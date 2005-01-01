Почему нельзя оскорблять Путина

Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента, и что именно он будет охранять?

Владимир Жириновский наслушался «Эхо Москвы» и поделился с коллегами по парламенту своим возмущением:

«Наша пресса самая свободная. Я не призываю ограничивать. Но попросить хотя бы снять оскорбительный, клеветнический характер... Мы не просим вводить ограничения, но оскорбления в адрес высших должностных лиц - это то, чего не делает ни один человек на земле на нашей, даже Маккейн выступает менее резко... Надо проверять эту радиостанцию, почему она занимает такую позицию уже много лет»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на слова Жириновского предложением изучить вопрос:

«В чем прав Владимир Вольфович - это в том, что эти вопросы требуют законодательного урегулирования... Мы члены Совета Европы, было бы правильно посмотреть, как решаются эти вопросы на законодательном уровне в рамках европейских государств, возможно, мы найдем ответы на эти вопросы. Я уже обращал внимание на то, что, например, в Германии это все достаточно четко законодательно решено... Можно рассмотреть как модельное законодательство для нашей страны. Эти вопросы требуют законодательного регулирования, давайте вначале изучим их».

Володин поручил главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому проанализировать европейское законодательство в этой сфере и через неделю рассказать об этом депутатам. Хотя на самом деле тема эта не новая – сейчас она может получить свое развитие.

Вопрос о защите представителей высшей власти от оскорблений поднимается в России уже давно – и хотя порой говорят о чиновниках в целом, в основном

обсуждается вопрос об оскорблениях в адрес первого лица.

В 2016 году депутат Госдумы Роман Худяков даже подготовил законопроект «О защите чести и достоинства президента России», взяв за образец закон о защите чести и достоинства президента Советского Союза, который был принят за год до краха СССР.

Худяков тогда объяснял это тем, что хотя есть статья 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» (предусматривающая до года исправительных работ), нужно ввести отдельную статью, защищающую не людей, а институт – президентство как таковое. С более жестким наказанием – возможно по типу советского, где за «нанесение ущерба чести и достоинству президента СССР» предусматривалось до трех лет лишения свободы, а с использованием СМИ - до шести.

Тогда инициатива Худякова не имела продолжение – вскоре предстояли выборы в Госдуму. Но в начале 2017 года новый спикер Госдумы Володин на встрече со студентами поддержал саму идею такого закона:

«Весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть. Президент, после того как он избирается, возглавляет институт, институт президентства. Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован».

В Кремле тогда ответили, что «вопрос нужно проработать», «в том числе изучив международный опыт».

Но и после этого никакого движения не было.

Но полтора месяца назад была даже вброшена информация о том, что в Госдуме разрабатывается законопроект «О защите чести и достоинства президента РФ» - якобы в нем предусматривалась уголовная ответственность за оскорбление президента на срок от 3-х до 6-ти лет (то есть те самые советские цифры). Понятно, что это была «утка» - но за нее радостно ухватились те, кто и так готов по поводу и без повода оскорблять Владимира Путина. Ведь для них и так «понятно», что это Кремль готовит очередной репрессивный закон. «Потому что в стране диктатура, беззаконие и тоталитаризм, выборы ненастоящие, а режим кровавый».

Между тем за подобные высказывания легко можно получить срок – но не в России, а в той же Германии где запрещено заявлять о недемократичности или неправовом характере ФРГ. То есть немецкое государство себя защищает – а наше?

Аргументы противников отдельного закона о защите чести и достоинства президента известны – это путь к цензуре, расправе с инакомыслящими, гонениями на оппозицию. «Что же, теперь и карикатуры на Путина нельзя будет рисовать? И шутить над ним? А как быть с бывшими президентами – их тоже нельзя высмеивать и критиковать?»

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На самом деле, речь идет совсем о другом – необходима защита не личности, а института власти, то есть самого государства. И защита не от насмешек или критики - а от клеветы и сознательной дисскредитации. Дело не во Владимире Путине – а в том месте, которое он занимает. По сути, президент это один из символов России – как флаг и герб. Президента можно критиковать, ругать, не уважать, требовать его отставки – но нельзя глумится и оскорблять Россию. И если мы считаем, что глава государства символизирует наше государство – то должен быть запрет на его оскорбление.

Причем ссылка на иностранный опыт тут совершенно не обязательна – то есть он может быть интересен и важен, но ни в коей мере не является руководством к действию. Потому что главным и единственным мотивом должно быть то, как мы относимся к своей стране и самим себе. Ссылки на то, что в Германии за оскорбление конституционных органов власти, в том числе и президента, можно получить от 3 месяцев до 5 лет, что в Турции уголовно наказуемо не только оскорбление президента, но и отца-основателя республики Ататюрка, что в Белоруссии и Казахстане есть отдельные статьи УК на эту тему – интересны, но не более того.

«Если люди позволяют себе отзываться о нашем лидере в крайних нецензурных выражениях, порочащих его честь, достоинство и доброе имя, значит они не уважают и сам народ и нашу государственность» - так говорилось в обращении, которое появилось на сайте Общественной российской инициативы три года назад. Тогда его не поддержало и три сотни человек – а против выступило в пять раз больше. Но проблема в том, что дело тут не в «лидере» и не в Путине – дело в институте власти. То есть в государстве.

У нас, к сожалению, очень многие до сих пор разделяют государство и власть. И еще чаще – ставят знак равенства между властью как институтом и властью, как совокупностью чиновников и депутатов. Из-за этого Россия остается крайне уязвимой для смуты – потому что смешиваются совершенно разные вещи и разделяются неразделимые. Власть это не люди – это тот каркас на котором держится государство. Люди во власти могут быть все как на подбор плохие – но даже в этом случае это не повод крушить, физически или информационно, власть как таковую. Потому что тем самым мы ломаем собственное государство. Да, собственное – и в этом вторая распространенная ошибка.

Власть и государство это одно и тоже. Более того – народ и государство это одно и тоже. Государство в нашем случае это форма существования русского народа. То есть народ и власть неразделимы – и когда дезинтеграторы продвигают тезис об «оккупационной власти» они прекрасно понимают, что делают. Дискредитация власти приводит к расшатыванию государства, а расшатавшееся государство легче свалить – то есть уничтожить.

Даже в 90-е годы, когда в ходе смуты и развала большой страны в результате отрицательной селекции наверх вылезло множество проходимцев и преступников, власть оставалась тем, что держало страну. Да, многие персоналии во власти прямо дискредитировали её, да они во многом не справлялись со своими обязанностями по управлению ей – но даже в таком, ельцинском виде, власть работала на страну. И уж тем более сегодня – когда тот же Путин не просто защищает национальные интересы страны в мире, но и ведет осознанную кадровую политику по формированию национально ориентированной, служивой власти, национальной элиты.

И ведет он ее в качестве президента России – то есть как глава центрального института власти нашей страны. Нужно защищать не Путина – а президентскую власть как таковую. Потому что бьют не по Путину – целят и попадают в Россию.