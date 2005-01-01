Как из старой сказки делают новую быль

Взгляд
19 сентября, среда  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
Разделы

Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
Перейти а раздел…

Каких еще предателей и перебежчиков в США запугивают «местью России»

В США сейчас находятся свыше 100 беглых агентов и членов их семей, при этом особой популярностью у них пользуется солнечный штат ФлоридаФото: Global Look Press
На фоне обострения «дела Скрипалей» в США обеспокоились жизнью и здоровьем российских предателей-перебежчиков, ныне проживающих в Америке. По их душу уже якобы выслали киллеров, что, разумеется, чушь и элемент информационной войны. Тем не менее, биографии этих людей и тот ущерб, который они нанесли России, стоят того, чтобы вновь о них вспомнить. Подробности...
Перейти а раздел…

ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
Перейти а раздел…

Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Как из старой сказки делают новую быль

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Сейчас не девяностые, и внутренним грызунам больше не позволят пустить дело на самотек. В нынешних условиях довольствоваться внутренним развалом страны можно только при обеспеченном внешнем поражении. Подробности...

Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Око за око, зуб за зуб!

Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

    Минобороны раскрыло новые детали катастрофы Boeing на Украине

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными
          Опубликован список погибших при крушении Ил-20 в СирииВ Польше оценили влияние военной базы США на геополитический образ ЕвропыОбъявлено о прекращении войны между двумя КореямиУкраина официально прекратила договор о дружбе с Россией
          Трамп прокомментировал крушение Ил-20 в СирииКитай за месяц резко сократил вложения в госдолг СШАОпубликованы данные о вложениях России в гособлигации СШАТрамп заявил об отказе от идеи санкций против участников «Северного потока – 2»
          Израильские СМИ дали оценки крушению российского Ил-20Полиция Британии озвучила выводы о новом инциденте в СолсбериРоссия заняла второе место в списке крупнейших торговых партнеров ГрузииВ Сети высмеяли Порошенко за презентацию «нового» оружия

          Главная тема


          Каких еще предателей и перебежчиков в США запугивают "местью России"

          «пошла пена изо рта»


          Уроженка России рассказала подробности отравления в Солсбери

          нештатная ситуация


          Обшивку «Союза» вскроют в открытом космосе

          советский танк


          Немецкий журнал рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34

          Непродуманные действия


          Израильский эксперт раскритиковал ВВС ЦАХАЛ при катастрофе Ил-20

          армия и вооружение


          ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

          «Уверен. Абсолютно»


          Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост

          избавление от зависимости


          Почему Россия медлит с отказом от доллара

          борьба за идентичность


          Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

          Вопросы геополитики


          Антон Крылов: Создать информационный паритет сложнее, чем ядерный

          Региональная идентичность


          Василий Авченко: Запретите правый руль – и получите Дальневосточную республику

          православный раскол


          Сергей Худиев: США приступили к проматыванию символического капитала

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?


          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Как из старой сказки делают новую быль

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 19 сентября 2018, 11:06

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Где, не вспомню, но довелось прочесть, что самая знаменитая из русских сказок – про репку – изначально имела совсем другой, не очень счастливый конец.

          Пока дедка с бабкой, внучкой, Жучкой, кошкой и прочими возможными подельниками топтались и пытались в полсилы, перекликаясь и выясняя, кому за что тянуть, маленькая серая мышка просочилась в самое сердце этой истории и в разгар стрaстей незаметно сгрызла репку под самый корешок.

          Целый хоровод событий последних лет неумолимо вызывает в еще не окончательно померкшем сознании именно эту неприятную ассоциацию.

          Тот факт, что Россию долго, упорно (я бы даже сказала, упорото), всеми силами пытаются вытянуть из собственных проблем и втянуть хоть в какую-нибудь затяжную военную заварушку, учитывая уходящее время, иссякающее терпение и растущие промахи «заказчиков», уже не надо никому объяснять.

          Фото: Максим Шеметов/ТАСС

          С 2014 года весь рукопожатный сегмент интернета чуть ли не каждый день постил пафосно истерические всхлипы: «Началосс!», «Вот теперь началоссс!», «Теперь и вправду началоссс!», «А вот и началоссс!», пока не утомился ожиданием настолько, что решил окончательно считать, что где-то что-то все-таки началось – и баста! Неважно, где, но началось, просто Россия не признается.

          Вспомните эти бесконечные «колонны боевой техники и людей в униформах без опознавательных знаков», идущие к Украине, на Украину, в Украину, с Украины, через горы и долины и даже «в-на» Прибалтику, воздушное пространство которой беспардонно задевают боевые самолеты без сигнальных огней.

          С тех самых пор (проделанные ранее попытки можно уже не считать), приписывая и приляпывая ей самые агрессивные намерения, репку так поспешно и остервенело тянули за хвост со всех сторон, что даже наименее наблюдательная, не склонная к анализу публика начала о чем-то догадываться.

