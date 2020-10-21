«Бандиты» в Польше давно доказали верность США

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21 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
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Россия получила поддержку от неожиданной страны ЕС

«В изоляции России, таким образом, участвовать я не собираюсь, считаю это глупым и пагубным для Хорватии», – подчеркнул Зоран Миланович Antonio Bat/EPA/ТАСС
Президент Хорватии Миланович резко раскритиковал участие своей страны в геополитическом проекте «Триморье» – он нужен американцам и вреден для хорватов, поскольку может поссорить их с Россией. Почему для полноправного члена НАТО, прежде ориентированного на Вашингтон, отношения с Москвой оказались столь ценны в условиях, когда Россию воспринимают как союзника прежде всего Сербии, к которой у хорватов кровавый счет?  Подробности...
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У США нет причин для нападения на «Аэрофлот»

Американские сыщики обвинили более сотни сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде айфонов Сергей Бобылев/ТАСС
В США разгорелся новый «российский» скандал, связанный на сей раз с крупнейшим отечественным авиаперевозчиком – «Аэрофлотом». Американская прокуратура считает, что сотрудники авиакомпании незаконно вывозили чемоданами в Россию продукцию фирмы Apple, в том числе приобретенную незаконным путем. При обысках изъято гаджетов на миллионы долларов. Эксперты оценили риск политизации этого дела и возможные последствия для «Аэрофлота». Подробности...
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Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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«Бандиты» в Польше давно доказали верность США

Олег Хавич, политический аналитик
Польскую угрозу стоит оценивать правильно – как элемент конфликта США с геополитическими конкурентами, причём не только с Россией, но и с ЕС. И Польша тут – лишь распиаренный инструмент американского влияния. Подробности...

Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бизнес-модель всех этих компаний от Facebook и Snapchat до Google с TikTok – не отпускать вас от экрана. Постепенное, незаметное изменение вашего поведения и восприятия – вот что является товаром. Для этого нужна определенность – точное таргетирование, а для этого нужно много данных о вас. Подробности...
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Украина выбрала путь Эфиопии

Андрей Манчук, политолог
Открытие рынка продуктивной земли – это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. Земельная реформа, которую собираются проводить в условиях хаоса и развала, способна привести Украину к масштабной социальной катастрофе. Подробности...
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США уничтожили помощь из России

Обсуждение: 5 комментариев

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

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    Олег Хавич

    «Бандиты» в Польше давно доказали верность США

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		21 октября 2020, 12:20

    Польскую угрозу стоит оценивать правильно – как элемент конфликта США с геополитическими конкурентами, причём не только с Россией, но и с ЕС. И Польша тут – лишь распиаренный инструмент американского влияния.

    Польша на протяжении столетий постоянно преувеличивала свою значимость, и пыталась использовать одних соседей или союзников против других. Послы Речи Посполитой в Стамбуле то и дело дули щёки, рассказывая, как с помощью Москвы, Берлина и Вены их страна будет досаждать султану. В свою очередь, в Вене, Берлине и Москве угрожали уже султаном. В конце концов, соседям Польши это надоело, и её разделили между Россией, Австрией и Пруссией – кстати, 24 октября исполнится ровно 225 лет третьему разделу Речи Посполитой, после которой она исчезла с карты Европы до 1918-го.

    Ради восстановления Польши её патриоты были готовы сотрудничать с любыми союзниками и менять их в мановение ока. Так, будущий начальник Польского государства, подданный Российской империи Юзеф Пилсудский, много лет работал на Австрию и Германию, и даже создал в австро-венгерской армии польские легионы, воевавшие с русскими войсками в Первую мировую. Но как только удача в этой войне улыбнулась странам Антанты, Пилсудский перешёл на их сторону. Именно при поддержке Англии и Франции воссозданная в 1918 году Польша стала одним из самых больших государств на территории Европы.

    Но полякам было мало, они на полном серьёзе требовали от союзников обеспечить Польшу… колониями. В 1930 году в этой стране была создана «Морская и колониальная лига», в программу которой были включены пункты о необходимости борьбы за обретение Польшей заморских колоний. Но поскольку Париж и Лондон такую идею не особо поддерживали, Варшава нашла новых союзников – в Берлине, где пришедшие к власти нацисты готовы были пообещать что угодно. 26 января 1934 года была подписана «Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей», которая вошла в историю как «пакт Гитлера-Пилсудского» и позволила нацистам подготовиться ко Второй мировой. К этому пакту было подписано также секретное приложение – фактически, договор о военном и экономическом союзе. Он предусматривал, в частности, свободное прохождение германских войск по территории Польши в случае, «если эти войска будут призваны отразить провокацию с востока или с северо-востока» – то есть со стороны СССР.

    Именно благодаря таким эксклюзивным отношениям с гитлеровской Германией осенью 1938-го Польша вместе с ней приняла участие в разделе Чехословакии, получив Тешинскую область. Когда же Гитлер потребовал оплатить эту услугу и предоставить возможность Германии построить экстерриториальную дорогу в балтийский Данциг (ныне Гданьск), в Варшаве решили вновь обратить взоры к западным союзникам. Правда, ни Англия, ни Франция реальной военной поддержки Польше в сентябре 1939-го не предоставили, и эта страна вновь исчезла с карты Европы.

    Фото: REUTERS/Petr Josek

    В 1945 году союзником возрождённой в новых границах Польши стал Советский Союз. Под советским протекторатом эта страна не только получила огромные территории, которые раньше принадлежали Германии, но и стала одним из «самых весёлых бараков соцлагеря», где сохранилась частная собственность на землю, свобода мелкой торговли и предпринимательства, а также мощная католическая церковь. Всё это помогло Вашингтону в «перепрошивке» Польши под «американский стандарт», промоутером которой стал советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера – поляк Збигнев Бжезинский. Так что к моменту развала социалистического содружества и СССР бывшая Польская народная республика пришла уже вполне проамериканской.

    На протяжении последних трёх десятилетий зависимость Польши от США усугублялась с каждым годом, как и антироссийская направленность польской внешней политики, что стало особо заметным после 2014-го. Коллега Вадим Трухачёв совершенно справедливо перечисляет самые громкие примеры этого: попытки блокировать транзит российского газа в Западную Европу, форсированное размещение американских войск на берегах Вислы, ощутимая роль в государственном перевороте на Украине и ведущая – в попытках такого переворота в Белоруссии…

    Вот только все эти шаги – не суверенные решения Варшавы, а выполнение указаний из Вашингтона, поскольку зачастую прямо противоречат экономическим интересам Польши. К примеру, эта страна в своё время заблокировала строительство второй очереди газопровода «Ямал-Европа», хотя могла хорошо зарабатывать на транзите. Именно вследствие этого и появился «Северный поток», со второй веткой которого Варшава ныне истово борется – опять же ради интересов США, планирующих поставлять в Европу свой сжиженный газ.

    Точно так же Польша старается и на европейском направлении, причём если раньше она конкурировала с Великобританией за роль главного «троянского коня» США в Европейском Союзе, то ныне соперник уже вышел из ЕС. Именно Польша торпедировала предложенную Германией (главным донором европейского бюджета) программу централизованного распределения по странам ЕС беженцев, попадающих в Европу из Азии и Африки. Много лет Польша демонстративно нарушает нормы ЕС относительно верховенства права, поставив судебную власть в стране под контроль исполнительной.

    А 13 октября вице-премьер Польши и глава правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вовсе пригрозил наложить вето на бюджет ЕС и коронавирусный фонд, «если угрозы и шантаж» из Брюсселя продолжатся. При этом и в Брюсселе, и в Берлине смолчали. Кстати, в отношении Германии у Польши есть «старая пластинка» репараций за Вторую мировую, и в Варшаве её «включают» каждый раз, как только у Берлина появляется напряжение в отношениях с… Вашингтоном.

    За три с лишним года, которые я живу в Варшаве, не было ни одной попытки властей Польши принять внешнеполитическое решение, идущее не то, что вразрез – а просто не полностью соответствующее интересам США. Неугодные же Вашингтону решения внутриполитические отменяются по окрику из посольства США. Так было с изменениями в закон о национальной памяти, аннулированными Конституционным Судом Польши по предложению президента Анджея Дуды. А недавние предложения по изменению медийного рынка, которые могли угрожать деятельности хоть и оппозиционного, но проамериканского телеканала TVN, так и остались предложениями – после выражения недовольства послом США в Варшаве Жоржетт Мосбахер.

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    Сложившуюся связку Вашингтон-Варшава может временно нарушить разве что политическое противостояние внутри США. Ранее не было особой разницы в том, кто возглавляет Белый Дом – республиканец или демократ. Однако после прихода к власти Дональда Трампа польские власти и лично Ярослав Качиньский не просто подчёркивали особые отношения с нынешним президентом США, но и резко критиковали его предшественника – Барака Обаму. Потому неудивительно, что в ходе одной из недавних встреч с избирателями Джо Байден заявил: «Вы видите, что происходит, от Белоруссии до Польши и Венгрии – подъём тоталитарных режимов. Действующий президент поддерживает всех бандитов в мире».

    Но поскольку «бандиты» в Польше давно продемонстрировали свою верность США, то в случае победы Байдена на президентских выборах вряд ли стоит рассчитывать на серьёзные размолвки между Вашингтоном и Варшавой, как и на уменьшение уровня «польской угрозы» для России и ЕС. Этот инструмент – стоит отметить, весьма эффективный, – просто получит нового оператора.


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