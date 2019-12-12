Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Взгляд
12 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
Разделы

Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
Перейти а раздел…

Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

Ракеты «Калибр» способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моряФото: Минобороны России/Youtube
Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами «Калибр». Появление «Калибров» на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине. Подробности...
Перейти а раздел…

Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

Уникальные ледоколы требуются для полноценного функционирования Северного морского путиФото: Росатом/Youtube
«Лидер» – это будет линейный ледокол, рассчитанный для работы только в открытом море на глубоководье. Главными его клиентами станут современные газовозы (для сжиженного природного газа), достигающие колоссальных размеров». Такими словами директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица описал газете ВЗГЛЯД перспективы строительства ледокольного флота в России. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...

Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Москва под кепкой не запылилась

Дмитрий Бавырин, журналист
Максима «о мертвых либо хорошо, либо ничего» имеет окончание «кроме правды», обычно опускаемое в среде добродушных русских. А правда в том, что каждое из несомненных достоинств Лужкова оборачивалось для Москвы чем-нибудь фатальным. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как веселятся люди в погонах

    Названа дата уничтожения Украины

    Лужков: мэр-легенда или проклятье 90-х?

      Перейти а раздел…

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

            Перейти а раздел…

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина пожара на «Адмирале Кузнецове»
              Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»Берлин назвал «неоправданной» высылку немецких дипломатов из РоссииПесков не согласился с сообщениями об усилении цензуры на российском ТВПутин приехал на церемонию прощания с Лужковым
              Подлодка затонула в Приморье по пути на утилизациюВ российские аэропорты вернули курилкиПарламент Грузии эвакуировали из-за химической атакиГермания заявила о праве ЕС определять энергетическую политику без участия США
              При крушении «Ночного охотника» на Кубани погибли замкомандира полка и командир эскадрильиОбвиняемые в изнасиловании дознавательницы в Уфе выступили с последним словомВ США назвали самые мощные флоты мираЭксперт оценил вероятность признания России в США спонсором терроризма

              Главная тема


              Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

              похороны экс-мэра Москвы


              Родственники Лужкова объяснили, почему гроб был закрыт

              украинский сериал


              Кононенко объяснил отмену показа «Слуги народа» на российском ТВ

              «северный поток – 2»


              В Германии обвинили Меркель в капитуляции перед США

              Видео

              Диалог Путина и Сокурова


              Почему Путин отказался «придумывать Россию заново»

              25 лет назад


              Как Чечня едва не развалила Россию

              «сценарий мира»


              Названа дата уничтожения Украины

              Россия – США


              Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

              Неуклюжие действия


              Юрий Зайнашев: Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

              Итоги референдума


              Игорь Окунев: На карте мира появилась новая страна

              Нормандский формат


              Андрей Манчук: Украина обречена на вечную войну

              «Поздравить страну!»


              Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?


              Алексей Семёнов

              Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

              Алексей Семёнов
              академик РАН
              		 12 декабря 2019, 15:04

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В последнее время в связи с выборами в РАН и рядом других процессов и прецедентов активизировалось обсуждение проблемы «свободы слова» в научно-образовательном сообществе. В частности, обсуждается, может ли ученый отстаивать публично взгляды, которые научным сообществом в целом считаются «лженаучными», дискредитирующими академию и т.д.

              Одновременно, обсуждаются вопросы о том, что такое «публичное высказывание», как определять плагиат и т.д. В ситуации несогласия с заявлениями отдельных ученых нет ничего принципиально нового, выдающийся авиаконструктор Бартини опубликовал в Докладах Академии наук вывод всех основных физических констант из равенства А=А, ректор МГУ академик Логунов последовательно и систематически опровергал теорию относительности. Существуют и современные примеры.

              Ситуация XXI века определяется иным масштабом эффекта, который может произвести высказывание отдельного ученого и скоростью формирования этого эффекта. Мы наблюдаем это как в российской действительности – случай профессора Гасана Гусейнова, так и за рубежом – случай Нобелевского лауреата Джеймса Уотсона, лишенного почетных званий в созданной им лаборатории за неполиткорректные по мнению общественности тезисы о расовом неравенстве, или же молниеносное прекращение со стороны ЦЕРН работы с Алессандро Струмиа, объявившего физику наукой мужчин.

              Возьмем заведомо парадоксальный пример, не будем вдаваться в его научную содержательность и осмысленность. Университетский ученый может найти основания для поиска, например, философского камня. Его занятия таким поиском, сами по себе, умещаются в рамки «академической свободы». Но если он включает эти занятия в заявку на грант, то Грантодатель должен изучить их обоснованность, если Ученый включает эти занятия в свой план работ, финансируемых Государством, то Государство также должно иметь для этого основания.

              Скорее всего, Ученому откажут. Если он дает об этих исследованиях интервью, размещает в интернете (например, в fb) «информацию» (по существу – рекламу) чудодейственных свойств вещества, то это нанесет ущерб его университету в глазах образованной части общества. Для такого «выхода во вне» нужны намного более серьезные основания, чем «академическая свобода».

              Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

              Можно было бы предположить, что ученый публикует рассказ о своих «открытиях» «просто, как частное лицо», что эти исследования никак не поддерживаются, что ведет он их исключительно дома в нерабочее время и т.д. Однако, в большинстве ситуаций даже это «не сработает». Можно явно указать такие обстоятельства в тексте публикации, однако никто не мешает читателю немедленно заглянуть в Википедию и заключить (пусть и не правомерно), что именно в таком-то университете ведутся такие-то лженаучные исследования.

              Следующий вопрос – преподавание. Что и как преподавать – даже более важно для университетского профессора, чем что и как исследовать. Например, Профессор предлагает прочитать лекцию по креационизму, как научно обоснованной и «единственно верной» теории. Даже если эту лекцию он прочитает «на общественных началах», не в рамках своей «академической нагрузки», Университет имеет право не одобрить такое предложение. Профессор может прочитать такую лекцию в другом месте, не размещать информации о ней в местах, связанных с Университетом. Но и здесь избежать ассоциаций с Университетом будет трудно и Университет может рекомендовать Профессору воздержаться от публичной пропаганды своих взглядов.

              Совсем особая ситуация возникает, когда университетский профессор высказывается на тему явлений общественной жизни, в частности, политики. В этой ситуации, если, например, ученый – физик, академик Сахаров, или лингвист и философ – профессор Хомский, ясно, что он высказывает, прежде всего, свою личную позицию (которая может совпадать с позицией какой-то общественной группы). В случае таких известных фигур, многие, кого интересует мнение этих граждан, в своем восприятии «отстраиваются» от академической роли ученого – члена академии, профессора университета и рассматривают его общественную позицию по существу.

              Сложнее, если ученый – это профессор молекулярной биологии и высказывается о ГМО, или он – профессор политологии и высказывается о ходе избирательной кампании и назначении губернаторов, или же возьмём пример филолога Г.Гусейнова, который поднял проблемы чистоты языка и языковых прав в мультикультурных сообществах. Тогда Профессор находится на своем профессиональном поле и общество должно относится к его мнению, как к экспертному, отражающему общепрофессиональную позицию, или, хотя бы, не противоречащему этой позиции. Ученые, университеты, академии дорожат своим авторитетом в обществе и стараются его поддерживать, а не расшатывать.

              Наконец, существенным может быть то, что главным в высказываниях Ученого оказывается их оценочная сторона, используемая в таких оценках лексика. И здесь мы можем встретить «непарламентские» выражения в многовековой истории дискуссий с участием ученых за «академическими рамками». Но реакция общества, современная «роль личности в истории» оказываются максимально усиленными современной информационной цивилизацией. Благодаря цифровой революции в медиа и радикальному упрощению доступа к публикации некоторые аккаунты в социальных сетях по размерам своей аудитории значительно опережают традиционные СМИ.

              Таким образом, любое высказывание человека, имеющего несколько тысяч подписчиков, является весомо публичным, а блог – не приватное пространство. Именно этим можно объяснить тот общественный резонанс, который вызвали высказывания профессора Гусейнова.  Преподаватель остаётся преподавателем не только в стенах аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать, как отзовётся произнесенное им слово, как оно будет понято и воспринято. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова.

              В случае Г.Гусейнова на это указала университетская комиссия по этике, признавшая, что неосторожные высказывания филолога нанесли ущерб репутации ВУЗа. Это естественная реакция – защитить университетскую корпорацию от недовольства общественности, вызванного неосторожным высказываниями одного из его членов. Безусловно, существование университета возможно только в условиях академической свободы, но в данном случае речь идет о том, что свобода высказывания должна регулироваться и этическими правилами. 

              Наше образовательное сообщество и общество в целом нуждаются в развитии в каждой образовательной организации академической культуры. То же относится и к выстраиванию культуры взаимоотношений университета с учредителями и обществом. В эпоху интернета и цифровых СМИ это становится особенно актуальным и насущным. Пример формирования подобной культуры в ВШЭ представляется интересным и показательным.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
              Обсуждение: 35 комментариев

              Москва под кепкой не запылилась

              Дмитрий Бавырин, журналист
              Максима «о мертвых либо хорошо, либо ничего» имеет окончание «кроме правды», обычно опускаемое в среде добродушных русских. А правда в том, что каждое из несомненных достоинств Лужкова оборачивалось для Москвы чем-нибудь фатальным. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Украина обречена на вечную войну

              Андрей Манчук, политолог
              Встреча в «нормандском формате» завершилась тем, чем только и могла завершиться – ничем. По той простой причине, что никому на Украине невыгодно останавливать войну в Донбассе. Подробности...
              Обсуждение: 59 комментариев

              На карте мира появилась новая страна

              Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
              Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

              Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
              К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

              Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
              Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Зеленский пока так и не стал президентом

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

              Сергей Лукьяненко, писатель
              Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
              Обсуждение: 42 комментария

              России нужен «план Б» для ВАДА

              Дмитрий Пугаченко, журналист
              Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
              Обсуждение: 95 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............