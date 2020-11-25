Украина поссорилась почти со всеми соседями

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25 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Рубль разрушает новогоднюю традицию

Ноябрь и декабрь традиционно худшие месяцы для рубля. Но не в этот раз Владимир Трефилов/РИА Новости
Конец года исторически является худшим временем для российской валюты. Однако этот ноябрь стал исключением из правила. Рубль не подешевел к доллару, как делал это последние десять лет, а наоборот, прибавил почти 5%. Сломает ли плохую традицию рубль и в декабре? Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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США нацелились на завоевания СССР в Японском море

«Адмирал Виноградов» на страже тихоокеанских границ России Ильдус Гилязутдинов/РИА «Новости»
Эсминец ВМС США «Джон Маккейн» во вторник нарушил морскую границу России. Залив Петра Великого, где произошел инцидент, СССР объявил своими внутренними водами еще в 1957 году. Многие страны с этим не согласились, но статус залива был незыблем. Теперь же США намерены оспаривать, как они считают, «чрезмерные морские претензии России». Как отвадить американский военный флот от территориальных вод РФ? Подробности...
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Как Байден будет вырывать власть из рук Дональда Трампа

Ключевые символы исполнительной власти в США уже начали свой путь в руки администрации Байдена REUTERS/Hannah McKay
Дональд Трамп проигрывает, но не сдается. Именно так можно было бы описать процесс, который сейчас происходит в коридорах власти Америки: все еще действующий президент США формально разрешил, но на самом деле мешает избранному главе государства получить рычаги управления страной. Как все это делает Трамп – и каковы его истинные мотивы? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украина поссорилась почти со всеми соседями

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с кем можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог. Подробности...

Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На прошлой неделе Польша и Венгрия фактически заявили, что не будут подчиняться принятым в Евросоюзе нормам – но от денег ЕС не отказались. Примерно так же ведёт себя Белоруссия по отношению к России. Подробности...
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Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нет, людей убивают не антипрививочники. А те, кто не хочет видеть другую правду и предпринимать какие бы то ни было шаги, кроме шельмования, чтобы исправлять собственные недоработки и ошибки. Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть &laquo;Войну и мир&raquo; в рамках школьной программы?
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    Глеб Простаков

    Украина поссорилась почти со всеми соседями

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		25 ноября 2020, 12:20

    Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии, ступив на тонкий лед торговой войны. Присоединению к санкциям предшествовала заочная перепалка между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко – Киев фактически отказался признать последнего избранным президентом, следуя в фарватере аналогичных заявлений Брюсселя. При этом речь не только о санкциях против физических лиц, которых в ЕС считают причастными к подавлению массовых протестов в стране, но также о санкциях в отношении компаний и отдельных бизнесменов.

    Вводя квази-секторальные санкции против приближенных к Лукашенко немногочисленных белорусских олигархов, Украина ступает на тонкий лед торговой войны с еще одним ближайшим соседом. Для Польши и Прибалтики, которые уже испытали влияние торговой войны (польские товары попадают в Белоруссию очень избирательно) на себе, вовлечение Украины, очевидно, было обязательным условием. Ведь одно дело подпитывать телеграм-канал «Нехта» и укрывать белорусских оппозиционеров, а другое – вводить взаимно вредные ограничения с ближайшим соседом.

    Участие Украины, с одной стороны, распределяет бремя торговой войны также и на Киев, с другой – позволяет кратно усилить давление на Лукашенко. Пострадает от этого, конечно, и сама Украина. Но лишенный какого-либо экономического суверенитета Киев уже даже не просчитывает возможных потерь.

    Интересно, что до коронавирусного кризиса товарооборот между странами устойчиво рос, составив 5,8 млрд долларов по итогам 2019 года. Для Белоруссии Украина – второй после России торгово-экономический партнер, для Украины Белоруссия – пятый после Китая, России, Германии и Польши. Отчасти этот рост объясняется тем, что серые товарные потоки были переброшены с российского на белорусское направление. Официальному Киеву легче было отчитываться о росте торговой кооперации с Белоруссией, которая неплохо маскировала опосредованную торговлю со «страной-агрессором».

    Внешний фон этому вполне благоприятствовал. Отношения между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Александром Лукашенко были показательно дружескими. Многовекторные игры Лукашенко позволяли ему делать неоднозначные заявления по Крыму и Донбассу, а Киеву – не замечать формально союзнических отношений Минска и Москвы. Встречи трехсторонней контактной группы по урегулирования конфликта в Донбассе худо-бедно проходили в Минске, а Батька почивал на лаврах посредника и миротворца.

    Фото: Markiyan Lyseiko/Global Look Press

    Ситуация резко изменилась после президентских выборов в Белоруссии, когда ЕС решил поучаствовать в разрешении кризисной ситуации в стране. Да и «Минск» к тому времени исчерпал себя окончательно: после введения в трехстороннюю контактную группу откровенных националистов и русофобов Дениса Казанского и Сергея Гармаша и устранения из нее занимавшего компромиссную позицию Витольда Фокина, встречи в Минске утратили какую бы то ни было значимость для всех сторон. Кроме, конечно, Белоруссии и Лукашенко.

    Киеву не удалось остаться в стороне от европейских санкционных инициатив против Белоруссии, хотя именно это должно и нужно было делать с учетом критической ситуации в экономике самой Украины. Причина – до предела упавший уровень профессионализма и адекватности в украинском МИДе и экономическом блоке правительства, которые даже не удосужились просчитать, какими потерями чревата санкционная война. Перманентный политический кризис в стране исключает не только долгосрочное экономическое планирование, но даже элементарные просчеты последствий принимаемых решений.

    Импортирует Украина из Белоруссии продукции на сумму в два раза больше, чем экспортирует. А учитывая, что основными статьями импорта является топливо, электроэнергия, машины и удобрения – критические товары для функционирования украинской экономики – санкционная война приведет к еще большему ее «охлаждению». Хотя, казалось бы, куда уж больше.

    Если обострение отношений Киева и Минска можно хоть как-то объяснить объективными факторами, то недавний дипломатический скандал с Казахстаном – только откровенной глупостью и отрицательным отбором в украинском руководстве. 12 ноября украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия не допустили на встречу с премьером Казахстана Аскаром Маминым. Причина – то ли просроченный, то ли поддельный результат теста на коронавирус. За своего подчиненного извиняться пришлось главе правительства Украины Денису Шмыгалю.

    Товарооборот между Украиной и Казахстаном по результатам первого полугодия 2020-го и вовсе сжался в четыре раза. На встрече с Маминым как раз и должны были обсуждать то, как переломить этот негативный тренд. История с Криклием – вовсе не досадная оплошность, но яркая характеристика тотальной некомпетентности всего украинского руководства. Эти люди приходят ненадолго, решают личные вопросы, уходят в никуда, за проделанную работу ответственности не несут.

    Фокус украинской внешней политики сузился до двух центров принятия решений – Вашингтона и Брюсселя. Аппараты министерств и ведомств полностью заточены на взаимодействие исключительно с США и ЕС. Параметры не принятого еще бюджета на 2021 год прямо зависят от того, выдаст ли очередной транш кредита МВФ, а за ним – и другие международные доноры. Люди, отвечающие за другие направления внешнего взаимодействия, либо не компетентны, либо просто отсутствуют. Именно этим можно объяснить откровенный провал украинской внешней политики в Белоруссии, Казахстане и прочих странах СНГ, которые все еще составляют весомую часть внешней торговли Украины.

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