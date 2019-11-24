Пришло время нового миссионерства

Надумала тут немного про «Единую Россию» и что у нее может получится, если вдруг захочется всерьез прислушаться к словам президента.

Давать советы высшему партийному начальству – дело не мое, я хочу поговорить на уровне региональных отделений.

В чем вообще прикол правозащитной деятельности? Что помогать надо не только умненьким и хорошеньким голубоглазым православным существам в сложной жизненной ситуации.

Надо увидеть вокруг людей, которые от вас отличаются. Молодую преподавательницу, которая поставила «сомнительный спектакль», и теперь ее полиция таскает на допросы. Увидеть человека, который не очень-то и за власть, но его мелкий бизнес прессуют, и он заслуживает справедливости. Увидеть людей, которые не могут, не хотят и не умеют бороться за справедливость сами для себя.

Пойти в плохо отапливаемые некрасивые дома.

Выслушать сто проклятий на тему того, что вы единороссы.

Признать, что это так.

Прийти опять, если выгонят.

Нигде и никогда не осуждать людей за недоверие.

В некотором смысле это действительно время переоценки всех ценностей и для многих из вас – последний шанс.

Я это пишу даже не столько потому, что Хабаровск еще жив в моем сердце. Просто сегодня, вы знаете, Хабаровск, а далее...

Вот чтобы не было этого «далее». Надо переставать держаться только за «своих» – близких, понятных людей. По инерции шикать на всяких недовольных там блогеров и непонятных крикунов молодых. От этого только отчуждение, нелюбовь и снижение рейтинга. Одними детскими площадками тоже не отделаешься, если что. Это все хуже конвертируется в голоса.

Я бы даже сказала, что пришло время некого нового миссионерства – такой грубой (в хорошем смысле) работы по колено в земле. Только вместо христианства – гуманизм. Людям по ходу правда сильно надо, чтобы в них видели людей и говорили с ними как с людьми.

Источник: Блог Анны Федоровой