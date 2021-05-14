На тещу жаловаться можно, на жену – нет

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Армия Израиля опровергла начало наземной операции в секторе Газа

14 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
Разделы

Россия совершила прорыв в обрабатывающей промышленности

Замена импортного двигателя для МС-21 собственной разработкой – реальное достижение России Нина Падалко/РИА Новости
Российская промышленность не только справилась с кризисом в 2020 году лучше европейцев, но и добилась серьезного достижения в обрабатывающей отрасли. Стране удалось вдвое сократить импорт в этом сегменте и довести долю отечественной продукции до 60%. В чем именно удалось достичь успеха и какие проблемы еще осталось решить? Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
Перейти в раздел…

Как политика Александра Невского спасла русских от полного уничтожения

Таким принято изображать Александра Невского сегодня Художник Юрий Пантюхин
13 мая 1221 года, ровно 800 лет назад, появился на свет Александр, второй сын князя Ярослава Всеволодовича Переславского. Александр Невский, пожалуй, одна из самых знаменитых и в то же время вызывающих множество споров фигур русской истории. В реальности этот человек был совсем не таким, как его обычно представляет массовая культура. Подробности...
Перейти в раздел…

Кум Путина переиграл Зеленского в киевском суде

Лидер пророссийских сил Украины Виктор Медведчук отправлен под домашний арест до 9 июля РИА Новости
Суд в Киеве отказался отправить за решетку лидера пророссийской оппозиции Украины Виктора Медведчука, назначив политику лишь домашний арест. Взять оппозиционера под стражу хотели украинские силовики. Такой, пусть и промежуточный, но все же успех Медведчука в поединке с украинской Фемидой может привести к росту популярности, полагают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

На тещу жаловаться можно, на жену – нет

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Мужики практически не жалуются на женщин. Ни на своих нынешних, ни на прежних. Выбор жены мужчины считают исключительно личным делом, так что если жена плоха – «сам дурак». В лучшем случае добавят: «Пошли, выпьем». Подробности...

Немцев лишат свободы и сосисок ради спасения климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Верховный суд Германии говорит честно и открыто, что для достижения целей экоактивистов вполне законно отменять гражданские права населения страны, и никто почему-то не смеется над этим. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

НЛО и другие неприятности в эпоху постправды

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если в 1970-1980-х годах главной проблемой общественного сознания было «сокрытие правды», то в наши дни — политическая повестка. Как меняется климат, кто подрывает стратегическую стабильность, сколько существует гендеров и многое другое зависит от того, кто отвечает на поставленный вопрос. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 5 комментариев

Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Перейти в раздел…

На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
Подробности...

Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
Подробности...

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Армия Израиля опровергла начало наземной операции в секторе Газа
    Сын экс-главы Мордовии задержан при попытке улететь в Минск Израиль подвергся обстрелам с территории Ливана Додон обвинил западных послов во вмешательстве в выборы в Молдавии Минобороны обнародовало уникальные фото советских военачальников
    Мошенники стали предлагать россиянам привиться от COVID-19 на дому Расследование ВОЗ по COVID-19 не удовлетворило США Жена Зеленского заявила о желании супруга принести мир в Донбасс К Земле приближается астероид крупнее пирамиды Хеопса
    Бывшие члены клуба боевых искусств признаны причастными к стрельбе в башне «Око» Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline Украинского депутата избили в эфире ток-шоу В «Вечернем Урганте» назвали «первого сказочного трансгендера»

    Главная тема


    Кум Путина переиграл Зеленского в киевском суде

    несогласованный маршрут


    Российские военные остановили колонну техники США в Сирии

    левый блок


    Коммунисты и социалисты Молдавии объединились против Санду, НАТО и румын

    «политическое слабоумие»


    Медведев напомнил об опыте стендапа у властей Украины

    Видео

    замена импорта


    Россия совершила прорыв в обрабатывающей промышленности

    обострение конфликта


    К атаке на Израиль привели арабские хитрости

    исчезновение нефти и газа


    России предстоит повторить сланцевую революцию США

    «измена родине»


