Пришло время нового миссионерства

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей

Су-30МКИ радикально изменил военную ситуацию у границ ИндииФото: Марина Лысцева/ТАСС
Продолжаются спекуляции по поводу того, как Индия оценивает боевые качества российских истребителей по сравнению с самолетами производства Франции. Все это заставляет напомнить о том, как и почему Нью-Дели купили Су-30МКИ, каким образом эти истребители изменили расклад сил в регионе и как они реально выглядят на фоне зарубежных аналогов. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Пришло время нового миссионерства

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Надо увидеть вокруг людей, которые от вас отличаются. Молодую преподавательницу, которая поставила «сомнительный спектакль», и теперь ее полиция таскает на допросы. Увидеть человека, который не очень-то и за власть, но его мелкий бизнес прессуют, и он заслуживает справедливости. Подробности...

Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

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              на ваш взгляд


              К какому поколению вы себя относите?


              Анна Федорова

              Пришло время нового миссионерства

              Анна Федорова
              вице-президент Фонда открытой новой демократии
              		 24 ноября 2019, 17:30

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              Надумала тут немного про «Единую Россию» и что у нее может получится, если вдруг захочется всерьез прислушаться к словам президента. 

              Давать советы высшему партийному начальству – дело не мое, я хочу поговорить на уровне региональных отделений. 

              В чем вообще прикол правозащитной деятельности? Что помогать надо не только умненьким и хорошеньким голубоглазым православным существам в сложной жизненной ситуации. 

              Надо увидеть вокруг людей, которые от вас отличаются. Молодую преподавательницу, которая поставила «сомнительный спектакль», и теперь ее полиция таскает на допросы. Увидеть человека, который не очень-то и за власть, но его мелкий бизнес прессуют, и он заслуживает справедливости. Увидеть людей, которые не могут, не хотят и не умеют бороться за справедливость сами для себя. 

              Пойти в плохо отапливаемые некрасивые дома. 

              Выслушать сто проклятий на тему того, что вы единороссы. 

              Признать, что это так. 

              Прийти опять, если выгонят. 

              Нигде и никогда не осуждать людей за недоверие. 

              В некотором смысле это действительно время переоценки всех ценностей и для многих из вас – последний шанс. 

              Я это пишу даже не столько потому, что Хабаровск еще жив в моем сердце. Просто сегодня, вы знаете, Хабаровск, а далее... 

              Вот чтобы не было этого «далее». Надо переставать держаться только за «своих» – близких, понятных людей. По инерции шикать на всяких недовольных там блогеров и непонятных крикунов молодых. От этого только отчуждение, нелюбовь и снижение рейтинга. Одними детскими площадками тоже не отделаешься, если что. Это все хуже конвертируется в голоса. 

              Я бы даже сказала, что пришло время некого нового миссионерства – такой грубой (в хорошем смысле) работы по колено в земле. Только вместо христианства – гуманизм. Людям по ходу правда сильно надо, чтобы в них видели людей и говорили с ними как с людьми.

              Источник: Блог Анны Федоровой


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