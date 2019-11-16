Главный панк России против торжествующего либерализма

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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...

Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило: либеральный террор – дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
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              Главный панк России против торжествующего либерализма

              Антон Крылов
              журналист
              		 16 ноября 2019, 13:01

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              В 1984 году Борис Гребенщиков написал песню «Ангел всенародного похмелья», начинавшуюся следующими словами:

              «Уже прошло седьмое ноября,
              Утихли звуки шумного веселья.
              Но что-то движется кругами, все вокруг там, где стою я;
              Должно быть, ангел всенародного похмелья».

              Совпадений не бывает, только предначертания. В тот самый день, осененный крылом ангела всенародного похмелья, 8 ноября 1984 года в далеком от Ленинграда Омске была создана группа «Гражданская оборона».

              Биография Игоря Федоровича Летова, предпочитавшего, чтобы его называли Егором, изучена специалистами не так детально, как жизненный путь Пушкина или Бродского, но явных белых пятен в ней нет. Тут следует отметить, что «Гражданская оборона» (или «ГрОб»), при всем уважении к другим музыкантам группы – это Егор Летов, так же как «Кино» – это Цой, «Алиса» – это Кинчев, и «Аквариум» – это Гребенщиков. Впрочем, концерты «Гражданской обороны» без Летова, как и «Кино» без Цоя – вполне законный и резонный способ для участников этих коллективов напомнить о себе и заработать немного денег, ничего предосудительного в этом быть не может. 

              Итак, будущий главный панк России Егор родился в интеллигентной сибирской семье, старший брат – известный джазовый музыкант Сергей Летов. После окончания школы приехал к брату в Подмосковье, но не сумел удержаться в техникуме и вернулся обратно в Омск. Учитывая, что позднее Летов вполне мог переехать в Петербург или Москву, но не сделал этого, можно предположить, что это возвращение было не таким уж нежеланным.

              Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/<br>Global Look Press

              В 1982 году создал группу «Посев», а в 1984 – «Гражданскую оборону». Позже инициировал еще несколько музыкальных проектов, привести название некоторых не позволяет российское законодательство, однако для публики все, что делал Егор, было «Гражданской обороной».

              В 1985 году был на несколько месяцев насильственно помещен в психиатрическую клинику, но выпущен без серьезных последствий.

              В отличие от того же БГ, который долго шел к известности, магнитофонные записи «Гражданской обороны» очень быстро разошлись по стране. К концу 80-х ни разу дававшая стадионных концертов «Гражданская оборона» была известна и популярна не меньше, чем «Кино» или «Алиса». Отчасти это можно объяснить неимоверной творческой плодовитостью Летова – в 1987 году он записал 5 альбомов за 2 месяца, в последующие два года – еще 9.

              По-хорошему, озолотившиеся на записях «Гроба», также значках, футболках и прочем, как сейчас говорят, «мерче» предприниматели должны были бы в знак благодарности купить ему дом и подарить студию, но в начале 90-х слова «справедливость» и «благодарность» были, скорее, ругательными.  

              В 1990 году Летов на несколько лет свернул концертную деятельность. В 1993 году в Москве должен был состояться первый постсоветский концерт «Гроба», который вылился в массовые беспорядки. Моя школа была недалеко от ДК имени Горького, и я помню множество панков разной степени потрепанности, с утра ожидавших так и не случившегося концерта.

              Несмотря на то, что самой известной и до сих пор исполняемой в компаниях после первого полулитра водки на человека остается антисоветская «Все идет по плану», в 90-е Летов стал одним из первых рок-музыкантов, совершивших «левый поворот». Он был не один - к большевикам или национал-большевикам Лимонова тогда примкнули и Сергей Курехин, и Дмитрий Ревякин и ряд других, менее известных рок-музыкантов. Собственно, настоящий панк в условиях торжествующего либерализма иначе поступить не мог:

              «Проваливаясь в ямы, чуя трупную вонь
              Проблемы мирового гуманизма решать
              В потемках круг за кругом, коммунисты, вперед!
              Источник возражений запечатал Совдеп!
              Я всегда буду против!»

              Дальнейшая судьба Летова практически не отличается от жизненного пути большинства переживших начало 90-х русских рокеров. Альбомы выходили, но песен, сравнимых по накалу и воздействию на публику с ранними произведениями, уже не появлялось, концерты позволяли заработать на скромную жизнь и запись новых песен, число поклонников не увеличивалось, но и не уменьшалось.

              19 февраля 2008 года, в разгар президентских выборов, 43-летний Игорь Федорович Летов умер от сердечного приступа. Можно, конечно, было бы пафосно заявить, что если бы не эксперименты с наркотиками и алкоголем, то жизнь Летова была бы более куда более долгой и счастливой, но, к сожалению, прямой связи между ЗОЖ и внезапной смертью по-прежнему не обнаружено. От сердечных приступов умирают молодые спортсмены, а некоторые закоренелые алкоголики и наркоманы живут до глубокой старости. Специально для РКН подчеркнем, что наркотики – зло, а водка – яд.

              19 февраля 2008 года умер Егор Летов, но «Гражданская оборона» продолжила жить и будет жить долго – до тех пор, пока будут помнить, что такое «русский рок».

              Появляются каверы песен, в том числе совершенно великолепные симфонические, все новые и новые поколения подростков открывают для себя песни Летова. Кто-то ограничивается «планом», кто-то идет дальше и глубже – все как у людей.

              В прошлом году Летова вспоминали в связи с инициативой о переименовании в его честь аэропорта Омска, и, надо признать, что созданный сторонниками видеоролик сделан качественно и убедительно.

              Впрочем, как нет шансов на то, что лондонский Хитроу будет переименован в честь Сида Вишеза, так же невероятно переименование омского аэропорта в честь Егора Летова.

              К тому же нет ни малейших сомнений в том, что сам Егор Летов этого бы не поддержал. Потому что он всегда будет против.


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