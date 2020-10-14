Как научить Европу уважать Россию

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14 октября, среда  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии REUTERS/Florion Goga
У России на юге Европы появился сильный конкурент в лице азербайджанского трубопроводного газа. Он уже в ноябре потечет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) прямиком в Грецию, Болгарию и Италию. На рынке Турции азербайджанский газ уже доставил немало неприятностей Газпрому. Какой ущерб он нанесет российскому газу на рынке Южной Европы? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Латвия снова хочет получить у России «от мертвого осла уши»

Маленький городок Пыталово до сих пор является мечтой ряда латвийских политиков pytalovo.reg60.ru
Безобидный, казалось бы, законопроект, внесенный на рассмотрение парламента Латвии, может иметь последствия в том числе и для России. Речь идет о «латышских исторических землях», среди которых упоминается и небольшой городок в Псковской области. Каким образом в Латвии обосновывают свои претензии на российские территории и какова история этих земель в реальности? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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В чем уязвимости избирательной системы США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская электоральная система архаична, непрозрачна и уязвима для ошибок и фальсификаций. За исключением редких побед «на вынос», никто в последние лет семьдесят доподлинно не знал, кто же реально победил на тех или иных выборах. Подробности...
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Чем опасен миф о тюркском мире

Герман Садулаев, писатель, публицист
Так называемые тюркские народы имеют между собой не больше общего, чем народы, говорящие на языках другой семьи, например индоевропейской. Как вам идея, чтобы бенгальцы, немцы, таджики, литовцы, русские, испанцы, шведы создали единое индоевропейское пространство? Подробности...
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Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

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    Как научить Европу уважать Россию

    Урсула фон дер Ляйен плохо понимает Россию    14 октября 2020, 23:00
    Фото: REUTERS/Yves Herman
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Беспрецедентно жесткие высказывания в адрес Евросоюза делает глава российского МИДа Сергей Лавров - прежде всего, конечно же, из-за новых санкций в адрес России. Не исключено, что речь может идти вплоть до полного замораживания контактов между Москвой и Брюсселем. На первый взгляд, ЕС должно быть все равно, Россия мало нужна Европе. В реальности все ровно наоборот.

    В последнее время возникало ощущение, что европейские коллеги воспринимают Москву не как партнера по переговорам, а как пиньяту. Игрушку из папье-маше, набитую конфетками, которую можно и нужно побить для того, чтобы конфетки оттуда высыпались. И Европа постоянно бьет – за неимением иных способов санкциями. За дело Навального, за Украину, за Солсбери, за вмешательство в американские выборы. Скоро так дойдет и до введения санкций за то, что у Ангелы Меркель ноготь сломался.

    По ценностям, а не интересам

    Мотивы такого поведения были понятны.

    Во-первых, ЕС действительно не видел в России равноправного партнера, с которым можно вести дискуссию. «Они привыкли говорить с Россией свысока, как с младшим партнером, поучать нас. Кроме того, ими часто движут не прагматические интересы, а их ценности, которые они хотят продвигать», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Распространявшие «либеральные ценности» западные элиты слишком долго смотрели в эту бездну, и теперь она смотрит из них – в ряде европейских стран ценности начинают превалировать над национальными интересами. А стремление «научить демократии» подменяет собой принцип сосуществования, на котором долгое время основывались международные отношения в столь противоречивом и многообразном мире, как наш.

    Во-вторых, санкционное избиение России было нужно европейским элитам и по внутриполитическим причинам – для того, чтобы повысить роль Брюсселя. «Евробюрократия стремится взять инициативу во внешних вопросах и ищет для этого своего рода дипломатический полигон. Критика России имеет больше всего шансов собрать консенсус в ЕС, что и является причиной такой риторики», – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Непонятно было другое – почему Москва это все терпит? Журналисты, политологи и некоторые политики призывали Владимира Путина занять более жесткую позицию в диалоге с ЕС. И, по всей видимости, российские власти (чье терпение, как это кому-то не покажется странным, тоже не беспредельно) обозначили готовность вообще отказаться от этого диалога.

    «Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора... Наверное, мы должны на какое-то время перестать с ним общаться. Тем более что Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии – прим. ВЗГЛЯД) заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», – заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «Бегать и унижаться ниже нашего достоинства», – пояснил затем глава МИД.

    Лучше помолчать

    И это не позиция лишь Смоленской площади, и не экспромт остроумного Лаврова. Пресс-секретарь Владимира Путина четко дал понять, что МИД озвучил позицию Владимира Путина. По мнению Дмитрия Офицерова-Бельского, прекращение диалога, «которого и так нет», ожидается только с евробюрократией. А с отдельными странами диалог идет и будет продолжен, если будет иметь смысл.

    Если вдуматься, то Россия от прекращения диалога с Еврокомиссией ничего не теряет. О серьезных геополитических проблемах мы все равно не говорим.

