Люди стали хуже понимать юмор

Взгляд
2 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 16:50  |  vz.ru
Разделы

Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США

ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» решили объединить в одну компанию Антон Денисов/РИА Новости
Российская авиастроительная корпорация ОАК объединится с важными для отечественной авиации компаниями «Сухой» и «МиГ». Планы их слияния в одну структуру появились давно и могут быть реализованы уже в следующем году. К чему приведет объединение предприятий и как это скажется на конкуренции в сфере авиапромышленности в России и за рубежом? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку? Подробности...
Перейти в раздел…

Русский язык в Татарстане вызвал новые споры

Для школьников Татарстана русский язык – это прежде всего язык знаний Егор Алеев/ТАСС
Всемирный русский народный собор, во главе которого стоит патриарх Кирилл, призвал выяснить – соответствует ли своей должности глава управления образования Казани. Причиной стало недоумение татарстанского чиновника из-за того, что 17% казанских школьников-татар выбрали для изучения русский язык. Как этот казус объясняют в Казани и Москве? И есть ли в случившемся политическая подоплека? Подробности...
Перейти в раздел…

«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Люди стали хуже понимать юмор

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Вообще-то потеря чувства юмора – признак отмирания тонких структур головного мозга и упрощения сознания. Можно было бы списать на ковид, но началось раньше. Подробности...

Как России принудить НАТО к миру

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если сейчас Запад отвергнет российскую инициативу «с порога», предстоящие переговоры неизбежны, они займут долгие годы и будут перемежаться моментами колоссальной военной напряженности. Подробности...

Охота в том числе и про гуманизм

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Гуманные и зеленые экологи не знают или не хотят знать, что охотники, кроме всего прочего, регулируют численность опасных зверей, не давая им расплодиться до такой степени, когда они угрожают жителям селений и даже больших городов. Подробности...
Перейти в раздел…

Британская империя опять сократилась

Украина требует репараций от Германии

«Омикрон» перепугал планету

Перейти в раздел…

Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
Подробности...

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?
  • Одобряю

  • Не одобряю

  • С безразличием
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
  • Да

  • Нет
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
  • Уменьшились

  • Увеличились

  • Остались на прежнем уровне
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В МИДе назвали «красную линию» для России по Украине
    В Кремле сочли угрозой слова Зеленского о «возвращении Крыма» Пушков указал на лицемерность заявления генсека НАТО о сферах влияния России Стало известно о полетах «Байрактар» над подконтрольной Киеву частью Донбасса Депутат Мосгордумы выругалась матом на заседании по культуре
    ФСБ раскрыла цель планировавшегося Киевом теракта в Крыму Блинкен обвинил Россию в «невыполнении перемирия» в Донбассе Лавров стал называть Блинкена «Тони» Подравшихся в Москве коммунальщиков доставили в полицию
    МЧС узнало об аварии на шахте «Листвяжная» с опозданием на полчаса Путин назвал трагедию на «Листвяжной» болью всей России Россияне рассказали, о каких подарках попросили бы Деда Мороза Пригрозившая взорвать дом уральская пенсионерка сбежала от полиции через балкон

    Главная тема


    Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США

    урегулирование в Донбассе


    Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд

    «Всегда один и тот же цирк»


    Макрон назвал Джонсона клоуном

    сфера услуг


    Онищенко поддержал обязательную вакцинацию Дедов Морозов и Снегурочек

    Видео

    референдум 1991 года


    Украинская независимость построена на тотальном обмане

    экспорт будущего


    Россия обойдется без Украины в поставках водорода в Европу

    товары со скидками


    «Черная пятница» вскрыла необычное поведение россиян и иностранцев

    «Белый лебедь»


    Россия получит ядерное преимущество над НАТО

    ноты Баха


    Наглость украинского посла поможет России

    афганский наркотрафик


    Россия и Китай теснят Британию в Горном Бадахшане

    травма, а не правда


    Алексей Алешковский: Как либералам и патриотам найти путь друг к другу

    работа гениев


    Игорь Мальцев: Как Beatles писали свои песни

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?
    Сергей Лукьяненко

    Люди стали хуже понимать юмор

    Сергей Лукьяненко
    писатель
    		2 декабря 2021, 16:30

    Люди все хуже и хуже понимают юмор. Сатиру – только в лоб, лучше, чтобы про чиновников. Сарказм еще понимают, иронию уже нет. Но на сарказм обижаются, если подозревают, что в их адрес.

    Гиперболы воспринимают буквально, аллюзии не ловят, пародии не понимают. Черный юмор напрягает, обижает, доставляет дискомфорт. Шутки о сексе, карнавально-плутовская вакханалия воспринимаются с испугом – вдруг кто обидится. Шутки про жопу и какашки пока заходят. Как в детском саду.

    Английский юмор вообще в пролете, французский с напрягом – ибо о сексе. Американский нормально, потому что про какашки, кто-нибудь толстый падает в бассейн и еще все блюют, это смешно. Еврейский юмор вроде местами доходит, но непонятно, можно ли смеяться, вдруг это антисемитизм.

    Русский юмор тот же еврейский, а если совсем русский – то сатира и только над самим собой. О немецком вообще не подозревают, считают, что немцы рождаются с гаечным ключом в руке и идут собирать БМВ или танк. Плохо стало с юмором. Существование КВН это доказывает стопроцентно. Даже анекдоты почти исчезли.

    ...Вообще-то потеря чувства юмора – признак отмирания тонких структур головного мозга и упрощения сознания. Можно было бы списать на ковид, но началось раньше. В общем – полная жопа. Тут можно начинать смеяться.

    Источник: Блог Сергея Лукьяненко

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •