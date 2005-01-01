«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

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Россия обошла Америку на рынке СПГ

Европа купила российского СПГ больше, чем американского Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось? Подробности...
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Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Владимир Зеленский готов к роли президентаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России? Подробности...
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Глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды

Глобальное потепление для многих является настоящей угрозой - но не для РоссииФото: Nacho Doce/Reuters
Согласно заявлению помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, России следует готовиться к росту числа наводнений, засух и лесных пожаров. К таким последствиям, по его словам, должно привести глобальное потепление, темпы которого в России в 2,5 раза превышают общемировые. Но по ряду признаков, глобальное потепление повлияет на нашу страну прямо противоположным образом. Подробности...
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Кравчук: Зеленский может сделать шаг навстречу России

Первый президент Украины оценил шансы кандидатов на победу во втором туреФото: Евгений Котенко/РИА «Новости»
«Если Зеленский сможет предложить России какую-то конструктивную дискуссию и взаимные уступки – хорошо. Но здесь не может быть односторонних уступок, иначе он сразу потеряет авторитет», – заявил газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук, оценивая результаты первого тура выборов главы государства. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...

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После первого тура выборов на Украине несчастны все

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          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
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          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
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            Андрей Манчук

            «Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

            Андрей Манчук
            политолог
            		 2 апреля 2019, 11:38

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            Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало явное банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране», который настойчиво продвигали в минувшую пятилетку представители постмайдановской власти. Украина осталась разнообразной и многовекторной – как это, в общем-то, и положено современному государству, где всегда присутствуют многочисленные линии разломов по социально-экономическому, исторически-культурному и возрастному признаку. И они достаточно четко обозначились сейчас благодаря статистике голосования за основных кандидатов.

            Пресловутое разделение на восток и запад, на котором столько десятилетий спекулировали представители основных политсил, никуда не делось, и вновь проявило себя на выборах 2019 года примерно таким же образом, как и раньше. Базовые для Партии регионов и коммунистов юго-восточные области активно поддержали Владимира Зеленского, а второе место занял в них бывший «регионал» Юрий Бойко. А за Петром Порошенко предсказуемо осталась противоположная часть страны, где сосредоточено основное ядро националистического электората: Западная Украина и Киев – не считая специфического случая Винницкой области, которая давно стала вотчиной его клана.

            Таким образом, ультрапатриотическая риторика, на которой была целиком построена кампания президента, ограничила его поддержку традиционным электоральным гетто националистов. А сторонники националистической идеологии, столько раз заявлявшие в эти годы о своей полной и окончательной победе во всеукраинском масштабе, так и не смогли распространить свое влияние на всю территорию страны – чтобы превратить ее жителей в однородную массу с общими ценностями и мифами. Об этом упоминает электоральный географ Александр Киреев, отмечая, что условный культурно-исторический Юго-Восток Украины оправился от шока 2014 года, когда множество его жителей вообще проигнорировали президентские и парламентские выборы, дополнительно способствуя триумфу националистических политсил.

            Впрочем, запад и восток Украины тоже не являются монолитными в смысле своих выборных симпатий. Это показывает ситуация на Буковине и Закарпатье, где румынское и венгерское меньшинства сделали выбор в пользу Зеленского – точно так же, как они прежде поддерживали Виктора Януковича. Даже Волынская область по итогам не обеспечила Порошенко безоговорочную поддержку – причем, это стали предсказывать еще до начала голосования, когда волыняне более чем прохладно приняли Петра Алексеевича во время его предвыборного туре по стране, обвиняя его в нарастающем социальном кризисе.

            По сути, президент сумел обеспечить себе полное большинство только на Ровенщине и в трех областях Галичины. Хотя северная часть Тернопольщины, которая исторически относится к православной Волыни, и до сих пор ориентирована на позицию иерархов расположенной здесь Почаевской лавры, тоже активно голосовала за «пророссийского шоумена». Что, кстати, лишний раз показывает полный провал пропагандистской предвыборной кампании вокруг томоса и создания «независимой» Православной церкви Украины.

