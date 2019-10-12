Группа «Кино» решила вернуться на сцену

Музыканты рок-группы «Кино» решили дать два новых концерта в 2020 году в Москве и Санкт-Петербурге.

Анонс предстоящих выступлений опубликован на YouTube.

На сцену выйдут гитарист Юрий Каспарян, бас-гитаристы Игорь Тихомиров и Александр Титов. Продюсером выступил сын вокалиста «Кино» Виктора Цоя Александр.

Отмечается, что на концерте будет использован оцифрованный голос Виктора Цоя.

«Кино» – культовая советская рок-группа, созданная в 1981 году. Подавляющее большинство песен написал и исполнил Цой. Одни из самых известных – «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», «Алюминиевые огурцы», «Хочу перемен», «Кончится лето».

В 1990 году Цой разбился на машине, в августе 2020 года исполнится 30 лет со дня его смерти.

Свою последнюю пресс-конференцию группа «Кино» провела в январе 1991 года, когда представила публике одноименный альбом (также известный как «Черный»). После этого музыкальный коллектив распался.

В 2018 году Александр Цой через суд добился признания за ним всех прав на записи «Кино».