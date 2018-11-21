Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Позвольте напомнить неприятное, но необходимое.

Всего три года назад, 11 января 2015 года по улицам городов Франции прошли и вошли в историю «республиканские марши», собравшие и по сей день рекордное в стране количество участников - 1,5 миллиона человек.

Для оглушённых чрезмерным обилием событий последних лет напомню, что эти манифестации явились «ответом возмущённого народа Франции» на целую серию терактов 7, 8 и 9 января, среди которых самым известным остаётся расстрел редакции журнала «Шарли Эбдо».

44 государственных лидера прилетaли в Париж, дабы лично принять участие в показательном выступлении «не боимся терроризма» и, сбившись в кучку на помрачневшей после трагедий парижской улице, успели дать себя сфотографировать с мужественными лицами, как стоящих впереди и ведущих народ.

Чуть позже, правда, в прессу попали неудобные снимки с парижских крыш и оказалось, что никакого «народа» за кучкой лидеров не было: улицу полностью очистили от граждан, томящихся за оцеплением, и самих лидеров снимали снизу, чтобы создать впечатление могучей толпы.

Это фото оказалось провидческим. Четыре года спустя, история проявляет всё тот же негатив: за европейскими лидерами, «не побоявшимися» терроризма, по-прежнему не стоит народ, толпящийся в отдалении, в оцеплении собственных проблем.

На упомянутой манифестации 11 января 2015 года расстроганные граждане ходили с плюшевыми мишками, шариками, свечечками и разных габаритов карандашами, которыми рисовали на бумажках и асфальте, а потом ломали их перед камерами – в знак протеста против террористической атаки на свободу слова и свободу прессы.

Президент республики Франсуа Олланд героически вещал в протянутые микрофоны: «Ничто и никогда не заставит нас замолчать!», бросая опасливые взгляды на крыши ближайших домов, с которых на ведущих народы лидеров могли бы целиться не только фотообьективы (эти замечательные кадры тоже вошли в своего рода историю).

Так родилась отмашка на ближайшее десятилетие: мы все теперь Шарли и гордимся быть шарлями.

Четыре года спустя следует отметить, что эволюция «зашарлеванного» сознания даёт весьма любопытные результаты.

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По неожиданному наблюдению одного дотошного журналиста, за всю историю свох публичных осуждений терроризма президент Эммануэль Макрон ни единого раза не прозинёс наименования «Шарли Эбдо». И ни единого раза не посмел добавить к слову «терроризм» слово «исламистский».

Само это слово в своё время было тактично заменено во французскоом сегментe сетевых энциклопений на «джихадистский», несмотря на то, что никакого другого терроризма Франция и Европа так и не познали с тех самых пор, когда президент Олланд клялся, что «ничто и никогда не заставит молчать» свободное слово и свободную прессу.

То есть, пресса, конечно, не молчит, просто не имеет права употреблять некоторые отдельные «свободные» слова. В целях «неразжигания».

В остальном, конечно же, пресса полностью свободна и вольна выбирать манеру существования на свой вкус.

Редакция «Шарли Эбдо», например, сегодня свободно живёт в бункере под круглосуточной частной охраной, которую содержит на собственные средства без вмешательства со стороны государства.

Под охраной полиции живут не только все бывшие и теперешние журналисты «Эбдо», но и журналисты, не имеющие к «Шарли» никакого отношения. А также – интеллектуалы-университетчики, до сих пор «свободно» получающие угрозы жизни, потому что позволили себе критику того самого слова, которое ни в коем случае нельзя добавлять к термину «терроризм»: Филипп Валь, Зинеб Эль Разуи, Эрик Земмур, Мохаммед Сифауи, Фредерик Хазиза.

