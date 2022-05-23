Творческий потолок оказался чужим дном

Вас удивляет, как наша интеллигенция, уехавшая за рубеж, делит россиян на правильных и неправильных, смакует будущие казни и поражения в правах «как только возьмем власть» и изрыгает из себя прочие угрозы? Меня – ничуть.

Для понимания нашей ПИЗРы – Патриотической Интеллигенции За Рубежом, ее удивительной агрессивности и нетерпимости, нужно знать некоторые базовые вещи из психологии. В принципе, достаточно знакомства с трудами Конрада Лоренца по этологии, поведению животных, поскольку человек – часть животного мира. Нам будет важно понимание трех принципов:

1. Спонтанность агрессии. Если нет внешних поводов, то агрессия будет накапливаться – и выплеснется по ничтожному поводу. Ну вы все, наверняка, с таким встречались? «Милейший и неконфликтный человек, у нас чудесный дружный коллектив, его шутливо назвали добряком, а он схватил дырокол и...». Да и сами, наверное, попадали в подобные ситуации? Все тихо-мирно, поводов нет, и вдруг... 2. Переадресация агрессии. Вы прекрасно понимаете, что мудак – ваш начальник, или вообще законы природы. А в результате страдает жена, ребенок или кошка. Или дверь. Или несчастная тарелка, которая летит в стену. 3. Равновесие вооружения и морали. Чем особь сильнее, тем строже механизмы сдерживания агрессии. В природе это заставляет зубастых волков останавливать схватку, едва противник подает знак «сдаюсь». В человеческом обществе могучий здоровяк и мастер боевых искусств до последнего пытается решить дело миром, а тощий задохлик хватается за нож.

Теперь посмотрим внимательно на нашу ПИЗРу. Подавляющее большинство – выросло в культурных семьях потомственных москвичей и питерцев с хорошими лицами и высококачественными генами. Даже если приехали из провинции, то были мажорами из непростых семей. Нет, ничего плохого в этом нет.

Но в результате: 1. Бед и горестей извне – минимум миниморум. Девочка не дала, училка четверку поставила, хулиганы леща отвесили. Дома любовь и обожание, контроль, требование послушания: «Андрюша, ты покушал? Боренька, как можно так грубо разговаривать с бабулей? Юрочка, вымой руки и садись пить чай, мама сделала тебе печеньки». Судьба в целом балует, все идет как надо. Агрессия копится, ей нужен выход. 2. Творческий потолок давно достигнут, пробит и оказался чужим дном. Самому ПИЗРу уже понятно, что он не Леннон и не Сэлинджер. И даже не Окуджава с Ростроповичем, даже если в детстве удостоился чести посидеть у них на коленках. Заорать «Боже, почему я не гений?» стыдно. Проще закричать «Это страна виновата, что я не Маккартни!» 3. Вся жизнь, в общем-то, прошла в понимании, что ты слаб в коленках, хулиганы настучат по морде лица, а суровый майор хмурит брови и у тебя поджимается очко. Поэтому если уж срываются болты, то по полной. И вчерашний певец добра начинает возбужденно шептать о концлагерях и расстрелах «ваты».

Значит ли все это, что, если вы воспитанный человек из хорошей семьи, не испытавший в жизни настоящих бед, недолюбливающий начальство и не вступавший в схватки - вы окажетесь среди ПИЗРы? Нет, конечно. Вы можете оказаться и на противоположной стороне. Среди патриотической интеллигенции.

Но учтите, что у вас будет срывать все те же болты и стопора, и вы точно так же будете требовать поражения в правах и строгого наказания врагов. Ну, помните, возможно, совершенно угарную поэму Чуковского «Одолеем Бармалея», которые лично Сталину пришлось запрещать и снимать с публикации в «Пионерке» – за кровожадность?

Вот-вот. Болты рвет у всех. Поэтому не забывайте регулярно и контролируемо получать негативные эмоции, разумно относиться к своему месту в мироздании и умеренно конфликтовать.

Источник: блог Сергея Лукьяненко