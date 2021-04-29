Страны, где элита презирает народ, умирают

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Киргизии заявили о выходе из-под контроля ситуации на границе с Таджикистаном

29 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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Нефтяной удар США по Белоруссии затронет Украину

Поставки российской нефти в Белоруссию оказались под угрозой Толочко Виктор/ТАСС
Российские нефтяники могут лишить белорусский НПЗ «Нафтан» своей нефти из-за опасений попасть под американские санкции. Так уверяют источники в СМИ. Эксперты такой вероятности не исключают. Но кроме самой Белоруссии, которая лишится валютной выручки, США тем самым ударят и по Украине. Подробности...
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Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

Емельян Гебрев признался, что поставлял Украине боеприпасы вопреки запрету властей ЕС REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Власти Болгарии заподозрили Россию в организации серии взрывов на своих военных складах. Причастность Москвы София объясняет тем, что там хранились предназначенные Грузии и Украине боеприпасы. Сам владелец арсеналов отвергает такую версию. Она к тому же свидетельствует о том, что страны Восточной Европы незаконно торгуют оружием и нарушают подписанные ЕС договора.  Подробности...
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Как масоны стали тайным правительством Запада

Масонская традиция жива и по сей день Arno Burgi/ZB/Global Look Press
Ровно 30 лет назад, 28 апреля 1991 года, в Москве собралась группа людей, решившая повернуть время вспять и возродить в России масонство. Принято считать, что представители этой тайной организации до сих пор правят странами Запада. Так ли это на самом деле, почему СССР называли страной победившего масонства – и какую роль масоны играют в нашей стране сегодня? Подробности...
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Британия вернулась к идее пугать мир авианосцами

Британская авианосная ударная группа лишь напоминает американскую royalnavy.mod.uk
Впервые за много десятков лет Великобритания собирается показать миру, что все еще претендует на звание «Владычицы морей». Авианосная ударная группа ВМС Британии отправляется в дальний поход на другой конец планеты, в Тихий океан. Какие задачи будет решать эта эскадра и насколько велика ее реальная военная мощь? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Страны, где элита презирает народ, умирают

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Гордиться можно. Презирать нельзя. Твой успех – это папины гены, мамины старания, талантливый учитель. Ну и твое личное трудолюбие, конечно. И его величество Случай, потому что людей с работающей головой и упорством в жизни куда больше, чем для элиты отведено места. Подробности...

Для Европы важно, чтобы никто не остался чистеньким

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто–то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью. Подробности...
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Чехия обречена на колебания в отношениях с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Заявления нынешнего и бывшего президентов Чехии Милоша Земана и Вацлава Клауса свидетельствуют, что Чехия, несмотря на почти полный разрыв российско-чешских связей, не слилась в едином антироссийском экстазе. В стране по-прежнему есть и русофобы, и русофилы, и более умеренные критики России, и прагматики. Подробности...
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Список врагов России

Как помочь Донбассу

Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Киргизии заявили о выходе из-под контроля ситуации на границе с Таджикистаном
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    Сергей Лукьяненко

    Страны, где элита презирает народ, умирают

    Сергей Лукьяненко
    писатель
    		29 апреля 2021, 14:04

    Работая над новым текстом, подумал об элитах. Ну, у меня там небольшое побоище в тексте было... неважно. Проблема элиты и народа – то, на чем Россия вечно спотыкается. А конкретно – на том презрении, которое многие представители нашей элиты испытывают к стране и простому народу.

    Между тем существование элиты – неизбежно. Что ты ни делай, как Марксу с Лениным ни молись – но люди неодинаковы. Кто-то более одарен, кому-то просто повезло – люди не равны. И вот один тянет лямку от звонка до звонка, а другой порхает по сцене или корчит рожи в тик-токе (да, я беру самые спорные типы элиты, не академиков и не каких-нибудь путешественников–спасателей–космонавтов–мудрых государственных деятелей, но всё ж таки – тоже элита, получившая в жизни куда больше, чем 90% сограждан).

    И вот наша элита презирает народ, а народ в массе своей ненавидит элиту (и мечтает оказаться в ее рядах). И все, чувствуя шаткость такого положения дел, мечтают свалить туда (куда?), где элита и народ сосуществуют менее конфликтно.

    На самом-то деле всё просто. Элита есть и будет. Элита всегда будет получать благ больше, чем народ. Элита совершает открытия, развлекает публику, управляет отраслями и территориями – она делает то, что может сделать не каждый. Есть лишь один нюанс – элита может гордиться своими успехами или еще и презирать тех, кто к ней не принадлежит.

    Гордиться можно. Презирать нельзя. Твой успех – это папины гены, мамины старания, талантливый учитель, оказавшийся в нужном месте человек, который помог выбрать путь в жизни. Ну и твое личное трудолюбие, конечно. И его величество Случай, потому что людей с работающей головой и упорством в жизни куда больше, чем для элиты отведено места.

    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Добился успеха – гордись. Тех, кто не добился – не презирай. Вот и всё. Те страны и культуры, где тем или иным путем, часто жестоким и кровавым, это понимание сформировали – живут и развиваются. Те страны и культуры, где элита презирает народ, а народ в ответ элиту – умирают.

    Вот и всё.

    Источник: блог Сергея Лукьяненко

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