Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Взгляд
11 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
Разделы

Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
Перейти а раздел…

Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

Сгорание в атмосфере спутника системы СПРН «Око» Минобороны назвало плановым выводом из эксплуатацииФото: РИА Новости
Россия планово свела с орбиты спутник «Космос-2430», который входил еще в советскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око» и «Око-1». Сейчас в рамках создаваемой Россией Единой космической системы (ЕКС) на орбиту выходят спутники «Тундра». Насколько ЕКС отличается от советской системы и с чем связаны постоянные переносы сроков в пополнении космической группировки? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем России нужна военная база в центре Африки

Со стороны российских «переговорщиков с автоматом» имело место психологическое насилие Фото: Joe Penney/Reuters
У России может появиться полноценная военная база в ЦАР, где российские военные специалисты успешно участвуют в мирном урегулировании и где в минувшем году погибла группа российских журналистов. Насколько можно доверять информации об этом? И зачем РФ вообще нужна военная база в центральной Африке? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...

Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

У поезда российских инноваций отказали тормоза

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Глядя на тысячелетнее многообразие российских инноваций, я думал, можно ли предложить что-то еще? Ведь, кажется, мы перепробовали все – от дыбы до блокчейна. И когда я уже отчаялся, меня озарило. Ведь есть одна инновационная технология, которую до сих пор у нас ни разу не использовали! Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 12 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:США начали вывод военной техники из Сирии
          Специалисты оценили риск затопления Тушинского тоннеляБелый дом начал подготовку к введению в США режима ЧПВ отношениях Белоруссии и США заметили «начало оттепели»Пенсии на Украине сократились в два раза
          Французский суд вынес приговор акционисту ПавленскомуВ США заявили об отсутствии у главы НАСА планов посещать РоссиюВ администрации Трампа пообещали продолжить вводить санкции против РоссииКазахстанский певец на концерте оплевал и пнул ребенка
          Уполномоченный по правам человека в России назвала условие визита на УкраинуПорошенко похвастался «эффектом «Джавелин» для российских танкистов»США начали вывод военной техники из СирииАвстрия решила обложить налогами Google, Amazon и Facebook

          Главная тема


          Зачем России нужна военная база в центре Африки

          боевые возможности


          В США заявили о «четвертом измерении» российских вооружений

          «имеют плохие манеры»


          Немцы признались в нелюбви к русским туристам

          старт с орбиты МКС


          Россия приступила к разработке пилотируемого корабля для полетов к Луне

          Видео

          «первоапрельская шутка»


          Американский флот дал залп «золотыми болванками»

          «Мертвая голова»


          На Украине начинают гордиться нацистской символикой

          аварийная статистика


          Почему американские военные самолеты падают все чаще

          армия и вооружение


          В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв

          список претендентов


          Украина выбирает между клоуном, агентом ЦРУ и чемпионом антирейтинга

          Новая мораль


          Антон Крылов: Революций без секса не бывает

          Мировой гегемон


          Дмитрий Дробницкий: Неудачи Лондона создали национальный миф США

          Культурный слой


          Екатерина Ракитина: Почему мы любим и ненавидим советское кино

          на ваш взгляд


          Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?


          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 11 января 2019, 08:08

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Позвольте напомнить неприятное, но необходимое.

          Всего три года назад, 11 января 2015 года по улицам городов Франции прошли и вошли в историю «республиканские марши», собравшие и по сей день рекордное в стране количество участников - 1,5 миллиона человек.

          Для оглушённых чрезмерным обилием событий последних лет напомню, что эти манифестации явились «ответом возмущённого народа Франции» на целую серию терактов 7, 8 и 9 января, среди которых самым известным остаётся расстрел редакции журнала «Шарли Эбдо». 

          44 государственных лидера прилетaли в Париж, дабы лично принять участие в показательном выступлении «не боимся терроризма» и, сбившись в кучку на помрачневшей после трагедий парижской улице, успели дать себя сфотографировать с мужественными лицами, как стоящих впереди и ведущих народ.

          Чуть позже, правда, в прессу попали неудобные снимки с парижских крыш и оказалось, что никакого «народа» за кучкой лидеров не было: улицу полностью очистили от граждан, томящихся за оцеплением, и самих лидеров снимали снизу, чтобы создать впечатление могучей толпы.

          Фото: Hannibal Hanschke/Reuters

          Это фото оказалось провидческим. Четыре года спустя, история проявляет всё тот же негатив: за европейскими лидерами, «не побоявшимися» терроризма, по-прежнему не стоит народ, толпящийся в отдалении, в оцеплении собственных проблем.

