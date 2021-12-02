Люди стали хуже понимать юмор

Люди все хуже и хуже понимают юмор. Сатиру – только в лоб, лучше, чтобы про чиновников. Сарказм еще понимают, иронию уже нет. Но на сарказм обижаются, если подозревают, что в их адрес.

Гиперболы воспринимают буквально, аллюзии не ловят, пародии не понимают. Черный юмор напрягает, обижает, доставляет дискомфорт. Шутки о сексе, карнавально-плутовская вакханалия воспринимаются с испугом – вдруг кто обидится. Шутки про жопу и какашки пока заходят. Как в детском саду.

Английский юмор вообще в пролете, французский с напрягом – ибо о сексе. Американский нормально, потому что про какашки, кто-нибудь толстый падает в бассейн и еще все блюют, это смешно. Еврейский юмор вроде местами доходит, но непонятно, можно ли смеяться, вдруг это антисемитизм.

Русский юмор тот же еврейский, а если совсем русский – то сатира и только над самим собой. О немецком вообще не подозревают, считают, что немцы рождаются с гаечным ключом в руке и идут собирать БМВ или танк. Плохо стало с юмором. Существование КВН это доказывает стопроцентно. Даже анекдоты почти исчезли.

...Вообще-то потеря чувства юмора – признак отмирания тонких структур головного мозга и упрощения сознания. Можно было бы списать на ковид, но началось раньше. В общем – полная жопа. Тут можно начинать смеяться.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко