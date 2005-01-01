Россия перестала быть failed state и требует уважения

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Почему русская интеллигенция радуется главной катастрофе России

Михаил Ефремов дал интервью Юрию ДудюФото: кадр из видео
Актер Михаил Ефремов в очередной раз продемонстрировал расхождение во взглядах со значительной частью своего народа – и своих зрителей. Он заявил, что Россия должна заплатить Украине за возвращение Крыма на родину. Но самое интересное в интервью Ефремова даже не это. Актер уверен, что лучшее, что случилось с Россией при его жизни, – это распад СССР. Что можно было бы ответить ему на это? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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В западных университетах покончили со свободой слова

В университетах США «живет и здравствует полиция мыслей», и «может сложиться ощущение», что «вас вернули назад в ГДР или СССР»Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Диктат леволибералов в вузах США и Британии принял характер террора. Профессоров увольняют, приглашенных лекторов изгоняют, кампусы зачищают от любых альтернативных точек зрения, а студенты живут в постоянном страхе перед доносами. Социологи называют их «поколением снежинок» и предлагают смириться – дальше будет только хуже. Ждет ли нечто подобное Россию? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Россия перестала быть failed state и требует уважения

Андрей Бабицкий, журналист
Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...
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          Россия перестала быть failed state и требует уважения

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 7 июня 2018, 13:41

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          Инициатива председателя Государственной думы Вячеслава Володина проработать вопрос о мерах воздействия на те СМИ, в которых допускаются оскорбления высших должностных лиц России, в целом является вполне здравой.

          Дело в том, что антидиффамационных статей Уголовного кодекса явно недостаточно для решения этой проблемы, поскольку невозможно представить себе, чтобы президент, премьер-министр или кто-либо другой из руководителей страны первого эшелона вступали в судебную тяжбу с конкретным журналистом с целью защиты чести и достоинства.

          В этой диспозиции чиновник оказывается заведомо проигравшей стороной, поскольку, даже если суд примет решение в пользу пострадавшего, авторитет должностного лица подвергнется значительной девальвации из-за самого факта разбирательства на равных с человеком, чей политический и государственный вес несопоставим с его собственным.

          По сути дела, правители России практически лишены возможности защищать себя от элементарного хамства, которым в течение многих лет грешат многие медиа независимо от их политической направленности.

          Речь, насколько я понимаю, не идет о запрете на критику.

          Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

          Володин дал указание и поручил комитету Госдумы по международным делам проанализировать законодательство Совета Европы в этой сфере, а это значит, что именно европейские правовые стандарты, исключающие цензуру, запрещенную и российским законодательством, будут взяты за основу при принятии какого-то решения.

          Скажем, за надругательство над гербом или флагом России предусмотрено уголовное наказание, но ведь должность президента или главы правительства, помимо того, что это высокое чиновничье кресло, является еще и символом российской государственности. А значит, точно так же должно быть защищено законом.

          Существует, конечно, небольшая вероятность того, что законодатели переусердствуют и разработают такой законопроект, в котором любое критическое мнение можно будет приравнять к оскорблению. Но глава комитета по международному законодательству Леонид Слуцкий уже заявил, что «решение этого вопроса не должно превращаться в полицейщину».

          Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что господину Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку.

          Если он расстарается и раскопает в недрах европейского права какой-нибудь особо злостный запрет для использования его в качестве примера для подражания, то его начнут обвинять в желании отомстить журналисткам, накатавшим на него «телегу» про сексуальные домогательства.

          Ну и вообще, адепт солнечной телесности, реинкарнация Вахка в роли строгого и чопорного цензора будет смотреться крайне нелепо. Конечно же, лучшей кандидатуры невозможно себе и представить. Игривый и, вполне возможно (можем только предполагать, пока не доказано судом), временами впадающий в фривольность депутат – это, похоже, правильный выбор для исследования столь деликатной темы.

          Жесткие меры по искоренению годами складывавшейся развязной манеры журналистов говорить о представителях власти могут породить подозрение в слабости позиций государства, вынужденного оберегать свою репутацию при помощи репрессий. Уязвимый для критики Слуцкий, надо полагать, сможет разработать и предложить предельно мягкий вариант купирования медийного хамства в адрес высших должностных лиц.

          А если рассматривать проблему несколько шире, то словосочетание «Российская Федерация» за годы правления Путина стало звучать совершенно иначе. За это время мы научились уважать собственное государство, видеть и ценить динамику его развития, силу и перспективы. Оно окрепло, и отношение к нему становится иным по абсолютно объективным причинам.

          Это уже не failed state, каким Россия была в ельцинский период, а состоявшаяся, зрелая государственность, наличие которой даже ее противники и оппоненты не в состоянии поставить под сомнение.

          Поэтому и встает вопрос о смене тональности. Если еще 15–20 лет назад чествовать чиновников как негодяев, мерзавцев, аферистов и прочее было в порядке вещей, то сегодня было бы неплохо для начала предъявить публике факты, свидетельствующие о том, что они действительно таковыми являются.

          Та власть действительно воспринималась как убийственная компания воров, мошенников и разрушителей России, нынешняя по факту сумела воссоздать страну и придать ее движению в будущее осязаемый смысл и подлинное величие.

          За этой сменой вех наши медиа явно не поспевают, почему, собственно, оскорбительные и безответственные реплики, утверждения и претензии стали вызывать серьезное раздражение.

          Критикуйте сколько хотите, но обосновывайте свое мнение, приводите доказательства, будьте готовы в суде отстаивать свою позицию. А брань «бессмысленная и беспощадная», к которой и сегодня охотно прибегают представители либерального сообщества, должна быть наказуема, как и в случае, если один гражданин оскорбляет другого гражданина.

          Но у рядового гражданина есть возможность, которую ему предоставляет закон, защитить себя от диффамации, а у государства, вернее высших должностных лиц, такой возможности нет. Пусть будет.


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