Кремль отреагировал на информацию об «антипрививочных» акциях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно об акциях антипрививочников, и еще раз опроверг наличие обязательной вакцинации.

«Честно говоря, нет, нам даже не известно о каких-то акциях. А что люди, они не хотят прививаться или что делают?» – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он подчеркнул, что «обязательной вакцинации нет, ее не надо бояться, их никто не заставляет».

«Они неверно видят ситуацию. Им просто нужно читать, в том числе и наши разъяснения с вами», – добавил Песков.

На вопрос, замечают ли в Кремле такие акции, он сказал: «Нет, мы не замечаем. Я, честно говоря, только от вас слышу. Я нигде не читал, не видел ничего об этом».

«Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все вот эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы», – сказал Песков, отвечая на вопрос о дефиците вакцины от коронавируса в ряде регионов страны.

По словам Пескова, в связи с ростом числа желающих привиться от COVID-19 надо будет ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин.

«Вы знаете, это достаточно гибкая система, и действительно, поскольку, слава Богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, а как мы знаем, вакцину, тоже все-таки с учетом необходимых условий для хранения, в больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно. Да, надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами», – сказал Песков.

Он также сообщил, что в ближайшее время собирается вакцинироваться от коронавируса «Спутником Лайт».

«Я пока не поставил (прививку – прим. ВЗГЛЯД), потому что у меня очень высокие антитела. И у меня Т-клеточный иммунитет. Но вы видите, что у нас новые рекомендации врачей, только на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться. Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче дальше жить и работать, то я, наверное, в ближайшую неделю планирую сделать «Спутник Лайт» – этот однофазовый», – сказал Песков.