            Фото: STEPAN FRANKO/EPA/ТАСС

            Крупные города Юго-Востока, в свою очередь, оказались расколоты по иному и куда более важному социальному признаку. «На Юго-Востоке в крупных городах Порошенко относительно лучше выступал в более престижных районах. Скажем, Соборный район Днепра, Шевченковский Харькова, Приморский Одессы. В Киеве есть разница между центром (больше за Порошенко) и периферией (больше за Зеленского)», – пишет об этой характерной закономерности  Александр Киреев.

            И действительно – сторонники президента в основном сосредоточены в Киеве в более зажиточных и престижных локациях с развитой инфраструктурой, обычно привязанных к линиям метрополитена. Зачастую это прямые выгодоприобретатели случившегося пять лет назад переворота, которые использовали его последствия для того, чтобы подняться вверх по открывшимся для националистов социальному лифту. По существу, они представляют собой тесно связанное с властью меньшинство, которое кровно заинтересовано в сохранении существующего сейчас статус-кво – в то время как вся остальная обескровленная страна страстно мечтает о переменах, персонифицируя эти надежды в образе «народного кандидата» Зеленского, которому готовы сейчас простить даже хорошо известные связи с олигархом Игорем Коломойским.

            Разница в социальных интересах показательно проявила себя даже в вооруженных силах, которые занимали видное место в пропагандистской триаде «армія – віра – мова». Согласно данным первого тура голосования, за Порошенко преимущественно голосовали на спецучастке, закрепленной за штабными офицерами Операции объединенных сил, которые успешно делают карьеру при нынешней власти и облагодетельствованы хозяином офиса на улице Банковой. А на другом спецучастке, где в выборах участвовали бойцы-десантники, многие высказались в поддержку Зеленского. Не говоря уже о том, что некоторые военные, которым, очевидно, не хочется гнить в окопах, проголосовали в бывшей «зоне АТО» даже за «пророссийского» Юрия Бойко.

            Наконец, еще одной точкой разлома украинского общества стал возрастной фактор. Согласно данным опубликованных накануне выборов опросов за Владимира Зеленского собирались голосовать около 39% жителей Украины в возрасте младше 30 лет. Выбор молодежи изначально был таким явным, что некоторые националисты предлагали устроить на избирательных участках охоту на уклоняющихся от призыва мужчин – чтобы ухудшить явку сторонников главного конкурента Петра Порошенко.

            Мода на популярного комика до такой степени распространилась в молодежной среде, что апологеты действующего главы государства мрачно рассуждают сейчас о феномене «Поколения Зе», посылая проклятья в адрес несознательных зеленых юнцов, не осознающих сакральной ценности евроатлантического выбора Украины.

            И действительно – молодых украинских избирателей не сильно волнуют сомнительные ценности подобного рода. Как правило, они достаточно равнодушны к милитаристским и клерикальным лозунгам власти, и больше всего переживают о своем будущем, которое пока что имеет весьма мрачные перспективы. Ведь экономика Украины стагнирует на фоне постоянно растущего уровня безработицы, социальные лифты давно закрыты, образование коммерциализируется, и трудоспособное, социально активное население массово выезжает на заработки за границу.

            Весьма характерно, что молодые украинские граждане, которые находится на заработках в Польше и Чехии голосовали именно за Зеленского – скорее всего, именно в надежде на то, что смена давно опротивевшей власти предоставит им хотя бы какие-то шансы на будущее в своем собственном государстве.

            Всего несколько лет назад украинские националисты уверенно делали ставку на молодежь – ведь она не росла в эпоху «совка», и должна быть свободной от его «тяжелого коммунистического наследия», формируясь под тотальным влиянием патриотической пропаганды. Но выборы показали, что юные граждане не желают жить в «украинском рейхе», а их позиция противоречит маниям и фобиям националистов, сделавшим ставку на Петра Порошенко.


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