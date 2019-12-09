России нужен «план Б» для ВАДА

Взгляд
9 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
Разделы

Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Путин отправляет к Трампу Лаврова

Единственная встреча Трампа и Лаврова в Белом доме состоялась 10 мая 2017 годаФото: Александр Щербак/ТАСС
Сергей Лавров во вторник едет в Вашингтон. Сразу после встречи в верхах в «нормандском формате» в Париже глава МИДа проведет переговоры в американской столице. Наверняка будет встреча с Трампом – вторая за все время его президентства. При нынешнем состоянии российско-американских отношений – это важнейшее событие. Но чем вызван внезапный визит? Подробности...
Перейти а раздел…

Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
Перейти а раздел…

Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен «план Б» для ВАДА

Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...

Для Церкви будущего нужен откат настроек

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Украинская власть ненавидит и копирует Россию

Глеб Простаков, журналист
Непростая российская «регуляторная гильотина» предполагает анализ тысяч законов на предмет выявления устаревших норм. На Украине эта же благородная инициатива приобрела вид кавалерийских наскоков на молоко, трудовые книжки и радиоточки. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    ВАДА применила к спорту России «высшую меру»

    Что в мире создают с помощью 3D-принтера

    Анти-Грета Тунберг завоёвывает Европу

      Перейти а раздел…

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Бах назвал решение ВАДА обязательным для МОК
              Путин и Зеленский пожали друг другу рукиМОК поддержал решение ВАДА по санкциям против РоссииКолосков: Сборная России по футболу в любом случае будет участвовать в ЧМ-2022Пенсионный фонд назвал обоснования для приостановки выплат пенсий
              ВАДА назвало спортсменов, у которых не будет проблем с допуском на ОлимпиадуДолг Украины перед Россией вырос в полтора разаМВФ назвал условия для экономического успеха УкраиныЖурналисты поймали Навального перед вылетом в Лондон
              ЕС начал создание своего аналога «акта Магнитского»В РПЦ объяснили, откуда у священников джипыУчителя в Казани съездили в ОАЭ на деньги родителей учениковПоклонская прокомментировала колонку бывшего мужа в газете ВЗГЛЯД

              Главная тема


              Замглавы РУСАДА: Я не могу назвать имя виновного в манипуляциях с допингом

              спортивные санкции


              У сборной России появился шанс выступить на Олимпиаде в Токио под своим флагом

              9 мая 2020 года


              Зеленский проигнорировал вопрос о поездке в Москву на День Победы

              флот России


              ОСК запланировала построить серию атомных эсминцев

              Видео

              Беловежские соглашения


              Глава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешным

              «красивая и бесстрашная»


              «Анти-Грета» из Швеции покоряет Россию

              акции русофобов


              Антироссийские митинги в Минске выгодны Лукашенко

              Мифология Запада


              КГБ приписывают еще одно знаковое убийство

              Благородная инициатива


              Глеб Простаков: Украинская власть ненавидит и копирует Россию

              Статусные вещи


              Святослав Шевченко: Для Церкви будущего нужен откат настроек

              «Поздравить страну!»


              Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              на ваш взгляд


              В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?


              Дмитрий Пугаченко

              России нужен «план Б» для ВАДА

              Дмитрий Пугаченко
              журналист
              		 9 декабря 2019, 21:10

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              9 декабря состоялось заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), где в очередной раз принимали решение по российскому вопросу в спорте. Как и ожидалось, Россию вновь признали виновной в допинговых махинациях и отстранили от крупных соревнований на четыре года. Ну и оштрафовали на 100 тысяч долларов «до кучи».

              Прежде всего речь идет о неучастии (полном либо частичном) России в двух предстоящих Олимпиадах (летней и зимней), а также пропуске чемпионатов мира по отдельным видам спорта (например, по футболу и хоккею). При этом чемпионат Европы по футболу 2020 года пока вне юрисдикции WADA.

              Вкратце напомню, за что нас опять так больно бьют. Прошлой зимой Россия с большой задержкой передала в распоряжение WADA базу данных Московской антидопинговой лаборатории с пробами российских спортсменов за 2012–2015 годы (включая триумфальные Олимпийские игры в Сочи). Вскоре выяснилось, что база была многократно и неаккуратно подправлена (у WADA имеется исходник, предоставленный великим и ужасным Григорием Родченковым – экс-главой Московской лаборатории, бежавшим в США и ставшим злейшим врагом нашего спорта).

              Но вот беда – когда наши спортивные чиновники по привычке обвинили во всем Родченкова, эксперты WADA заявили, что база была скорректирована в конце 2018 – начале 2019 года, то есть непосредственно перед передачей. Никакой Родченков доступа к ней уже не имел – базу изучал Следственный комитет РФ, отключивший удаленный доступ к ней еще летом 2016 года. Внятного ответа у российской стороны не нашлось, хотя телеканал НТВ по привычке выпустил разоблачительный фильм об антироссийском заговоре. Увы, козел отпущения снова все тот же – Родченков.

              Увы – потому что это вообще не работает. Родченков, очевидно, предоставил американским властям полную информацию о своей деятельности, и на основе ее строятся все обвинения российского спорта. Можно предположить, что плавающая на поверхности версия о банальной мести этого человека была проверена и не выдержала критики. Либо – что Родченков заключил чрезвычайно выгодную сделку со следствием и с WADA. И вообще, можно много чего предполагать, обе стороны не действуют публично и не открывают до конца карты.

              Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

              Россия, конечно, будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). И даже, возможно, в Федеральный суд Швейцарии. Иногда это срабатывает. Хотя в 2018 году выигранная Россией апелляция не помешала МОК крайне выборочно допустить наших спортсменов до зимних Игр в Пхенчхане, да и то в нейтральном статусе. Так что флага и гимна на ближайших Олимпиадах мы, очевидно, лишены. Максимум – снова команда «олимпийских атлетов из России», да и то не факт.

              Конечно, очень жаль российских спортсменов. Если раньше они были главными фигурантами допинговых дел, то сейчас стали просто невинными агнцами. Ну, или не слишком звонкой разменной монетой – выбирайте аллегорию на свой вкус. Людей, которые каждый день испытывают свой организм на прочность, лишают главной спортивной цели – победы на Олимпийских играх. Это очень больно. И это наверняка заставит спортсменов задуматься, что им делать дальше. Например, можно сменить спортивное гражданство (это обычно несложно). Да, это не слишком патриотично, зато существенно повысит шансы поехать на Олимпиаду.

              А вот главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова больше волнует запрет российским официальным лицам посещать крупные спортивные соревнования. «В исполком ОКР входят уважаемые и компетентные специалисты в сфере спорта. И тот факт, что они не смогут получить аккредитацию на Игры-2020 в отличие, скажем, от своих коллег, которые не представлены в исполкоме, на наш взгляд, является крайне нелогичной мерой наказания со стороны WADA», – заявил этот функционер. Как говорится, кто о чем.

              В отличие от Позднякова, в данной ситуации гораздо более понятна и близка позиция, например, олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, который говорит о том, что «больше всего пострадали спортсмены и тренеры». «Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может», – приводит слова депутата Госдумы RT.

              Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Еще раз – это не работает. Нам нужен «план Б»! Какой? Скорее всего, придется пойти на некоторые уступки. Например, предоставить все-таки аутентичную копию базы данных (как нам недвусмысленно намекает более склонный к компромиссам Международный олимпийский комитет). Возможно, еще несколько всенародных спортивных героев в результате будут обвинены в использовании допинга. Мне кажется, мы с вами это переживем. Да и они тоже.

              Спорт всегда означал развитие человека. Борьбу за свое будущее. Возможно, пора вспомнить о том, что помимо геополитических интересов есть еще интересы человеческие.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Для Церкви будущего нужен откат настроек

              Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...

              Украинская власть ненавидит и копирует Россию

              Глеб Простаков, журналист
              Непростая российская «регуляторная гильотина» предполагает анализ тысяч законов на предмет выявления устаревших норм. На Украине эта же благородная инициатива приобрела вид кавалерийских наскоков на молоко, трудовые книжки и радиоточки. Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              Как портовые гопники стали иконой революции

              Владимир Можегов, публицист
              В этот день – 8 декабря 1980 года – был убит Джон Леннон. Но эпидемия «Битлз» на этом не закончилась. Как и любая эпидемия, она была очень недолгой — три с половиной года. И полной странностей и загадок. Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Зеленский везет в Париж свою формулу

              Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
              Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
              Обсуждение: 64 комментария

              Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

              Максим Соколов, публицист
              Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
              Обсуждение: 96 комментариев

              Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
              Обсуждение: 36 комментариев

              История Великой полярной армады началась 60 лет назад

              Сергей Мардан, публицист
              Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...
              Обсуждение: 42 комментария

              Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?). Напоминает как по мощи доказательной базы – она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Американские демократы готовят пятый Интернационал

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...
              Обсуждение: 21 комментарий

              Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............