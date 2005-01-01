Как из старой сказки делают новую быль

Где, не вспомню, но довелось прочесть, что самая знаменитая из русских сказок – про репку – изначально имела совсем другой, не очень счастливый конец.

Пока дедка с бабкой, внучкой, Жучкой, кошкой и прочими возможными подельниками топтались и пытались в полсилы, перекликаясь и выясняя, кому за что тянуть, маленькая серая мышка просочилась в самое сердце этой истории и в разгар стрaстей незаметно сгрызла репку под самый корешок.

Целый хоровод событий последних лет неумолимо вызывает в еще не окончательно померкшем сознании именно эту неприятную ассоциацию.

Тот факт, что Россию долго, упорно (я бы даже сказала, упорото), всеми силами пытаются вытянуть из собственных проблем и втянуть хоть в какую-нибудь затяжную военную заварушку, учитывая уходящее время, иссякающее терпение и растущие промахи «заказчиков», уже не надо никому объяснять.

С 2014 года весь рукопожатный сегмент интернета чуть ли не каждый день постил пафосно истерические всхлипы: «Началосс!», «Вот теперь началоссс!», «Теперь и вправду началоссс!», «А вот и началоссс!», пока не утомился ожиданием настолько, что решил окончательно считать, что где-то что-то все-таки началось – и баста! Неважно, где, но началось, просто Россия не признается.

Вспомните эти бесконечные «колонны боевой техники и людей в униформах без опознавательных знаков», идущие к Украине, на Украину, в Украину, с Украины, через горы и долины и даже «в-на» Прибалтику, воздушное пространство которой беспардонно задевают боевые самолеты без сигнальных огней.

С тех самых пор (проделанные ранее попытки можно уже не считать), приписывая и приляпывая ей самые агрессивные намерения, репку так поспешно и остервенело тянули за хвост со всех сторон, что даже наименее наблюдательная, не склонная к анализу публика начала о чем-то догадываться.

Но и начавшая соображать аудитория имеет очень смутное представление о невидимых миру усилиях «подземной» дипломатии, до сих пор позволявших удерживать плод вне досягаемости сгорающих от нетерпения грызунов.

Зато все больше сторонних наблюдателей, изначально порицавших враждебные репке потуги, под давлением умело проводимых своими же местными грызунами «политинформаций», сами начали способствовать выгрызанию плода изнутри, критикуя то недостаток мягкости, то избыток жесткости по отношению к собственным бабкам и дедкам, а также их внучкам с жучками, благополучно окопавшимся за рубежом, и призывая подземную дипломатию самой вытащить репку и попытаться ею же отбиться от многочисленных желающих ее догрызть.

Все знакомо, конечно, еще с 1990-х, но на этот раз очевидно, что внутренним грызунам самим не справиться. Потому им больше не позволят пустить дело на самотек: в нынешних условиях довольствоваться внутренним развалом можно только при обеспеченном внешнем поражении.

Поэтому репку совершенно необходимо вырвать за пределы ее привычного территориального существования, и тогда уже дружно-вместе справедливо потоптать и заслуженно поразить.

А на освободившееся место засадить более приемлемые в нынешней конъюнктуре культуры.

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И, знаете ли, именно так оно и будет, когда терпение вечно недовольного и крайне самолюбивого «сегмента», при каждом конфликте и очередной трагедии с праведным гневом требующего военной и даже атомной сатисфакции, без оглядки на последствия выгрызет плод стольких невидимых миру дипломатических усилий изнутри, a репка при первом же резком движении вылетит в уготованную ей западню одним рывком.

На этот сценарий работают удручающе многочисленные армии диванных аналитиков, точно знающих, как следовало обустроить ведение военных действий или закрытие воздушного пространства любой далекой страны, языком которой они даже не владеют, как не владеют самыми общими основами геополитики и элементарными познаниями военного дела, но с леденящей мозг уверенностью требуют исполнения собственных указов от высших чинов.

Складывается впечатление, что часть засидевшегося в интернете «сегмента», обрюзгшего от малоподвижной «деятельности», совместно с одряхляющим интеллект сознанием собственной значимости упорно работает на формирование и поддержку регулярного недовольства и недоверия ко всем без исключения профессионалам в сегодняшней российской политике, армии, науке и дипломатии, без различия рангов и признания уже известных достоинств.

До создания и развития интернeта роль такого рода экспертов обычно предназначалась таксистам и парикмахерам, которые, конечно же, никогда не были в состоянии собрать и убедить столь обширные аудитории.

Сегодня, при все углубляющемся кризисе и особой спешке «заказчиков» необходимой бойни, учитывая растущую нервозность еще более податливой в силу раздражения публики, старая сказка сильно рискует вернуться к своей изначальной версии и оставить и дедку, и бабку, и внучку, и Жучку совсем не с тем результатом, который им так долго обещали все обработанные беспочвенным энтузиазмом пересказы этой вроде бы простенькой истории.