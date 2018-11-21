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Американской экономике предсказали новый крахФото: John Gress/Reuters
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        • Да

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Андрей Манчук

          Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

          Андрей Манчук
          политолог
          		 6 декабря 2018, 10:20

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          Успех массовых протестных акций во Франции, которые вынудили правительство Эммануэля Макрона заморозить очередное повышение цен на бензин, не вызвал в Киеве никакого энтузиазма. Больше того, сторонники «Революции достоинства» с самого начала относились к французским протестам с нескрываемой неприязнью.

          Казалось бы, сцены столкновений с полицией, которые проходили с середины ноября в различных городах Франции, во многом напоминают памятные картины силового противостояния, которое развернулось пять лет назад в центре украинской столицы. Однако это сходство было исключительно внешним – и, пожалуй, никто не осознает этот факт лучше, чем украинские патриоты, которые всеми силами стараются дискредитировать протесты «Желтых жилетов».

          Тон и пафос этих злопыхательских высказываний наглядно передают комментарии умеренно талантливой украинской писательницы Ирены Карпы, которая прославилась разжигающими ненависть мультиками против «ватников» и уже третий год занимает должность первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции, продвигая в этой стране малоаппетитную продукцию националистического агитпропа.

          В интервью телеканалу 1+1 она сформулировала главное различие между Майданом и парижским протестом, заявляя, что в Киеве боролись не за низменные социально-экономические интересы простых украинских граждан, а за некую возвышенную свободу – очевидно, понимая под этим свободу выбора между беспросветной нищетой и батраческим трудом на польских хозяев.

          «Это не революция, и не достоинства!» – продолжала она развивать эту мысль в Фейсбуке, представляя протесты бунтом зарвавшихся нищебродов, которые не хотят платить по счетам – как это делают добропорядочные представители европейского бюргерства. Больше того, Карпа многозначительно написала, что костры демонстрантов в Тюильри напомнили ей лагерь Антимайдана в Мариинском парке Киева – видимо, потому, что недовольные пролетарии повсеместно отличаются от интеллигентных людей с хорошими лицами. А в комментариях под ее постом многозначительно намекали, что за выступлениями «Желтых жилетов» наверняка стоит подрывная работа демонического Кремля.

          Фото: Etienne Laurant/EPA/ТАСС

          Нет, это вовсе не шутки – множество украинских политологов и экспертов действительно усматривают во французском кризисе тайные происки Москвы – или, по крайней мере, констатируют, что беспорядки льют воду на мельницу политических интересов Путина.

          «Булыжник против полиции, огонь против богачей: почему Францию охватили протесты с участием «друзей Путина», – гласит заголовок передовой статьи на либеральном сайте «Европейская правда». «Для России этот кризис – вообще счастье. Не зря Russia Today ведет самую полную прямую трансляцию протестов. Это, конечно, не означает, что за протестами наверняка стоят русские. Но выгоду из текущих событий они получают уже сейчас», – огорчается ее автор Сергей Сидоренко, сетуя на то, что во французском обществе традиционно сильны левые настроения и тяга к социальным протестам.

          «Кремль прекрасно осознает вторичность идейных лозунгов в политике. Ему важно поддержать те политические силы на Западе, которые готовы бороться за власть не по правилам демократии, с помощью силового давления улицы или других радикальных методов… Граница между демонстрацией как элементом демократии и массовыми беспорядками очень зыбкая и ее очень легко преодолеть. Кремль всегда охотно поддерживает тех, кто готов сломать эту границу», – рассуждает в другой статье автор агентства «Укринформ» Юрий Сандул. Хотя в не столь далекие времена Евромайдана украинская демократическая общественность горячо поддерживала самые радикальные способы уличной борьбы за политическую власть, которые и привели в итоге к кровавой бойне в центре украинской столицы. 

          Лицемерие украинских комментаторов по-настоящему впечатляет. Пять лет назад украинские патриоты гневно протестовали против действий Виктора Януковича, обвиняя его в попытках силового разгона Евромайдана. Но те же самые люди стараются не замечать сегодня жестокостей французской полиции – хотя за время протестов «Желтых жилетов» во Франции уже погибли двое людей, около тысячи демонстрантов получили ранения, а как минимум восемьсот «Желтых жилетов» были отправлены за решетку. Больше того, украинские СМИ почти с придыханием говорят о сдержанности и профессионализме французского «Беркута» – несмотря на то, что в мировых социальных сетях с возмущением обсуждают снятые на видео сцены брутального избиения демонстрантов.

          Чем же вызвано такое негативное отношение к «неправильной революции» парижан? На это есть несколько серьезных причин идеологического и политического порядка. Прежде всего, «Желтым жилетам» не могут простить социального характера их протестов – о чем совсем не случайно говорила Ирена Карпа.

          На киевском Майдане абсолютно доминировала националистическая риторика, вкупе с цивилизационными мифами о «европейском выборе» украинского народа и его извечном противостоянии с «азиатской» Москвой. Его сторонники не только не требовали снижения цен, как это делают сейчас французские граждане. Они сделали своим главным лозунгом требование подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, где был черным по белому прописан обширный пакет антисоциальных «реформ», от которых страдают последние пять лет жители нашей страны.

          Больше того, ровно год назад, 5 декабря 2013 года, на Крещатике публично избили и ограбили участников профсоюзного пикета против повышения цен на проезд – причем это было сделано по прямому призыву со сцены Евромайдана, которую изначально полностью контролировали ультраправые.

          Разумеется, в Париже все по-другому. Его участники поют возле Триумфальной арки «Интернационал», нашивают на свои желтые жилеты официально запрещенные на Украине серп с молотом – а на днях в Сети появилось характерное видео, где антифашисты в желтых жилетах выбивают пыль из одиозного ультраправого политика, открытого юдофоба Ивана Бенедетти.

          Конечно, французские правые регулярно предпринимают такие попытки и даже нарисовали на той же арке расистский «кельтский крест» с надписью «maidan». Однако в силу своего небольшого влияния они не имеют никаких шансов взять под свой контроль массовое движение, в котором участвуют люди разного цвета кожи, навязав ему свою националистическую повестку – как это сразу же произошло на Евромайдане.

          Недовольны и украинские либералы – ведь они так долго лепили из Эммануэля Макрона политическую икону, представляя его прогрессивным «политиком будущего», в котором остро нуждается Украина.

          Этот идеализированный образ рушится сейчас на глазах, вместе с наивными представлениями об успешном и процветающем Евросоюзе, в который до сих пор зовут украинцев представители украинской власти. Они больше всего боятся, что страдающие от постоянного повышения тарифов украинцы последуют примеру французов – то есть выйдут на массовые протестные акции и вернут себе украденное на Майдане достоинство.

          Карпа была права – смысл и идеология выступления «Желтых жилетов» полностью противоречат тому, что происходило когда-то в центре украинской столицы. В этом смысле парижские протесты действительно представляют собой своеобразый «Антимайдан» – но не потому, что за ними якобы стоит Кремль, а в силу того, что эти акции направлены против разрушительной антисоциальной политики европейских чиновников.

          Примеру французов уже следуют в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах, где тоже надевают на себя желтые жилеты, делая их глобальным модным хитом сезона. И кто знает, не увидим ли мы их однажды на улицах Киева?


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