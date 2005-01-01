Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Команда Черчесова на полном ходу налетела на уругвайскую сборную и пропустила три встречных удара в челюсть, отправивших россиян в нокдаун. При таком количестве ошибок следующий матч на ЧМ-2018 наверняка станет для нас последним.

После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Первая же встреча с топ-сборной на чемпионате мира завершилась для команды Станислава Черчесова сокрушительным поражением. Уругвай забил россиянам три безответных гола и уверенно занял первое место в группе А, отправив хозяев на вторую строчку в таблице.

Разгромное поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения – как в случае со вторым голом, когда рикошет от Черышева полностью дезориентировал Акинфеева.

Уругвайцы, двукратные чемпионы мира, выиграли матч «на классе». Без Головина и Жиркова, которых тренер решил поберечь, россияне предстали очень предсказуемой командой, а вся игра в атаке свелась к постоянным забросам на Дзюбу, который бился как лев, но так ничего и не смог поделать с опытной обороной латиноамериканцев. А звездные нападающие уругвайцев Суарес и Кавани решили исход поединка в свою пользу.

Сборная России пока так и не научилась, к сожалению, играть в комбинационный атакующий футбол и совмещать его с прессингом и хорошим движением. Прессинг и движение есть, а вот изобретательности в обрез. Этого хватило на саудитов и египтян, но Уругвай и сам знает толк в жесткой неуступчивой игре и поэтому превзошел нас.

Неприятным сюрпризом стала и неуверенная игра нашей сборной при стандартных положениях – уругвайцы забили два гола после угловых и один со штрафного.

Отметим, что арбитр матча в Самаре был очень жесток по отношению к хозяевам. Сенегальский судья еще в первом тайме удалил защитника Смольникова, а во втором не назначил явный пенальти в ворота наших соперников. Принято считать, что арбитры частенько помогают хозяевам чемпионатов, но это явно не тот случай.

Игра проходила при температуре +32 градуса в тени, и сборной России, с 36-й минуты игравшей вдесятером, еще и не хватило сил на весь матч. К тому же ряд футболистов попросту провалили игру – в первую очередь Самедов, Газинский, Миранчук и, конечно, Смольников. Последний откровенно «подставил» всю команду глупейшим удалением и теперь вряд ли появится на поле в дальнейшем.

Три бездарных навеса Самедова со штрафных, заработанных Дзюбой и остальными, в совокупности достойны не меньшей критики. Не обошелся без грубейших ошибок Кутепов, что, к сожалению, является для него обычным делом. Растворился на поле чемпион России в составе «Локомотива» Миранчук – теперь понятно, почему Черчесов не выпускал Алексея в предыдущих матчах. Не выручал и Акинфеев, который может и должен играть лучше.

При этом стоит выделить и тех, кто выглядел более чем достойно как в Самаре, так и на всем групповом турнире.

Игнашевич провел очередной блестящий матч – если бы не он, Россия могла проиграть с неприличным счетом. Полузащитник Зобнин – тот, на ком прежде всего держится прессинг Черчеcова. Спартаковец – очень современный универсальный игрок, способный выступать на мировом уровне. Про Дзюбу уже было сказано выше, и я не исключаю, что Артем после чемпионата мира может получить хорошее предложение от зарубежного клуба и отправиться, например, в английскую премьер-лигу.

Хочу особо отметить, что в параллельном матче Саудовская Аравия неожиданно выиграла у Египта, несмотря на гол Салаха. Это еще раз доказывает, что саудиты отнюдь не являются «дворовой» командой, как многие посчитали после матча открытия.

Россияне в отличном стиле провели два первых матча и принесли радость многим болельщикам, праздновавшим выход из группы на улицах Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Фиаско в матче с Уругваем получилось болезненным, но оно не перечеркивает заслуг россиян.

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Тем, кто искренне переживает за команду, надо потерпеть и ни в коем случае не спускать сейчас на сборную всех собак. Первый за 32 года выход из группы – это достижение. Не стоит об этом забывать, хоть это и присуще нам с вами.

Сейчас всех волнует вопрос, что ждет сборную РФ в плей-офф. Я уверен, что команда будет выглядеть достойно против любого соперника. Матч с Уругваем даст тренерскому штабу больше, чем два предыдущих, вместе взятых.

Такое поражение может стать оказаться чрезвычайно полезным, ведь Черчесов и его помощники теперь понимают, на что способен каждый из игроков против по-настоящему классных футболистов, играющих за «Барселону», «Атлетико», «Пари Сен-Жермен» и другие мировые гранды. Главный тренер уже пообещал «перелопатить внутри это поражение» и сделать выводы.

В следующем раунде россияне сыграют 2 июля в «Лужниках», а наш соперник определится уже сегодня поздно вечером. Если сборная Испании выиграет группу B, именно она сыграет с Россией, и это будет тяжелейший экзамен для команды Черчесова.

Поэтому нам стоит поболеть, например, за Криштиану Роналду, чтобы тот забил Ирану все, что возможно. И не оставил ничего на сборную России, если ей достанется Португалия.