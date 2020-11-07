Давайте позовем Трампа в Россию

Похоже, не побеждает Трамп – горе горькое. Мы-то к нему уже привыкли, анекдоты придумали, а теперь всё заново начинать.

Но я знаю, что делать. Надо Трампа в Россию звать.

Конечно же, не на царство, у нас у самих президент есть. Как бизнесмена и организатора.

Что у нас любит Трамп? Деньги, кино и славу.

Давайте его позовём, как некогда варягов, но предложим восстанавливать синематограф.

Он же прекрасный кризис-менеджер – устраивает кризис и поднимается на этом. А наше кино кризис по-американски лишь оздоровит.

Команда у него уже есть. Вайнштейна – на поруки и продюсером, досиживать будет на Мосфильме, это достаточно сурово. Джонни Деппа с роли Гриндевальда выгнали за излишнюю жестокость – будет у нас ведущим пиратом, Сигал, Депардье, кто-то там ещё – и без того почти наши, у Ди Каприо бабушка русская – наберем полный состав звёзд. Девчонки сами подтянутся, да в конце концов – женский состав можно набрать на местах, девушки в России самые красивые.

И пусть Трамп руководит.

Владимир Ильич за брата страну разрушил, а Трамп за проигрыш выборов может гуманнее отомстить – построить великую русскую мечту.

У США ведь в чём сила? Нет, братцы, не в авианосцах и не в долларах. В грёзах, в иллюзиях, в том, что весь мир смотрит голливудское кино и мечтает жить в Америке.

А если посмотреть русское кино, то хочется уйти в запой пожизненно.

Сами, это уже почти точно, ситуацию не выправим. Нужен варяг.

И этот, рыжий, вполне подойдёт.

Источник: блог Сергей Лукьяненко