А один из расстрелянных в редакции «Шарли», художник-карикатурист и журналист Стефан Шарбоннье («Шарб») незаметно перешёл в категорию персон non grata, когда выяснилось, что всего за два дня до трагической гибели написал скандальное «Послание мошенникам от исламофобии, которые играют на руку расистам», где в форме манифеста уравнял права и свободы всех подряд, без лишних дискриминаций.

Вот несколько основных постулатов этого «Послания», полюбопытствуйте :

«Если ты думаешь, что критика религии - это проявление расизма,

Если ты думаешь, что «ислам» - это название народа,

Если ты думаешь, что можно смеяться над всем, кроме того, что свято для тебя,

Если ты думаешь, что наказание богохульников откроет тебе двери в рай,

Если ты думаешь, что юмор несовместим с исламом...

Если ты думаешь, что мусульмане не способны понять иронию...

Если ты думаешь, что человек, рожденный от мусульман, может быть только мусульманином...

Если ты думаешь, что защита ислама - лучший способ защиты мусульман...

Если ты думаешь, что в Коране написано о том, что рисовать пророка Мухаммеда запрещено,

Если ты думаешь, что изображение джихадиста в карикатуре - это оскорбление ислама,

Если ты думаешь, что каждая община должна иметь свою антирасистскую ассоциацию,

Если ты думаешь, что исламофобия равна антисемитизму,

Если ты думаешь, что сионисты, которые управляют миром, заплатили <литературным> неграм, чтобы они написали эту книгу...

То приятного тебе чтения, потому что этот текст для тебя».

Этот текст был засчитан правящей сегодня политкорректью как «постыдная попытка поощрения расистских тенденций и исламофобии». В парижском Университете «Париж-Дидро» (Paris-7) в феврале 2018-го усилиями левых активистов из профсоюза «SUD-Solidaires» под фанфары срочно вызванной на место прессы были отменены конференции, собиравшиеся обсуждать его содержание.

С тех пор имя Шарба, как и самих «Шарли», всуе не поминается вовсе. И окончательно вошло в категорию тех, кто «не на слуху».

Самым точным описанием сегодняшей французской и европейской демократии можно считать недавнее заявление адвоката «Шарли Эбдо» Ришара Малка, выигравшего в 2007 году дело о скандальных карикатурах:

«В плане свободы слова, ситуация катастрофическая. При политкорректности, оскорблениях инакомыслящих и страхe физической расправы больше нет места для свободной дискуссии. А уж о «богохульстве» и любой критике религии вообще не стоит и говорить».

«Умри, Шарли». Лучше не скажешь.

Их блекнущие имена стараются не поминать публично даже в дни памятных дат.

Здесь самое время вспомнить ёмкий штамп периода брежневского застоя: «Мы не позволим бросать тень на весь коллектив!». Я имею в виду тех, кого до сих пор нельзя называть, а то, не дай Бог, разгорится.

Такая вот праведная непримиримость в эпоху толерантности.

C момента «республикаских маршей» 2015 года по сегодняшние жёлто-жилетные волнения, свобода слова, перефразируя американцев на Луне, сделала «один маленький шаг, но огромный скачок» для всего европейского человечества. Скачок в бездну.

Но самое страшное в этой истории – не то слово, которое по сей день нельзя свободно произносить в определённом контексте.

Самое срашное – это та реакция, которую стараниями «надсмотрщиков за свободой» удалось вызвать у некоторой части публики, совершенно потерявшей берега от постоянных принуждений и умолчаний и уже не отдающей себе отчёта, что от неё требуют не просто понимания и сострадания одним и осуждения для других, но понимания и сострадания по идеологическому признаку.

Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются и умирают за свою веру и убеждения, даже если уносят с собой жизни невинных людей. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо.

А расстрелянные «шарли» - циники и святотатцы. В общем, заслужили праведный гнев и понесённое наказание от тех, к кому неприменима свобода слова. Они же смеялись над святынями, значит, их можно (и нужно?) убивать...

Главное и об этом не говорить вслух, а то у кого-нибудь разгорится.