конгрессмены вели себя точно, как наши патриотически настроенные депутаты, а сенаторы – как наша либеральная интеллигенция. По отношению к Трампу там все примерно наоборот, но в подробностях вашингтонских политических игр нам разбираться не с руки, – интереснее феномен закона, который используется, как дышло.

Один из коммунистических активистов, задержанных у Белого дома, был чистой воды рецидивистом: звездно-полосатый флаг жег десятилетиями, и однажды даже отсудил двести с лишним тысяч долларов за необоснованный арест после сожжения флага на съезде Республиканской партии.

Столь трепетное отношение к гражданским свободам, безусловно, вызывает уважение. Но полное изумление вызывает то, что сожженный радужный флаг ЛГБТ оказался той самой красной тряпкой, под воздействием которой самый гуманный американский суд впаял ксенофобу-герострату срок, который и басманному суду не снился.

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Можете представить себе реакцию нашей оппозиции, если бы кому-то из инакомыслящих выписали пятнашечку за сожжение государственного флага, пусть даже сопряженного с брошенной в гвардейца урной? А прекрасную Россию будущего, в которой ту же пятнашечку выписали за сожжение флага ЛГБТ?

Мы со страшной скоростью дрейфуем в сторону «либерального» тоталитаризма. Принцип возмездия «кто был ничем, тот станет всем», работает всегда. Наш мир превратился в полигон для мести – за этнические, экономические, расовые, гендерные, идеологические, религиозные и сексуальные унижения.

Точнее, не превратился – он ведь таким и был. И месть всегда была оружием правды. Правда – она ведь тоже дышло. Просто нам в какой-то момент начало казаться, что гуманность заключается в либеральных принципах. Потому что либеральные принципы и проповедовали гуманность.

Но вдруг выяснилось, что насаждать гуманность надо силовым путем – иначе она никогда не победит. Скажем, бывший диссидент Гавел объявил бомбардировки Югославии гуманитарными. А свободные украинцы мятежных дончан – другим биологическим видом. Называть идеологических оппонентов биомассой и анчоусами – хороший тон в среде нашей гуманитарной интеллигенции. Это ведь не зеленкой поливать.

Расчеловечивание стало инструментом настоящего боевого гуманизма. Странно было бы причинять добро людям, которых считаешь за своих, свободных. А вот рабы нуждаются в руководстве. Элементы работорговли тоже не повредят. Я сейчас про обсуждение судеб крымчан в контексте принадлежности Крыма. Обратите внимание, их мнение совершенно не интересует людей со светлыми лицами, считающих, что Крым – не наш.

Кого волновало мнение негров или индейцев, когда речь шла о судьбах американской демократии? Да, времена тогда были суровые, и всю страшную несправедливость давно легитимизировали соответствующими договорами. А сейчас времена гуманные, но жизнь и судьба людей по-прежнему стоит не больше, чем бумага, на которой написаны соглашения современных работорговцев.

Свобода в современном мире – ценность не всеобщая, а сословная. Свободными могут позволить себе быть те, кому это позволяют. И сословия теперь формируются не на экономической, а на идеологической основе, даже если она носит сексуальный характер. Меньшинства обзаводятся полномочиями большинства и отправляются в крестовые походы.

И новая инквизиция тут как тут. И демократические законы у нее на службе. Была презумпция невиновности, стала революционная, тьфу, гуманистическая целесообразность. Женщин использовали? Получите! Сексуальные меньшинства притесняли? Распишитесь! Мораль заключается в том, что из нравственного насилия никто не выносит никаких уроков. Старый мир умер, добро пожаловать в прекрасный новый мир!