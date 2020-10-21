«Бандиты» в Польше давно доказали верность США

Польскую угрозу стоит оценивать правильно – как элемент конфликта США с геополитическими конкурентами, причём не только с Россией, но и с ЕС. И Польша тут – лишь распиаренный инструмент американского влияния.

Польша на протяжении столетий постоянно преувеличивала свою значимость, и пыталась использовать одних соседей или союзников против других. Послы Речи Посполитой в Стамбуле то и дело дули щёки, рассказывая, как с помощью Москвы, Берлина и Вены их страна будет досаждать султану. В свою очередь, в Вене, Берлине и Москве угрожали уже султаном. В конце концов, соседям Польши это надоело, и её разделили между Россией, Австрией и Пруссией – кстати, 24 октября исполнится ровно 225 лет третьему разделу Речи Посполитой, после которой она исчезла с карты Европы до 1918-го.

Ради восстановления Польши её патриоты были готовы сотрудничать с любыми союзниками и менять их в мановение ока. Так, будущий начальник Польского государства, подданный Российской империи Юзеф Пилсудский, много лет работал на Австрию и Германию, и даже создал в австро-венгерской армии польские легионы, воевавшие с русскими войсками в Первую мировую. Но как только удача в этой войне улыбнулась странам Антанты, Пилсудский перешёл на их сторону. Именно при поддержке Англии и Франции воссозданная в 1918 году Польша стала одним из самых больших государств на территории Европы.

Но полякам было мало, они на полном серьёзе требовали от союзников обеспечить Польшу… колониями. В 1930 году в этой стране была создана «Морская и колониальная лига», в программу которой были включены пункты о необходимости борьбы за обретение Польшей заморских колоний. Но поскольку Париж и Лондон такую идею не особо поддерживали, Варшава нашла новых союзников – в Берлине, где пришедшие к власти нацисты готовы были пообещать что угодно. 26 января 1934 года была подписана «Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей», которая вошла в историю как «пакт Гитлера-Пилсудского» и позволила нацистам подготовиться ко Второй мировой. К этому пакту было подписано также секретное приложение – фактически, договор о военном и экономическом союзе. Он предусматривал, в частности, свободное прохождение германских войск по территории Польши в случае, «если эти войска будут призваны отразить провокацию с востока или с северо-востока» – то есть со стороны СССР.

Именно благодаря таким эксклюзивным отношениям с гитлеровской Германией осенью 1938-го Польша вместе с ней приняла участие в разделе Чехословакии, получив Тешинскую область. Когда же Гитлер потребовал оплатить эту услугу и предоставить возможность Германии построить экстерриториальную дорогу в балтийский Данциг (ныне Гданьск), в Варшаве решили вновь обратить взоры к западным союзникам. Правда, ни Англия, ни Франция реальной военной поддержки Польше в сентябре 1939-го не предоставили, и эта страна вновь исчезла с карты Европы.

В 1945 году союзником возрождённой в новых границах Польши стал Советский Союз. Под советским протекторатом эта страна не только получила огромные территории, которые раньше принадлежали Германии, но и стала одним из «самых весёлых бараков соцлагеря», где сохранилась частная собственность на землю, свобода мелкой торговли и предпринимательства, а также мощная католическая церковь. Всё это помогло Вашингтону в «перепрошивке» Польши под «американский стандарт», промоутером которой стал советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера – поляк Збигнев Бжезинский. Так что к моменту развала социалистического содружества и СССР бывшая Польская народная республика пришла уже вполне проамериканской.

На протяжении последних трёх десятилетий зависимость Польши от США усугублялась с каждым годом, как и антироссийская направленность польской внешней политики, что стало особо заметным после 2014-го. Коллега Вадим Трухачёв совершенно справедливо перечисляет самые громкие примеры этого: попытки блокировать транзит российского газа в Западную Европу, форсированное размещение американских войск на берегах Вислы, ощутимая роль в государственном перевороте на Украине и ведущая – в попытках такого переворота в Белоруссии…

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Вот только все эти шаги – не суверенные решения Варшавы, а выполнение указаний из Вашингтона, поскольку зачастую прямо противоречат экономическим интересам Польши. К примеру, эта страна в своё время заблокировала строительство второй очереди газопровода «Ямал-Европа», хотя могла хорошо зарабатывать на транзите. Именно вследствие этого и появился «Северный поток», со второй веткой которого Варшава ныне истово борется – опять же ради интересов США, планирующих поставлять в Европу свой сжиженный газ.

Точно так же Польша старается и на европейском направлении, причём если раньше она конкурировала с Великобританией за роль главного «троянского коня» США в Европейском Союзе, то ныне соперник уже вышел из ЕС. Именно Польша торпедировала предложенную Германией (главным донором европейского бюджета) программу централизованного распределения по странам ЕС беженцев, попадающих в Европу из Азии и Африки. Много лет Польша демонстративно нарушает нормы ЕС относительно верховенства права, поставив судебную власть в стране под контроль исполнительной.

А 13 октября вице-премьер Польши и глава правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вовсе пригрозил наложить вето на бюджет ЕС и коронавирусный фонд, «если угрозы и шантаж» из Брюсселя продолжатся. При этом и в Брюсселе, и в Берлине смолчали. Кстати, в отношении Германии у Польши есть «старая пластинка» репараций за Вторую мировую, и в Варшаве её «включают» каждый раз, как только у Берлина появляется напряжение в отношениях с… Вашингтоном.

За три с лишним года, которые я живу в Варшаве, не было ни одной попытки властей Польши принять внешнеполитическое решение, идущее не то, что вразрез – а просто не полностью соответствующее интересам США. Неугодные же Вашингтону решения внутриполитические отменяются по окрику из посольства США. Так было с изменениями в закон о национальной памяти, аннулированными Конституционным Судом Польши по предложению президента Анджея Дуды. А недавние предложения по изменению медийного рынка, которые могли угрожать деятельности хоть и оппозиционного, но проамериканского телеканала TVN, так и остались предложениями – после выражения недовольства послом США в Варшаве Жоржетт Мосбахер.

Сложившуюся связку Вашингтон-Варшава может временно нарушить разве что политическое противостояние внутри США. Ранее не было особой разницы в том, кто возглавляет Белый Дом – республиканец или демократ. Однако после прихода к власти Дональда Трампа польские власти и лично Ярослав Качиньский не просто подчёркивали особые отношения с нынешним президентом США, но и резко критиковали его предшественника – Барака Обаму. Потому неудивительно, что в ходе одной из недавних встреч с избирателями Джо Байден заявил: «Вы видите, что происходит, от Белоруссии до Польши и Венгрии – подъём тоталитарных режимов. Действующий президент поддерживает всех бандитов в мире».

Но поскольку «бандиты» в Польше давно продемонстрировали свою верность США, то в случае победы Байдена на президентских выборах вряд ли стоит рассчитывать на серьёзные размолвки между Вашингтоном и Варшавой, как и на уменьшение уровня «польской угрозы» для России и ЕС. Этот инструмент – стоит отметить, весьма эффективный, – просто получит нового оператора.