          Но и начавшая соображать аудитория имеет очень смутное представление о невидимых миру усилиях «подземной» дипломатии, до сих пор позволявших удерживать плод вне досягаемости сгорающих от нетерпения грызунов.

          Зато все больше сторонних наблюдателей, изначально порицавших враждебные репке потуги, под давлением умело проводимых своими же местными грызунами «политинформаций», сами начали способствовать выгрызанию плода изнутри, критикуя то недостаток мягкости, то избыток жесткости по отношению к собственным бабкам и дедкам, а также их внучкам с жучками, благополучно окопавшимся за рубежом, и призывая подземную дипломатию самой вытащить репку и попытаться ею же отбиться от многочисленных желающих ее догрызть.

          Все знакомо, конечно, еще с 1990-х, но на этот раз очевидно, что внутренним грызунам самим не справиться. Потому им больше не позволят пустить дело на самотек: в нынешних условиях довольствоваться внутренним развалом можно только при обеспеченном внешнем поражении.

          Поэтому репку совершенно необходимо вырвать за пределы ее привычного территориального существования, и тогда уже дружно-вместе справедливо потоптать и заслуженно поразить.

          А на освободившееся место засадить более приемлемые в нынешней конъюнктуре культуры.

          И, знаете ли, именно так оно и будет, когда терпение вечно недовольного и крайне самолюбивого «сегмента», при каждом конфликте и очередной трагедии с праведным гневом требующего военной и даже атомной сатисфакции, без оглядки на последствия выгрызет плод стольких невидимых миру дипломатических усилий изнутри, a репка при первом же резком движении вылетит в уготованную ей западню одним рывком.

          На этот сценарий работают удручающе многочисленные армии диванных аналитиков, точно знающих, как следовало обустроить ведение военных действий или закрытие воздушного пространства любой далекой страны, языком которой они даже не владеют, как не владеют самыми общими основами геополитики и элементарными познаниями военного дела, но с леденящей мозг уверенностью требуют исполнения собственных указов от высших чинов.

          Складывается впечатление, что часть засидевшегося в интернете «сегмента», обрюзгшего от малоподвижной «деятельности», совместно с одряхляющим интеллект сознанием собственной значимости упорно работает на формирование и поддержку регулярного недовольства и недоверия ко всем без исключения профессионалам в сегодняшней российской политике, армии, науке и дипломатии, без различия рангов и признания уже известных достоинств.

          До создания и развития интернeта роль такого рода экспертов обычно предназначалась таксистам и парикмахерам, которые, конечно же, никогда не были в состоянии собрать и убедить столь обширные аудитории.

          Сегодня, при все углубляющемся кризисе и особой спешке «заказчиков» необходимой бойни, учитывая растущую нервозность еще более податливой в силу раздражения публики, старая сказка сильно рискует вернуться к своей изначальной версии и оставить и дедку, и бабку, и внучку, и Жучку совсем не с тем результатом, который им так долго обещали все обработанные беспочвенным энтузиазмом пересказы этой вроде бы простенькой истории.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

          Виктор Алкснис, политический деятель
          Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
          Обсуждение: 66 комментариев

          Око за око, зуб за зуб!

          Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
          Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Мы имеем дело с предельно циничными упырями

          Андрей Медведев, Политический обозреватель
          Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
          Обсуждение: 40 комментариев

          Создать информационный паритет сложнее, чем ядерный

          Антон Крылов, журналист
          В международной политике действует гопнический принцип: того, кто не сопротивляется, запинывают ногами. Поэтому украинцы могут сколько угодно кричать «фейк», но реагировать на доклад о сбившей «Боинг» ракете им придется. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Новое поколение управленцев: заниматься делом, а не интригами

          Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
          В современной России появляется новое поколение руководителей, незнакомых с дурной стороной советской традиции. И власть для них не имеет значения сама по себе. Большие полномочия для руководителей нового поколения – лишь инструмент, нужный для достижения результата. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          «Запретите правый руль – и получите Дальневосточную республику»

          Василий Авченко, писатель и журналист
          Праворульный автомобиль на Дальнем Востоке 1990-х – депрессивном и мрачном – был понятием метафизическим. Оставшиеся без работы офицеры, рыбаки, ученые стремительно переквалифицировались в коммерсантов. А в «еретической» баранке справа дальневосточники увидели символ свободы. Подробности...
          Обсуждение: 43 комментария

          Ближний Восток 40 лет ждет нового прорыва дипломатии

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Одной из первостепенных задач российской ближневосточной политики состоит в обосновании тезиса о том, что «пересидеть» не удастся. В этом смысле пример Кэмп-Дэвида является положительным, по крайней мере в одном отношении. Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          США приступили к проматыванию символического капитала

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Украинские политики готовы признавать за Константинополем любые притязания, учитывая, что религиозные вопросы эту аудиторию интересуют мало. Это создает возможность для Константинополя немедленно урвать кусок – но какой ценой? Подробности...
          Обсуждение: 10 комментариев

          «Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

          Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
          Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............