После первого тура выборов на Украине несчастны все

Политологи, журналисты, пользователи социальных сетей обсуждают итоги первого тура выборов на Украине. С большим отрывом лидирует комик Владимир Зеленский, второе место занял действующий президент Петр Порошенко.

Александр ВАСИЛЬЕВ, редактор Украина.Ру: Вообще нужно понимать, что на Украине несчастны все. Просто каждый по-своему. Вот смотрите, на Галичине победили Порошенко (Львов, Тернополь) и Тимошенко (Ивано-Франковск). Это голоса самых ярых патриотов Украины, тех, кто считает свой регион Укранским пьемонтом, а себя лучшей, нетронутой голодоморами и русификацией частью украинского генофонда. Это люди набожные, наверняка греко-католики. Предки многих из них партизанили в запрещенной в РФ УПА*! Кому же они отдают свои голоса? Двум выходцам из Новороссии, мутного происхождения, очевидным аферистам. Юля еще и в комсомольском активе успела побывать. Им бы голосовать за своих, за таких же как они сами. Но нет. Украина отняла у них даже эту малость. Источник

Захар ПРИЛЕПИН, писатель, бывший майор армии ДНР: Во всей этой истории с украинскими выборами вот эти придурки, разукрашенные свастиками и прочей атрибутикой, выглядят смешней всего. И местные, с украйны, и понаехавшие туда российские, и прибывший из иных стран гитлер-югенд. Короче, у них сначала был таки Порошенко, а потом им Беня Коломойский выбрал таки Зеленского. Ну, дети мои бритоголовые. Самим-то вам не смешно? Белая раса. Арийцы с факелами, глазки оловянные. Придурки на побегушках у капитала. Ать-два. Источник

Тина КАНДЕЛАКИ, журналистка, телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ»: Результаты первого тура выборов на Украине показали, что феномен Зеленского – это не абстрактный индикатор народных настроений накануне голосования, а конкретный электоральный результат, который узаконил популизм в качестве политического инструмента. Неправильно говорить о повторении Зеленским пути Рональда Рейгана, для которого пост президента стал венцом его долгой политической карьеры. Пример Дональда Трампа куда ближе и по времени, и по сути происходящего. Личная популярность человека, не связанная с его политической позицией или заслугами в государственном управлении, становится достаточным фактором для того, чтобы манипулировать общественным мнением и не просто конкурировать с профессиональными политиками, но и побеждать их. Упрощенная, популистская риторика всегда ближе и понятнее народу, что на самом деле страшно, поскольку с ее помощью к власти будут приходить симпатичные люди, которые не имеют опыта политического управления, а значит априори зависящие от своего окружения. Источник

Денис КАЗАНСКИЙ, журналист, блогер: Зеленский – первый и единственный из всех украинских политиков, кто вообще может обойтись без телевизора. Охват его аудитории в соцсетях сопоставим с показателями среднего украинского телеканала. Короткий видеоблог в Инстаграме набирает по 700-800 тысяч просмотров, а отдельные видео – 1,5 млн. С такими показателями ему вообще можно не ходить на ток-шоу. <…> Купить свой канал – уже не достаточно для победы. Гораздо выгоднее потратить эти деньги на нормальную кампанию в соцсетях. Рентабельность будет намного выше. Так что ждем в ближайшее время перекраивание бюджетов в штабах и массовый поход политиков в Инстаграм и Ютуб. Источник

Игорь ГУЖВА, главный редактор Страна.UA: У Порошенко нет шансов на победу. Избиратели занявших третье-четвертое место Тимошенко и Бойко проголосуют за Зеленского. Победить Порошенко может только за счет глобальных фальсификаций. Но на это вряд ли пойдет его вертикаль власти. Обращает внимание падение результатов Тимошенко и Бойко, а также рост Порошенко в сравнение с утренними опросами. Может быть Западная Украина сыграла свою роль, а может по ходу откорректировали опросы. Источник

Андрей МАНЧУК, политолог: В такие дни приходится вспоминать, что я являюсь дипломированным выпускником факультета социологии. Для меня очевидно, что у Порошенко нет никаких шансов на честную победу во втором туре. Впрочем, этому не смогут помочь даже ожидаемые фальсификации – в том объеме, в котором их использовали на предыдущих выборах. Потому что они обычно дают пару дополнительных процентов – а этого слишком мало, чтобы догнать Зеленского, который может рассчитывать на поддержку сторонников выбывших кандидатов. И в этих условиях власть может решиться практически на все. Источник

Никита КОВАЛЕНКО, журналист: Если серьёзно, то вот он наглядный печальный пример, как с помощью иностранного вмешательства превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. И вот это всё ещё гордо именуют демократией и предлагают другим брать пример (Белоруссии, в частности, да что уж там, и России). А нам не ржать надо над соседями. А действительно брать пример. Того, как делать не надо. Источник

Сергей СТАНКЕВИЧ, историк, политолог, член Совета «Партии РОСТА»: Реальный масштаб отчуждения от провального президента Порошенко ещё больше, с учётом того, что самая протестная часть электората от выборов была отстранена. Так голосует уже сильно отфильтрованный избиратель. Украину не удалось сломать. Огромный органический здравый смысл, чувство самосохранения и порыв к нормальной человеческой жизни оказались сильнее пропагандистских манипуляций. Триада, которую олицетворял Порошенко – «Война. Нищета. Катастрофа». Она пока только оттеснена, но никуда не делась. Зеленскому надо формировать команду и готовиться к досрочным парламентским выборам, в которых ему необходимо прочное большинство. Источник

Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Как и следовало ожидать, 21 апреля президентом Украины будет выбран Зеленский. Символичная дата – между днями рождений Гитлера и Ленина. Для нас Зеленский однозначно лучше Порошенко – потому что с ним начнется новый акт украинской драмы, а мы заинтересованы в том, чтобы эта дурная пьеса поскорее закончилась. И мы могли бы вернуть наши земли и наших людей. Источник