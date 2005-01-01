Черчесов не позволил никому «надеть корону»

19 июня 2018 года случился по-настоящему исторический день для российского футбола. Сборная впервые за 32 года на 99% гарантировала себе выход из группы на чемпионате мира. Последний раз в 1986 году это делала еще сборная СССР во главе с Лобановским. То, что не удавалось Садырину, Романцеву, Капелло, удалось Черчесову.

Так, как сборная России стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу, не начинала ни одна страна-хозяйка. Первое место в группе, шесть очков после двух туров, две победы с общим счетом 8:1. Да разве мы могли о таком мечтать, глядя на наши мучения в контрольных встречах, где сборная не могла выиграть в семи матчах подряд? Нет, это просто сказка.

Одна из главных заслуг Черчесова по итогам матча с Египтом: он действительно не позволил никому из футболистов «надеть корону» – решить, что после разгрома Саудовской Аравии нам море по колено. Сборная вышла биться с Египтом за победу, хотя некоторые эксперты советовали команде сыграть на устраивавшую нас ничью.

Первый тайм матча в Санкт-Петербурге был похож на борцовский поединок. Главным борцом с нашей стороны выступал Артем Дзюба, которому обычно противостоял один из двух высоких центральных защитников Египта. Каждое их единоборство сопровождалось захватами и заканчивалось в основном в партере.

У других ворот наши защитники старались не дать получить мяч главной звезде египтян Мохаммеду Салаху. Против лучшего игрока чемпионата Англии поначалу действовал Жирков, но главный «фараон» быстро понял, что Юрий не уступает ему в резкости, и стал смещаться ближе к Игнашевичу с Кутеповым.

Именно эти маневры помогли Салаху в итоге организовать пенальти в ворота Акинфеева, когда пришедший на помощь обороне Зобнин повалил его на газон в штрафной, и Мохаммед забил с 11 метров.

Но гораздо раньше в этом матче себя проявил Дзюба. Сначала он дезориентировал капитана египтян Фатхи, и тот изящно переправил мяч в собственные ворота после выстрела Зобнина. Во втором голе Дзюба выполнил отвлекающие функции – все сделали Фернандес и Черышев. Зато третий гол – почти полностью заслуга нашего центрфорварда. Длинный заброс Кутепова был неплох, но действия Дзюбы в штрафной – просто супер!

На мой взгляд, именно Артем – лучший игрок матча. Но таковым снова признали Черышева, ведь его гол стал победным.

Во втором тайме сборная России сумела добавить к неуступчивости в единоборствах и мобильности изобретательность, и этого хватило для убедительной победы. Опять же, не стоит забывать, что Египет – это не Испания и даже не Уругвай. Но и принижать значение этого успеха, как и разгрома Саудовской Аравии, не надо.

Наша команда с каждым туром получает в соперники более сильную команду, и игра россиян также улучшается. Это объясняется не только игровым прогрессом, но и ментальным.

Каждая победа укрепляет уверенность, а победы на чемпионате мира перед родными переполненными трибунами по-настоящему окрыляют. Совокупность этих факторов может позволить нашей команде замахнуться на многое.

При этом некоторые болельщики продолжают критиковать Черчесова и его команду за якобы примитивный футбол. Дескать, мало идей в атаке, нет красивых комбинаций, сплошная беготня.

Господа, прекратите!

Для красивого футбола на таком турнире нужны игроки мирового уровня, звезды. Их у нас нет, это правда. Поэтому Черчесов ставит современный мобильный футбол с акцентом на компактность, прессинг и борьбу на каждом участке поля.

Если в контрольных матчах команда играла скорее по принципу «отдай мяч сопернику и навяжи борьбу», то сейчас наши футболисты мяч уже не отдают, а, наоборот, отбирают его у соперника. И это – несомненный успех тренерского штаба.

Вторая победа подряд открыла сборной России путь в плей-офф. Помешать оформить это официально на данной стадии может только победа Саудовской Аравии над Уругваем. На деле же саудитам, чтобы насолить российской команде, надо забить очень много Уругваю и затем столько же – Египту. Тогда в случае нашего крупного проигрыша Уругваю мы можем оказаться на третьем месте. Но это все – из разряда ненаучной фантастики.

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На деле же мы пробились в 1/8 финала.

Открытым остается вопрос о первом месте в группе – это решится в поединке с уругвайцами 25 июня в Самаре. Конечно, россияне будут играть на победу. Тем более что, например, выбрать соперника по первой стадии плей-офф пока невозможно.

В группе B, из которой и будет наш соперник в 1/8 финала, лидирует пока сборная Ирана, довольно неожиданно обыгравшая Марокко. Но несомненными фаворитами являются Испания и Португалия, сыгравшие в первом туре вничью 3:3.

В следующих матчах этой группы Португалию ждет встреча с Марокко, а Испанию – поединок с Ираном. Скорее всего, оба матча закончатся победами европейцев, которые и возглавят группу, набрав по четыре очка. В таком случае окончательное распределение мест в этом квартете, как и в нашем, произойдет в последнем туре.

С точки зрения удобства для нашей сборной, конечно, предпочтительнее было бы попасть на Португалию. Испания гораздо более искушена в комбинационной игре, что и продемонстрировал поединок в Сочи. Даже гениальной игры Криштиану Роналду не хватило португальцам для победы.

Обыграть одного Роналду, как и одного Салаха, можно, что и доказала сегодня сборная России. В поединке же с креативными испанцами нам понадобится невероятная удача. Ну или помощь Хоттабыча.

Но до начала плей-офф еще 10 дней. А пока стоит сказать спасибо сборной России за такое выступление. За то, что она творит историю и дарит радость людям. За то, что вселяет в нас гордость перед многочисленными иностранцами, участвующими в этом большом футбольном фестивале.

Не так уж много в современном мире событий, которые способны приносить людям положительные эмоции в таком масштабе. Оттого так ценен чемпионат мира и успешное выступление на нем.

И еще мне представляется очень важным, что к этому фестивалю присоединяются люди, в обычной жизни далекие от футбола. Именно это доказывает важность того сближения народов, что происходит сейчас в нашей стране. И это прекрасно.