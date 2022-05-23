Творческий потолок оказался чужим дном

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23 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия? Подробности...
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Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России Лев Федосеев/ТАСС
На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане? Подробности...
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Воровство российских денег Америкой уперлось в препятствие

Яхты российских олигархов уже изымаются. Но дойдут ли у США руки до российских государственных денег? Leon Lord/AP/ТАСС
Похоже, американское руководство начинает понимать, насколько опасной для Вашингтона станет попытка изъятия валютных резервов Центробанка России. Впервые в администрации Белого дома признали, что это «незаконно». Почему Америка внезапно пришла к этому выводу и когда Россия сможет вернуть свои деньги? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Творческий потолок оказался чужим дном

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Для понимания нашей ПИЗРы – Патриотической Интеллигенции За Рубежом, ее удивительной агрессивности и нетерпимости, нужно знать некоторые базовые вещи из психологии. Подробности...

Пусть 24 февраля продлится как можно дольше

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Путин достал ключ и открыл нам дверь в волшебный сад новой жизни, где вся ненавистная погань, раздувавшаяся за счет России десятки лет, вдруг сдулась за несколько дней, и стало холодно и свежо от какого-то очистительного, радостного ветра. Подробности...

Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китайский лидер Си Цзиньпин дал понять, что амбиции БРИКС выходят за рамки вопросов экономического взаимодействия, видя ее задачами «противодействие гегемонизму, политике силы и блоковому противостоянию». Все эти пункты – неприкрытый выпад в сторону США и коллективного Запада. Подробности...
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Экономика России шокировала Запад

Война Маска и Байдена

Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Лукьяненко

    Творческий потолок оказался чужим дном

    Сергей Лукьяненко
    писатель
    		23 мая 2022, 12:56

    Вас удивляет, как наша интеллигенция, уехавшая за рубеж, делит россиян на правильных и неправильных, смакует будущие казни и поражения в правах «как только возьмем власть» и изрыгает из себя прочие угрозы? Меня – ничуть.

    Для понимания нашей ПИЗРы – Патриотической Интеллигенции За Рубежом, ее удивительной агрессивности и нетерпимости, нужно знать некоторые базовые вещи из психологии. В принципе, достаточно знакомства с трудами Конрада Лоренца по этологии, поведению животных, поскольку человек – часть животного мира. Нам будет важно понимание трех принципов:

    1. Спонтанность агрессии. Если нет внешних поводов, то агрессия будет накапливаться – и выплеснется по ничтожному поводу. Ну вы все, наверняка, с таким встречались? «Милейший и неконфликтный человек, у нас чудесный дружный коллектив, его шутливо назвали добряком, а он схватил дырокол и...». Да и сами, наверное, попадали в подобные ситуации? Все тихо-мирно, поводов нет, и вдруг... 2. Переадресация агрессии. Вы прекрасно понимаете, что мудак – ваш начальник, или вообще законы природы. А в результате страдает жена, ребенок или кошка. Или дверь. Или несчастная тарелка, которая летит в стену. 3. Равновесие вооружения и морали. Чем особь сильнее, тем строже механизмы сдерживания агрессии. В природе это заставляет зубастых волков останавливать схватку, едва противник подает знак «сдаюсь». В человеческом обществе могучий здоровяк и мастер боевых искусств до последнего пытается решить дело миром, а тощий задохлик хватается за нож.

    Теперь посмотрим внимательно на нашу ПИЗРу. Подавляющее большинство – выросло в культурных семьях потомственных москвичей и питерцев с хорошими лицами и высококачественными генами. Даже если приехали из провинции, то были мажорами из непростых семей. Нет, ничего плохого в этом нет.

    Но в результате: 1. Бед и горестей извне – минимум миниморум. Девочка не дала, училка четверку поставила, хулиганы леща отвесили. Дома любовь и обожание, контроль, требование послушания: «Андрюша, ты покушал? Боренька, как можно так грубо разговаривать с бабулей? Юрочка, вымой руки и садись пить чай, мама сделала тебе печеньки». Судьба в целом балует, все идет как надо. Агрессия копится, ей нужен выход. 2. Творческий потолок давно достигнут, пробит и оказался чужим дном. Самому ПИЗРу уже понятно, что он не Леннон и не Сэлинджер. И даже не Окуджава с Ростроповичем, даже если в детстве удостоился чести посидеть у них на коленках. Заорать «Боже, почему я не гений?» стыдно. Проще закричать «Это страна виновата, что я не Маккартни!» 3. Вся жизнь, в общем-то, прошла в понимании, что ты слаб в коленках, хулиганы настучат по морде лица, а суровый майор хмурит брови и у тебя поджимается очко. Поэтому если уж срываются болты, то по полной. И вчерашний певец добра начинает возбужденно шептать о концлагерях и расстрелах «ваты».

    Фото: G. Kopp/Blickwinkel/Global Look Press

    Значит ли все это, что, если вы воспитанный человек из хорошей семьи, не испытавший в жизни настоящих бед, недолюбливающий начальство и не вступавший в схватки - вы окажетесь среди ПИЗРы? Нет, конечно. Вы можете оказаться и на противоположной стороне. Среди патриотической интеллигенции.

    Но учтите, что у вас будет срывать все те же болты и стопора, и вы точно так же будете требовать поражения в правах и строгого наказания врагов. Ну, помните, возможно, совершенно угарную поэму Чуковского «Одолеем Бармалея», которые лично Сталину пришлось запрещать и снимать с публикации в «Пионерке» – за кровожадность?

    Вот-вот. Болты рвет у всех. Поэтому не забывайте регулярно и контролируемо получать негативные эмоции, разумно относиться к своему месту в мироздании и умеренно конфликтовать.

    Источник: блог Сергея Лукьяненко

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