          На упомянутой манифестации 11 января 2015 года расстроганные граждане ходили с плюшевыми мишками, шариками, свечечками и разных габаритов карандашами, которыми рисовали на бумажках и асфальте, а потом ломали их перед камерами – в знак протеста против террористической атаки на свободу слова и свободу прессы.

          Президент республики Франсуа Олланд героически вещал в протянутые  микрофоны: «Ничто и никогда не заставит нас замолчать!», бросая опасливые взгляды на крыши ближайших домов, с которых на ведущих народы лидеров могли бы целиться не только фотообьективы (эти замечательные кадры тоже вошли в своего рода историю).

          Так родилась отмашка на ближайшее десятилетие: мы все теперь Шарли и гордимся быть шарлями.

          Четыре года спустя следует отметить, что эволюция «зашарлеванного» сознания даёт весьма любопытные результаты.

          По неожиданному наблюдению одного дотошного журналиста, за всю историю свох публичных осуждений терроризма президент Эммануэль Макрон ни единого раза не прозинёс наименования «Шарли Эбдо». И ни единого раза не посмел добавить к слову «терроризм» слово «исламистский».

          Само это слово в своё время было тактично заменено во французскоом сегментe сетевых энциклопений на «джихадистский», несмотря на то, что никакого другого терроризма Франция и Европа так и не познали с тех самых пор, когда президент Олланд клялся, что «ничто и никогда не заставит молчать» свободное слово и свободную прессу.

          То есть, пресса, конечно, не молчит, просто не имеет права употреблять некоторые отдельные «свободные» слова. В целях «неразжигания».

          В остальном, конечно же, пресса полностью свободна и вольна выбирать манеру существования на свой вкус.

          Редакция «Шарли Эбдо», например, сегодня свободно живёт в бункере под круглосуточной частной охраной, которую содержит на собственные средства без вмешательства со стороны государства.

          Под охраной полиции живут не только все бывшие и теперешние журналисты «Эбдо»,  но и журналисты, не имеющие к «Шарли» никакого отношения. А также – интеллектуалы-университетчики, до сих пор «свободно» получающие угрозы жизни, потому что позволили себе критику того самого слова, которое ни в коем случае нельзя добавлять к термину «терроризм»: Филипп Валь, Зинеб Эль Разуи, Эрик Земмур, Мохаммед Сифауи, Фредерик Хазиза.

          А один из расстрелянных в редакции «Шарли», художник-карикатурист и журналист Стефан Шарбоннье («Шарб») незаметно перешёл в категорию персон non grata, когда выяснилось, что всего за два дня до трагической гибели написал скандальное «Послание мошенникам от исламофобии, которые играют на руку расистам», где в форме манифеста уравнял права и свободы всех подряд, без лишних дискриминаций.

          Вот несколько основных постулатов этого «Послания», полюбопытствуйте :

          «Если ты думаешь, что критика религии - это проявление расизма,

          Если ты думаешь, что «ислам» - это название народа,

          Если ты думаешь, что можно смеяться над всем, кроме того, что свято для тебя,

          Если ты думаешь, что наказание богохульников откроет тебе двери в рай,

          Если ты думаешь, что юмор несовместим с исламом...

          Если ты думаешь, что мусульмане не способны понять иронию...

          Если ты думаешь, что человек, рожденный от мусульман, может быть только мусульманином...

          Если ты думаешь, что защита ислама - лучший способ защиты мусульман...

          Если ты думаешь, что в Коране написано о том, что рисовать пророка Мухаммеда запрещено,

          Если ты думаешь, что изображение джихадиста в карикатуре - это оскорбление ислама,

          Если ты думаешь, что каждая община должна иметь свою антирасистскую ассоциацию,

          Если ты думаешь, что исламофобия равна антисемитизму,

          Если ты думаешь, что сионисты, которые управляют миром, заплатили <литературным> неграм, чтобы они написали эту книгу...

          То приятного тебе чтения, потому что  этот текст для тебя».

          Этот текст был засчитан правящей сегодня политкорректью как «постыдная попытка поощрения расистских тенденций и исламофобии». В парижском Университете «Париж-Дидро» (Paris-7) в феврале 2018-го усилиями левых активистов из профсоюза «SUD-Solidaires» под фанфары срочно вызванной на место прессы были отменены конференции, собиравшиеся обсуждать его содержание.