    Зеленский взял заложника назло России

    Смерть и справедливость


    Сергей Мардан: Вернуть смертную казнь

    Маленькое чудовище


    Елена Кондратьева: Дети становятся заложниками гуманизма

    Сумасшествие и воля


    Герман Садулаев: Патологию будущего убийцы мог бы выявить кассир из гипермаркета

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
    Сергей Лукьяненко

    На тещу жаловаться можно, на жену – нет

    Сергей Лукьяненко
    писатель
    		14 мая 2021, 09:04

    Размышлял о традиции жалоб на жизнь в Сети.

    У нас это, в общем-то, принято. Сеть – современная замена скорого поезда, в котором все выговариваются перед всеми. А поезд изначально был заменой исповеди, когда хоть со священником-то можно откровенно поговорить и переложить свои проблемы на чужие плечи.

    На Западе, как я понимаю, это не принято. Хочется пожаловаться на жизнь – иди к психологу. Ему за это деньги платят. Он тебя и выслушает, и одобрит, и совет даст (бесполезный, но какая разница).

    Еще, наверное, дело в том, что на Западе жаловаться публично опасно. Пожаловался, что начальник или сослуживец дурак, он прочитал – и тебе влетел такой иск, что жаловаться навек отвыкнешь...

    Но я, в общем, не о национальных особенностях. Я про половой диморфизм жалоб.

    На власть (от низов до верхов) все жалуются примерно одинаково. Мужики, пожалуй, активнее.

    На работу и сослуживцев – тоже. Может быть, даже женщины больше.

    На здоровье... о! На здоровье все одинаково.

    На проблемы мирового масштаба и общую глупость – тоже.

    На детей-лодырей и оболтусов жалуются поменьше, но тоже равномерно.

    Различие проявляется, когда речь заходит о женах (мужьях). Мужики практически не жалуются. Ни на своих нынешних, ни на прежних. Женщины жалуются охотно. Особенно на прежних.

    Думаете, это потому, что мужчины все такие очень деликатные джентльмены, а женщины злые и невоспитанные? Ага, щас. Просто мужик, начинающий плакаться о жене-заразе, тут же отгребает от товарищей полную панамку непонимания.

    Фото: E. Teister/Global Look Press

    «Стерва? А ты чего, где твои глаза были? Сам дурак, надо было на характер смотреть, а не на сиськи!»

    Женщина же получит поддержку и сочувствие от подруг (смешанное с тихим удовлетворением, но все же получит). Почему? Да потому, что выбор жены мужчины считают исключительно личным делом, так что если жена плоха – «сам дурак». В лучшем случае добавят: «Пошли, выпьем».

    А женщины выбор мужа считают неким актом судьбы. Не то Божьим промыслом, не то падением метеорита, не то проявлением извечного мужского коварства. На плохого мужа не грех пожаловаться, в этом женской вины нет! Никто не скажет: «Дура! Чего ты за него пошла, ты же знала, что он за избиение своей прежней три года отсидел!» Ведь в ответ женщина похлопает глазами и скажет (почему-то хочется произносить с певучим южнорусским акцентом): «Та он сказал, шо она была змиюка подколодная, а я совсим другая!» И этот довод убедителен! Коварная судьба и коварный мужик, женской вины в плохом выборе нет!

    Вот-с. Уж не знаю, нет ли в этом наблюдении сексизма, честное слово, не замысливал. Но если что – это пример мужского коварства...

    Да, кстати, на тещу жаловаться можно, и мужики этим активно пользуются! Потому что если выбор жены – твоя собственная ошибка, то теща как бы дается в довесок, ты ничего поделать не можешь и поплакаться друзьям в жилетку не грех.

    Сочувствие, впрочем, будет точно такое же – «Эх! Пошли, выпьем!».

    Источник: блог Сергея Лукьяненко


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •