России нужен «план Б» для ВАДА

9 декабря состоялось заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), где в очередной раз принимали решение по российскому вопросу в спорте. Как и ожидалось, Россию вновь признали виновной в допинговых махинациях и отстранили от крупных соревнований на четыре года. Ну и оштрафовали на 100 тысяч долларов «до кучи».

Прежде всего речь идет о неучастии (полном либо частичном) России в двух предстоящих Олимпиадах (летней и зимней), а также пропуске чемпионатов мира по отдельным видам спорта (например, по футболу и хоккею). При этом чемпионат Европы по футболу 2020 года пока вне юрисдикции WADA.

Вкратце напомню, за что нас опять так больно бьют. Прошлой зимой Россия с большой задержкой передала в распоряжение WADA базу данных Московской антидопинговой лаборатории с пробами российских спортсменов за 2012–2015 годы (включая триумфальные Олимпийские игры в Сочи). Вскоре выяснилось, что база была многократно и неаккуратно подправлена (у WADA имеется исходник, предоставленный великим и ужасным Григорием Родченковым – экс-главой Московской лаборатории, бежавшим в США и ставшим злейшим врагом нашего спорта).

Но вот беда – когда наши спортивные чиновники по привычке обвинили во всем Родченкова, эксперты WADA заявили, что база была скорректирована в конце 2018 – начале 2019 года, то есть непосредственно перед передачей. Никакой Родченков доступа к ней уже не имел – базу изучал Следственный комитет РФ, отключивший удаленный доступ к ней еще летом 2016 года. Внятного ответа у российской стороны не нашлось, хотя телеканал НТВ по привычке выпустил разоблачительный фильм об антироссийском заговоре. Увы, козел отпущения снова все тот же – Родченков.

Увы – потому что это вообще не работает. Родченков, очевидно, предоставил американским властям полную информацию о своей деятельности, и на основе ее строятся все обвинения российского спорта. Можно предположить, что плавающая на поверхности версия о банальной мести этого человека была проверена и не выдержала критики. Либо – что Родченков заключил чрезвычайно выгодную сделку со следствием и с WADA. И вообще, можно много чего предполагать, обе стороны не действуют публично и не открывают до конца карты.

Россия, конечно, будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). И даже, возможно, в Федеральный суд Швейцарии. Иногда это срабатывает. Хотя в 2018 году выигранная Россией апелляция не помешала МОК крайне выборочно допустить наших спортсменов до зимних Игр в Пхенчхане, да и то в нейтральном статусе. Так что флага и гимна на ближайших Олимпиадах мы, очевидно, лишены. Максимум – снова команда «олимпийских атлетов из России», да и то не факт.

Конечно, очень жаль российских спортсменов. Если раньше они были главными фигурантами допинговых дел, то сейчас стали просто невинными агнцами. Ну, или не слишком звонкой разменной монетой – выбирайте аллегорию на свой вкус. Людей, которые каждый день испытывают свой организм на прочность, лишают главной спортивной цели – победы на Олимпийских играх. Это очень больно. И это наверняка заставит спортсменов задуматься, что им делать дальше. Например, можно сменить спортивное гражданство (это обычно несложно). Да, это не слишком патриотично, зато существенно повысит шансы поехать на Олимпиаду.

На эту тему

А вот главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова больше волнует запрет российским официальным лицам посещать крупные спортивные соревнования. «В исполком ОКР входят уважаемые и компетентные специалисты в сфере спорта. И тот факт, что они не смогут получить аккредитацию на Игры-2020 в отличие, скажем, от своих коллег, которые не представлены в исполкоме, на наш взгляд, является крайне нелогичной мерой наказания со стороны WADA», – заявил этот функционер. Как говорится, кто о чем.

В отличие от Позднякова, в данной ситуации гораздо более понятна и близка позиция, например, олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, который говорит о том, что «больше всего пострадали спортсмены и тренеры». «Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может», – приводит слова депутата Госдумы RT.

Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Еще раз – это не работает. Нам нужен «план Б»! Какой? Скорее всего, придется пойти на некоторые уступки. Например, предоставить все-таки аутентичную копию базы данных (как нам недвусмысленно намекает более склонный к компромиссам Международный олимпийский комитет). Возможно, еще несколько всенародных спортивных героев в результате будут обвинены в использовании допинга. Мне кажется, мы с вами это переживем. Да и они тоже.

Спорт всегда означал развитие человека. Борьбу за свое будущее. Возможно, пора вспомнить о том, что помимо геополитических интересов есть еще интересы человеческие.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД