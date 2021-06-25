Задача власти в том, чтобы вы выжили

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НОВОСТЬ ЧАСА

Погребинский оценил слова Зеленского о «стене» с Донбассом

25 июня, пятница  |  Последнее обновление — 14:31  |  vz.ru
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Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Европа впервые вводит экономические санкции против Белоруссии Karolis Kavolelis/Reuters
Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии. Основной удар европейцы пытаются нанести по поступлениям валюты в республику от экспорта двух главных товаров – калийных удобрений и нефтепродуктов. Речь может идти о потере Белоруссией 1,2 млрд долларов. Однако у Минска есть множество вариантов для обхода санкций. Правда, большинство из них требует участия России.  Подробности...
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Пандемия вмешалась в ход выборов в Госдуму

Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок Юрий Смитюк/ТАСС
Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, что явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования. Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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России придется развязывать «афганский узел»

Американцы в точности повторяют ошибки СССР в Афганистане Будан В., Нетелев Р./ТАСС
Ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем – талибы уже захватили ряд ключевых районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. В том, что нынешнее правительство в Кабуле не продержится долго после вывода войск США из страны, сомнений ни у кого нет. Какую опасность несет переход власти к талибам для окружающих Афганистан стран и что им делать в этой ситуации? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Задача власти в том, чтобы вы выжили

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Единственная возможность власти преодолеть форс-мажор и даже использовать его во благо – это вакцинировать население собственной хорошей вакциной. Но нет же, мы будем говорить «не верим властям»! Чему не верите-то? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Большая игра Британии – втравить Россию в войну

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Века проходят, но характер игроков, ведущих Большую игру, не меняется. Британия заняла традиционную и любимую свою роль надсмотрщика за Европой. Ее цель – сделать немыслимой саму возможность сближения России и Европы. А когда представится возможность, стравить их в новой войне. Подробности...

Чем Минск может ответить на санкции Запада

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальная угроза обрубить поставки топлива на Украину, электроэнергии – в Прибалтику, а калийных удобрений – на мировой рынок может подействовать только здесь и сейчас. Реализация этой угрозы сопряжена с огромными потерями для Минска, но она более чем ощутима для Запада. Подробности...
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Правила войны с Россией для украинца

Кого в России чаще обманывают

Новые ограничения для непривитых

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Погребинский оценил слова Зеленского о «стене» с Донбассом
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    Сергей Лукьяненко

    Задача власти в том, чтобы вы выжили

    Сергей Лукьяненко
    писатель
    		25 июня 2021, 14:02

    Меня последнее время поражает распространившийся довод (не только против вакцинации, кстати): «А мы не верим власти»! Ну, прям по стандарту! Прям по старому анекдоту – «...хрен, а не детей этому государству...». Вера им потребовалась! Вы с Церковью не перепутали?

    Приходит, значит, Иван Грозный на трон. Говорит:

    – Сейчас Казань будем брать. И еще опричнина будет. Головы станем рубить, страну укреплять. Сына не пожалею.

    – Да ну нафиг, мы тебе не верим! – говорят крестьяне. Бац – головы полетели, Малюта вовсю работает, Казань взяли.

    – Верим, – бормочет народ, ощупывая головы – у кого уцелели.

    Петр Первый выходит на берег Балтийского моря.

    – Город тут поставлю. Как в Европах! Народу положу на стройке – страсть скока! Столицу нафиг из Москвы переведу...

    – Не верим... – бормочут крестьяне. Глядь – а они уже по колено в болоте строят новый город. – Слушайте, а он не шутил!

    Ленин на броневик залез:

    – Власть крестьянам! Заводы рабочим! Мир народам! Всё будет зашибись!

    – Верим! – вопит народ. – Так и будет!

    И обнаруживает себя на тракторе, у станка и моющим золото на Колыме.

    – Ну вот, вроде как бы не соврал... – бормочет народ. – Но как-то странно оно всё...

    Брежнев рассказывает о преимуществах социализма. Народ морщится.

    – Не верим! Там джинсы и кока-кола! Что ты врешь насчет эксплуатации, безработицы и звериного оскала империализма! Не верим!

    – Я сейчас всё сделаю – пальчики оближите! – обещает Ельцин. – Будет как в Европе!

    – Верим! – кричит народ.

    И обнаруживает себя сосущим пальцы, а временами даже их обгладывающим.

    – Чёто как-то непонятно, – ставя банку с чайным грибом перед телевизором с Чумаком говорит народ. – Верить или нет? Вот Чумаку точно поверим, у него взгляд серьезный, почти как у Мавроди...

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Верим, не верим... На ромашке гадать не пробовали? Есть интересы государства, интересы правящего класса, интересы простого народа. Иногда они совпадают, иногда не очень. Просчитать не пробовали? Интересы государства, которые вольно или невольно оформляет власть – это выживание. Повлиять на интересы государства, как над-структуры, невозможно, да и не нужно.

    Интересы власти и народа – это личное выживание и благоденствие. Все вопросы морали оставьте для пропаганды. И народу, и власти хочется как можно меньше делать, как можно меньше иметь запретов, но как можно больше всего получать. Так было, есть и будет – небольшой процент альтруистов и идеалистов уберем за скобки.

    Какова ситуация для власти? Полное неприятие со стороны конкурирующих государств. Невозможность даже «сдаться» и предать интересы государства без серьезнейших потерь в благополучии (о том, как создавалась такая ситуация можно поговорить отдельно, это крайне интересно и поучительно, но мне лениво – да и далек я от политики).

    Выживание государства требует: роста населения, роста покупательской способности населения, развития высоких технологий, доверия со стороны народа. Форс-мажорным фактором служит пандемия коронавируса (если вы сейчас заявите, что вируса или эпидемии нет – гуляйте мимо, мне надоело метать бисер).

    Единственная возможность преодолеть форс-мажор и даже использовать его во благо (сохранить и преумножить население, экономику, продемонстрировать технологическую успешность и завоевать доверие народа) – это вакцинировать население собственной хорошей вакциной. Повторю – ЕДИНСТВЕННАЯ. Это интересы государства и власти, сошедшиеся воедино.

    Но нет же, мы будем говорить «не верим властям»! Чему не верите-то? Что смогли сделать вакцину? Двоечники. Дикари. Троглодиты. Давайте я вам попроще объясню: у вас есть завод, который много лет делает грузовики. Они простые и надежные. И тут вам потребовалось срочно выпускать автобусы. Да, можно разработать с нуля – красивый и комфортный. Но на это нужно время. Тогда вы вливаете в завод деньги – и на шасси грузовика ставят быстро сделанный фургон с лавками, окнами и дверями. Вот и ваш автобус. А надо будет – на то же шасси поставите цистерну. Или пушку. Да, не так мило выглядит, как если бы ваши дизайнеры три года рисовали идеальный автобус и присобачили туда кондиционер и мягкие сиденья. Но ваш автобус готов быстро, и он перевозит людей.

    На ваше счастье, у вас был хороший завод, производивший грузовики! В него влили бабло, раздали ускоряющие пинки и жестко проконтролировали результат. И у вас есть автобусы. Но вы же «не верите»! За вашей спиной горят леса и воняет дымом. Вам пригнали автобусы для эвакуации. «Нет, мы не верим, что-то быстро их сделали... Мы тут постоим, вдруг пожар сам погаснет? Ну или пешочком пойдем...».

    С верой – в Церковь. С теориями, что внутри автобуса душегубка – в психбольницу. Поскольку задача власти и государства – в интересах их собственного выживания! – чтобы выжили вы. Но какой-то процент населения, конечно, предпочтет стоять у пожарища и бормотать: «Нет, припекает, конечно, но может это не взаправдашний пожар, а спецэффекты... Постоим пока тут...».

    Источник: блог Сергея Лукьяненко


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