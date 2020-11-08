У Трампа не получилось отменить будущее

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Мир нашел новую альтернативу доллару

Кризис поднял биткоин на новую вершину Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории, и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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За свою «историю успеха» Литва расплатилась демографической катастрофой

Население Литвы стремительно стареет ZUMA/ТАСС
Все более печальные прогнозы озвучивают литовские аналитики в связи с демографической ситуацией в стране. Теперь выясняется, что уже в ближайшие десятилетия население Литвы станет одним из самых старых в Европе. Почему литовцы бегут из своей страны, как это связано с развалом СССР – и какие последствия в связи с этим ожидают литовское государство? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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У Трампа не получилось отменить будущее

Дмитрий Ольшанский, публицист
Новый порядок – это пять М: миллионеры – мегаполисы – мигранты – меньшинства – матриархат. Странный, но отлично работающий союз элит с люмпенами против обывателя, скрепленный поощряемым везде кочевничеством и натравливанием женщин на мужчин. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Республиканцы «сливают» Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У действующих элит существует желание консолидации вокруг будущего и решения проблем постпандемийного мира. А с Трампом никакая консолидация, никакая повестка сотрудничества и восстановления невозможна. Подробности...

На Украине новый государственный переворот

Павел Волков, публицист
Когда мы говорим, что Украина управляется из американского посольства, это не фигура речи, а факт жизни. Именно американцы после Майдана курировали создание странных органов по борьбе с коррупцией с не до конца понятным подчинением. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 5 комментариев

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Дмитрий Ольшанский

    У Трампа не получилось отменить будущее

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		8 ноября 2020, 13:18

    Первая неделя ноября стала черной из-за поражения Деда.

    Случилось то, чего не должно, не должно, не должно быть, и мы теперь видим, как этот веселый и отчаянный человек – несомненно, лучший политик на Земле –наотрез отказывается сдаваться сатанократам (увы, это самое подходящее для них слово).

    Конечно, его победа украдена.

    Нам ли не знать, как дела делаются. У нас тут местная «Демпартия» как пришла к власти в 1917 году, так никуда и не уходила, и мы наизусть знаем, что это такое, когда нерушимый блок коммунистов и беспартийных, а также ста тыщ освобожденных народов, широким шагом идет в светлое будущее.

    Но все-таки проблема не только в жульничестве.

    В конце концов Дед и правда не смог выиграть с таким заделом, чтобы его было уже не переиграть под столом.

    Его действительно вытесняет какая-то великая и омерзительная сила.

    Что она такое – и что он такое?

    У нас тут в Facedook (а до этого и в других местах) регулярно возникает одна и та же беда – всесильная Администрация решает установить так называемые обновления: например, создать новый дизайн, новую операционную систему, в общем, как-нибудь улучшить то, что хорошо работает, – или, переводя с чиновничьего на человеческий, все угробить.

    Ну а люди – не все, но изрядная их часть – отчаянно сопротивляются.

    Они не хотят «улучшений» – уродливых, тупых и настырных.

    Они считают, что и до этого, на протяжении многих лет пользования тем или этим, все уже сложилось более-менее удобно для них, и не надо ломать их мир этим «новым дизайном».

    Надо, говорит Администрация, надо.

    Так вот Трамп – это Мистер Старый Дизайн.

    Дед ведь не просто работал президентом США (что интересно, конечно, но в меру), и уж тем более не был никаким «политиком-республиканцем» (политики-республиканцы – это Буши, Маккейны и Ромни, ну их всех к лешему).

    Он стал даже не американским, а всемирным лидером и символом Партии Прошлого, цель которой состоит в том, чтобы с помощью элементарного здравого смысла если не ликвидировать совсем, то уж хотя бы отложить или существенно поменять то будущее, которое готовит миру Администрация, и все прелести которого (дикая цензура, наступающее из третьего мира варварство, биоэксперименты, борьба с христианством при благоволении совсем другой религии etc.) мы уже видим.

    Это сложная, но не такая уж невозможная задача.

    Потому что не всякое будущее наступает.

    Так, коммунистическое будущее не наступило, хотя были моменты, когда оно, казалось, уже было на пороге.

    Нацистское будущее тоже не случилось.

    И даже технократическое будущее времен Гагарина и писателей-фантастов – несколько более симпатичное – тоже, как мы теперь знаем, не состоялось, прогресс оказался медленным, да и вообще ушел не туда.

    Так что сама идея отмены будущего, которую своим гениальным чутьем уловил Трамп, и за которую голосовали во вторник белые провинциальные американцы, из этого будущего заведомо исключенные – вовсе не безнадежна.

    Но против команды знатоков тут играют, мягко говоря, не телезрители.

    Байден – это ширма, дедушка Калинин современной Америки.

    И не в каком-то шизовом конспирологическом смысле, а просто он не имеет никакого значения для тех, кто его выдвинул и поддержал: поэтому и выборы его были построены на отсутствии кандидата, а значение имеет только сам Новый Порядок и его борьба с Трампом, как главным препятствием на пути нерушимого блока etc.

    Новый Порядок – это пять М: миллионеры – мегаполисы – мигранты – меньшинства – матриархат.

    Странный, но отлично работающий союз элит с люмпенами против обывателя, скрепленный поощряемым везде кочевничеством и натравливанием женщин на мужчин.

    Кто бы рассказал двадцатому веку (не нашему, наш все это уже видел, а западному), что впереди ждет такое?

    Фото: Kevin Dietsch/Global Look Press

    Сам Трамп при этом, кстати, не представляет какое-то конкретное прошлое. Более того, он был бы и невозможен как президент, если бы любое конкретное прошлое происходило здесь и сейчас.

    И все-таки именно он работает самым громким транслятором коллективного голоса тех, кто вынужден поставить себе эту трудную, высокую и прекрасную задачу: остановить время – и направить его хотя бы отчасти в другую сторону, прочь от той мрачной антиутопии, в которую мы, как и положено затаскиваемым на аркане беспартийным, идем широким шагом.

    Почему я говорю «мы» – не из Америки?

    Потому что судьба Римской империи определенно влияет на судьбу всех ее провинций, и даже таких непокорных, как наша.

    Потому что Россия уже не один раз показывала, что самые нелепые и разрушительные идеи, сочиненные кем-то в западном мире, реализуются здесь намного ярче (в самом плохом смысле слова), чем в тех краях, где они были придуманы.

    Мегаполисы, высасывающие всю кровь из глубинки, разобранное на цветмет производство, многомиллионный переезд Юга на Север, «социальный мониторинг», когда больные люди с высокой температурой вынуждены слать системе селфи, иначе их оштрафуют, бессилие частной инициативы перед чиновником, мужчины, умноженные на ноль войнами и репрессиями, интеллигенция, исходящая пеной и пузырями от ненависти к Родине – кажется, мы знаем об этом даже побольше, чем американцы, не так ли?

    Другие материалы автора

    Так что нам неизбежно придется снова и снова встречаться с тем сатаническим злом, которое ополчилось на Трампа – в здешних сосенках и осинках. И его поражение – это, помимо прочего, злорадное ликование всей той погани, которая работает тут.

    Но Дед боец. И даже если он проиграет – история запомнит, что он боролся.

    Истоник: блог Дмитрия Ольшанского.


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