    «Россия воспринимается в ЕС как очень тяжелый, но необходимый партнер за пределами Европы. И как партнер слабый во всех отношениях, кроме военного», – говорит Вадим Трухачев. «Европу беспокоит деятельность Турции в Ливии и Восточном Средиземноморье, но конфликтовать с Турцией ЕС не хочет. Попытки греков мобилизовать Европу были безуспешны, а действия Франции нужно расценивать скорее как попытку демонстрации лидерства в вопросах внешней политики и безопасности», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Что же касается дискуссий по газу, то тут мы говорим – но лучше бы не говорили.

    «В газовом вопросе у нас на уровне Евросоюза складывается очень плохой диалог. Все что инициируется со стороны Евросоюза, по сути, есть диктат, навязывание своих правил и дискриминация России как поставщика газа. Например, ЕС ввел поправки в Газовую директиву (не позволяющую одному поставщику заполнять трубу своим газом более чем на 50%), которые распространили действие этой директивы на морские газопроводы. По факту единственный газопровод, который попал под регулирование – «Северный поток». То есть это санкции, которые презентуются под видом антимонопольного регулирования. Было бы гораздо лучше, если бы диалог вели только компании на основании существующих законов», – поясняет газете ВЗГЛЯД сотрудник Финансового университета Игорь Юшков.

    В то же время отказ от диалога не приведет к разрыву отношений. «К полноценному противостоянию, как в годы холодной войны, не готова ни одна сторона. У нас есть зависимость от ЕС, но и обратная зависимость тоже есть, – говорит Вадим Трухачев. – От наших нефти и газа ЕС отказаться может, но это приведет к его большей зависимости от капризов других игроков». Прежде всего от США, а также от Турции, рассматривающей Европу то ли как противника, то ли как дойную корову.

    Выживание в сотрудничестве

    Поэтому Россия особо ничего не теряет – в отличие от Европы. Что бы там ни думал Брюссель о Москве как партнере, что бы ни говорила Урсула фон дер Ляйен о российском руководстве, диалог с Кремлем является единственным шансом для ЕС обрести какую-то субъектность и защитить свои национальные интересы.

    Только в сотрудничестве с Россией Евросоюз может урегулировать кризисы на постсоветском пространстве (горящую Украину, искрящую Молдавию). И дело тут даже не в том, что эти кризисы являются раздражителем для Европы (ибо победить она в них не в силах), а также могут стать потенциальным полем для российско-западного военного противостояния.

    Дело в том, что они усиливают позиции тех восточноевропейских стран, которые в целом заинтересованы в ослаблении Евросоюза как механизма. Так, вице-премьер Польши (набирающей авторитет за счет противостояния России на периферии ЕС) Ярослав Качиньский уже пригрозил наложить вето на бюджет ЕС в том случае, если Брюссель и дальше будет учить его жизни. Компромисс Москвы и Брюсселя по Украине и Молдавии резко снизит влияние восточноевропейских стран в брюссельских коридорах власти.

    Только в сотрудничестве с Россией Евросоюз может воспитать Турцию, которая прямо угрожает безопасности Европы не только в греческих водах, но и на пространстве Ливии. Захватив контроль над этой страной, Эрдоган будет контролировать поставки ливийских углеводородов в ЕС, а также управлять потоками африканских мигрантов в европейские страны (как он сейчас управляет сирийскими беженцами).

    Европа не готова коллективно противостоять Эрдогану – отчасти из-за нерешительности отдельных стран, а отчасти потому, что Анкара может заблокировать общеевропейские решения с помощью подкупа одного-единственного члена (например, той же Мальты). Россия же поддерживает противника Эрдогана в Ливии – Халифу Хафтара и его Ливийскую национальную армию, и в сотрудничестве с отдельными странами ЕС (той же Францией) вполне может остановить амбиции Эрдогана (если, конечно, поймет, зачем ей это нужно и что ей за это будет).

    Наконец, только в сотрудничестве с Россией Европа может защитить свои инвестиции в Иран от американцев. Да и вообще продемонстрировать всему миру, что в условиях все более замыкающихся в своих проблемах Соединенных Штатов Старый Свет представляет хоть какую-то субъектность.

    Да, Урсула фон дер Ляйен и другие европейские «геополитики» пока этого не понимают. Учить их и убеждать Европу встать на путь защиты собственных национальных интересов Москва не собирается – как верно сказал Сергей Лавров, «мы ходить и унижаться не будем». Гораздо лучше просто свернуть диалог, защищать собственные интересы без учета мнения европейских партнеров. А затем немного подождать – всего несколько месяцев – пока уровень угроз для ЕС резко вырастет, как и осознание Европой собственной слабости. И лишь после этого садиться за стол переговоров с протрезвевшими и научившимися вежливости европейскими чиновниками.


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