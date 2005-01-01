После первого тура выборов на Украине несчастны все

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:13  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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После первого тура выборов на Украине несчастны все

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот он наглядный печальный пример, как превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. Подробности...

Дворовые игры спасут мир от петли на шее

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность. Подробности...

Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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    Роль Берии в истории

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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

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          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

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            на ваш взгляд


            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Общественное мнение

            После первого тура выборов на Украине несчастны все

            Общественное мнение
            самые актуальные темы дня в блогосфере
            		 1 апреля 2019, 19:00

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            Политологи, журналисты, пользователи социальных сетей обсуждают итоги первого тура выборов на Украине. С большим отрывом лидирует комик Владимир Зеленский, второе место занял действующий президент Петр Порошенко.

            Александр ВАСИЛЬЕВ, редактор Украина.Ру: Вообще нужно понимать, что на Украине несчастны все. Просто каждый по-своему. Вот смотрите, на Галичине победили Порошенко (Львов, Тернополь) и Тимошенко (Ивано-Франковск). Это голоса самых ярых патриотов Украины, тех, кто считает свой регион Укранским пьемонтом, а себя лучшей, нетронутой голодоморами и русификацией частью украинского генофонда. Это люди набожные, наверняка греко-католики. Предки многих из них партизанили в запрещенной в РФ УПА*! Кому же они отдают свои голоса? Двум выходцам из Новороссии, мутного происхождения, очевидным аферистам. Юля еще и в комсомольском активе успела побывать. Им бы голосовать за своих, за таких же как они сами. Но нет. Украина отняла у них даже эту малость. Источник

            Захар ПРИЛЕПИН, писатель, бывший майор армии ДНРВо всей этой истории с украинскими выборами вот эти придурки, разукрашенные свастиками и прочей атрибутикой, выглядят смешней всего. И местные, с украйны, и понаехавшие туда российские, и прибывший из иных стран гитлер-югенд. Короче, у них сначала был таки Порошенко, а потом им Беня Коломойский выбрал таки Зеленского. Ну, дети мои бритоголовые. Самим-то вам не смешно? Белая раса. Арийцы с факелами, глазки оловянные. Придурки на побегушках у капитала. Ать-два. Источник

            Тина КАНДЕЛАКИ, журналистка, телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ»: Результаты первого тура выборов на Украине показали, что феномен Зеленского – это не абстрактный индикатор народных настроений накануне голосования, а конкретный электоральный результат, который узаконил популизм в качестве политического инструмента. Неправильно говорить о повторении Зеленским пути Рональда Рейгана, для которого пост президента стал венцом его долгой политической карьеры. Пример Дональда Трампа куда ближе и по времени, и по сути происходящего. Личная популярность человека, не связанная с его политической позицией или заслугами в государственном управлении, становится достаточным фактором для того, чтобы манипулировать общественным мнением и не просто конкурировать с профессиональными политиками, но и побеждать их. Упрощенная, популистская риторика всегда ближе и понятнее народу, что на самом деле страшно, поскольку с ее помощью к власти будут приходить симпатичные люди, которые не имеют опыта политического управления, а значит априори зависящие от своего окружения. Источник

            Денис КАЗАНСКИЙ, журналист, блогер: Зеленский – первый и единственный из всех украинских политиков, кто вообще может обойтись без телевизора. Охват его аудитории в соцсетях сопоставим с показателями среднего украинского телеканала. Короткий видеоблог в Инстаграме набирает по 700-800 тысяч просмотров, а отдельные видео – 1,5 млн. С такими показателями ему вообще можно не ходить на ток-шоу. <…> Купить свой канал – уже не достаточно для победы. Гораздо выгоднее потратить эти деньги на нормальную кампанию в соцсетях. Рентабельность будет намного выше. Так что ждем в ближайшее время перекраивание бюджетов в штабах и массовый поход политиков в Инстаграм и Ютуб. Источник

            Фото: PAVLO PALAMARCHUK/EPA/ТАСС

            Игорь ГУЖВА, главный редактор Страна.UA: У Порошенко нет шансов на победу. Избиратели занявших третье-четвертое место Тимошенко и Бойко проголосуют за Зеленского. Победить Порошенко может только за счет глобальных фальсификаций. Но на это вряд ли пойдет его вертикаль власти. Обращает внимание падение результатов Тимошенко и Бойко, а также рост Порошенко в сравнение с утренними опросами. Может быть Западная Украина сыграла свою роль, а может по ходу откорректировали опросы. Источник

            Андрей МАНЧУК, политолог: В такие дни приходится вспоминать, что я являюсь дипломированным выпускником факультета социологии. Для меня очевидно, что у Порошенко нет никаких шансов на честную победу во втором туре. Впрочем, этому не смогут помочь даже ожидаемые фальсификации – в том объеме, в котором их использовали на предыдущих выборах. Потому что они обычно дают пару дополнительных процентов – а этого слишком мало, чтобы догнать Зеленского, который может рассчитывать на поддержку сторонников выбывших кандидатов. И в этих условиях власть может решиться практически на все. Источник

            Никита КОВАЛЕНКО, журналист: Если серьёзно, то вот он наглядный печальный пример, как с помощью иностранного вмешательства превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. И вот это всё ещё гордо именуют демократией и предлагают другим брать пример (Белоруссии, в частности, да что уж там, и России). А нам не ржать надо над соседями. А действительно брать пример. Того, как делать не надо. Источник

            Сергей СТАНКЕВИЧ, историк, политолог, член Совета «Партии РОСТА»: Реальный масштаб отчуждения от провального президента Порошенко ещё больше, с учётом того, что самая протестная часть электората от выборов была отстранена. Так голосует уже сильно отфильтрованный избиратель. Украину не удалось сломать. Огромный органический здравый смысл, чувство самосохранения и порыв к нормальной человеческой жизни оказались сильнее пропагандистских манипуляций. Триада, которую олицетворял Порошенко – «Война. Нищета. Катастрофа». Она пока только оттеснена, но никуда не делась. Зеленскому надо формировать команду и готовиться к досрочным парламентским выборам, в которых ему необходимо прочное большинство. Источник

            Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Как и следовало ожидать, 21 апреля президентом Украины будет выбран Зеленский. Символичная дата – между днями рождений Гитлера и Ленина. Для нас Зеленский однозначно лучше Порошенко – потому что с ним начнется новый акт украинской драмы, а мы заинтересованы в том, чтобы эта дурная пьеса поскорее закончилась. И мы могли бы вернуть наши земли и наших людей. Источник

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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