          С тех пор имя Шарба, как и самих «Шарли», всуе не поминается вовсе. И окончательно вошло в категорию тех, кто «не на слуху».

          Самым точным описанием сегодняшей французской и европейской демократии можно считать недавнее заявление адвоката «Шарли Эбдо» Ришара Малка, выигравшего в 2007 году дело о скандальных карикатурах:

          «В плане свободы слова, ситуация катастрофическая. При политкорректности, оскорблениях инакомыслящих и страхe физической расправы больше нет места для свободной дискуссии. А уж о «богохульстве» и любой критике религии вообще не стоит и говорить».

          «Умри, Шарли». Лучше не скажешь.

          Их блекнущие имена стараются не поминать публично даже в дни памятных дат.

          Здесь самое время вспомнить ёмкий штамп периода брежневского застоя: «Мы не позволим бросать тень на весь коллектив!». Я имею в виду тех, кого до сих пор нельзя называть, а то, не дай Бог, разгорится.

          Такая вот праведная непримиримость в эпоху толерантности.

          C момента «республикаских маршей» 2015 года по сегодняшние жёлто-жилетные волнения, свобода слова, перефразируя американцев на Луне, сделала «один маленький шаг, но огромный скачок» для всего европейского человечества. Скачок в бездну.

          Но самое страшное в этой истории – не то слово, которое по сей день нельзя свободно произносить в определённом контексте.

          Самое срашное – это та реакция, которую стараниями «надсмотрщиков за свободой» удалось вызвать у некоторой части публики, совершенно потерявшей берега от постоянных принуждений и умолчаний и уже не отдающей себе отчёта, что от неё требуют не просто понимания и сострадания одним и осуждения для других, но понимания и сострадания по идеологическому признаку.

          Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются и умирают за свою веру и убеждения, даже если уносят с собой жизни невинных людей. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо.

          А расстрелянные «шарли» - циники и святотатцы. В общем, заслужили праведный гнев и понесённое наказание от тех, к кому неприменима свобода слова. Они же смеялись над святынями, значит, их можно (и нужно?) убивать...

          Главное и об этом не говорить вслух, а то у кого-нибудь разгорится.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Темная сторона Америки грозит США

          Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
          Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          У поезда российских инноваций отказали тормоза

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Глядя на тысячелетнее многообразие российских инноваций, я думал, можно ли предложить что-то еще? Ведь, кажется, мы перепробовали все – от дыбы до блокчейна. И когда я уже отчаялся, меня озарило. Ведь есть одна инновационная технология, которую до сих пор у нас ни разу не использовали! Подробности...
          Обсуждение: 39 комментариев

          Зависимости Китая от США пришел конец

          Павел Волков, публицист
          Планы Пекина требуют большого инфраструктурного проекта, за которым автоматически следует проект альтернативного мирового устройства. Речь об инициативе «Один пояс — один путь», охватывающей 68 стран и 40% мирового ВВП. Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          Как могла бы выглядеть история Украины

          Владимир Блинов, политолог
          Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
          Обсуждение: 34 комментария

          Революций без секса не бывает

          Антон Крылов, журналист
          Западная массовая культура становится все более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в большинстве социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка». Подробности...
          Обсуждение: 64 комментария

          Почему в России благотворительность стала формой коррупции

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          Настоящая благотворительность для «олигарха» – дело по возможности секретное. Реально исполнение морального императива. Если он, конечно, есть. А если его нет – то, наверное, и не надо. Подробности...
          Обсуждение: 22 комментария

          Неудачи Лондона создали национальный миф США

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Американская война 1812 года дала старт экспансии США в Западном полушарии, способствовала быстрому превращению Америки в сверхдержаву и на долгие годы определила ее стратегическое мышление. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Что нам мешает быть благодарными

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Этот восторг – как если бы я внезапно прибыл из прошлого, проскочив двадцать или, может быть, тридцать лет, или даже больше, когда мы были детьми и легко разрешали себе радоваться – сразу натыкается на определенный внутренний испуг. А можно? Подробности...
          Обсуждение: 76 комментариев

          Почему христиане в России победили коммунистов

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Примерно сорок–пятьдесят лет назад выяснилось, что новый горожанин уже не может верить в коммунистическое язычество, но ему по-прежнему нужны ответы на очевидные вопросы о жизни, смерти и воскресении. Подробности...
          Обсуждение: 306 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............