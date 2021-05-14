На тещу жаловаться можно, на жену – нет

Размышлял о традиции жалоб на жизнь в Сети.

У нас это, в общем-то, принято. Сеть – современная замена скорого поезда, в котором все выговариваются перед всеми. А поезд изначально был заменой исповеди, когда хоть со священником-то можно откровенно поговорить и переложить свои проблемы на чужие плечи.

На Западе, как я понимаю, это не принято. Хочется пожаловаться на жизнь – иди к психологу. Ему за это деньги платят. Он тебя и выслушает, и одобрит, и совет даст (бесполезный, но какая разница).

Еще, наверное, дело в том, что на Западе жаловаться публично опасно. Пожаловался, что начальник или сослуживец дурак, он прочитал – и тебе влетел такой иск, что жаловаться навек отвыкнешь...

Но я, в общем, не о национальных особенностях. Я про половой диморфизм жалоб.

На власть (от низов до верхов) все жалуются примерно одинаково. Мужики, пожалуй, активнее.

На работу и сослуживцев – тоже. Может быть, даже женщины больше.

На здоровье... о! На здоровье все одинаково.

На проблемы мирового масштаба и общую глупость – тоже.

На детей-лодырей и оболтусов жалуются поменьше, но тоже равномерно.

Различие проявляется, когда речь заходит о женах (мужьях). Мужики практически не жалуются. Ни на своих нынешних, ни на прежних. Женщины жалуются охотно. Особенно на прежних.

Думаете, это потому, что мужчины все такие очень деликатные джентльмены, а женщины злые и невоспитанные? Ага, щас. Просто мужик, начинающий плакаться о жене-заразе, тут же отгребает от товарищей полную панамку непонимания.

«Стерва? А ты чего, где твои глаза были? Сам дурак, надо было на характер смотреть, а не на сиськи!»

Женщина же получит поддержку и сочувствие от подруг (смешанное с тихим удовлетворением, но все же получит). Почему? Да потому, что выбор жены мужчины считают исключительно личным делом, так что если жена плоха – «сам дурак». В лучшем случае добавят: «Пошли, выпьем».

А женщины выбор мужа считают неким актом судьбы. Не то Божьим промыслом, не то падением метеорита, не то проявлением извечного мужского коварства. На плохого мужа не грех пожаловаться, в этом женской вины нет! Никто не скажет: «Дура! Чего ты за него пошла, ты же знала, что он за избиение своей прежней три года отсидел!» Ведь в ответ женщина похлопает глазами и скажет (почему-то хочется произносить с певучим южнорусским акцентом): «Та он сказал, шо она была змиюка подколодная, а я совсим другая!» И этот довод убедителен! Коварная судьба и коварный мужик, женской вины в плохом выборе нет!

Вот-с. Уж не знаю, нет ли в этом наблюдении сексизма, честное слово, не замысливал. Но если что – это пример мужского коварства...

Да, кстати, на тещу жаловаться можно, и мужики этим активно пользуются! Потому что если выбор жены – твоя собственная ошибка, то теща как бы дается в довесок, ты ничего поделать не можешь и поплакаться друзьям в жилетку не грех.

Сочувствие, впрочем, будет точно такое же – «Эх! Пошли, выпьем!».

Источник: блог Сергея Лукьяненко