Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира

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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким на встрече в СингапуреФото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Российско-корейская встреча в верхах не будет иметь такого международного резонанса, как недавние беседы Кима с Трампом, но зато на ней могут быть достигнуты реальные договоренности. Впрочем, сингапурский саммит и не мог завершиться никак иначе, потому что на самом деле Трампа интересует вовсе не Корея. Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Всем хорош чемпионат мира по футболу в России: и стартовым матчем, и атмосферой дружелюбной расслабленности на улицах. Но есть, пожалуй, три вещи, которыми он нехорош. Вернее, которых ему не хватает. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

Дмитрий Пугаченко, журналист
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Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры

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Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Лев Пирогов

          Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 15 июня 2018, 13:08

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          Всем хорош чемпионат мира по футболу в России (в частности, в Москве, откуда я его наблюдаю): и стартовым матчем, и атмосферой дружелюбной расслабленности на улицах, и смешной песней про «тренера Рамзана Кадырова», которая стала его неофициальным гимном… Но есть, пожалуй, три вещи, которыми он нехорош. Вернее, которых ему не хватает.

          Первую неожиданно обнаружил вчера на почте – в почтовом отделении, куда заглянул, чтобы отправить четыре номера журнала читательнице из Тулы.

          Так вот, стоя в очереди, наблюдал следующую сценку. Чудной человек с причёской «конский хвост» и доверчивыми глазами интуриста просовывает голову в окошечко и на хорошем русском спрашивает:

          – Можно отправлять открытку для мамы? Открытка с видом Москвы. Что-нибудь красивое. И марка…

          – Открытки там, – бурчит оператор, кивая на крутящийся стенд.

          Чудной человек страдальчески морщится.

          – Я смотреть! Но там нет с видом Москвы! Там нет, где написать адрес!

          И в самом деле. Стенд забит розовыми котиками, щеночками и пожеланиями в стихах – одно другого ужасней. Такое явление, как «открытка почтовая обыкновенная» с видом города, чтобы послать привет в Каир, Эр-Рияд или Монтевидео, отсутствует как класс.

          Пустячный вроде бы недочётик, но он всколыхнул во мне воспоминания детства. Когда не было ещё «этих ваших интернетов», инстаграммов и палок-селфялок. И люди перед каждым праздником – Днём Победы, Новым годом, Восьмым марта и так далее – брали перья и ручки и основательно усаживались за стол.

          Зато сколько радости приходило в наши дома с этими картонными картинками, помнящими тепло заботящихся о тебе рук! Да, мы были беднее, да, у нас было меньше свободы и сортов колбасы. Но мы были как-то счастливее.

          А на почте пахло сургучом, помните?

          Кстати, интересный вопрос. Если бы почтовые открытки для туристов у нас всё-таки были, что было бы на них изображено? Меня терзают смутные подозрения…

          С наших организаторов сталось бы наштамповать волчат-забивак и тому подобного трэша. А не, скажем, Достоевского, Толстого, Гагарина и, простите, автомат Калашникова.

          Мы как-то совершенно не умеем гордиться собой. За тридцать лет расковыривания язв и шумного покаяния разучились. По крайней мере, «на официальном уровне». Более того, стараемся «слиться с фоном» – задрав штаны, бежать за Европой: «Смотрите, мы такие же, как вы!». У нас тоже есть палки-селфялки…

          А всё то, что у нас есть, а у других нет, чем мы отличаемся, наоборот, прячем. Вот опять загородили Мавзолей. Это уже рефлекс: какая бы радость или напасть ни обрушилась на страну – сразу давай Мавзолей прятать.  

          Я не поклонник Ленина (или Лялина, как называет его декоммунизированная молодёжь, спрашивая с неразборчивой запиской в руке, как найти нужную улицу: «Ляпи… Ляни… а, вот – улица Лялина!», но вот это муравьиное перетаскивание туда-сюда фанерных щитов кажется мне чем-то унизительным, стыдным, даже трусливым. 

          Типа как переворачивать лицом к стене портрет проблемного родственника, когда приходят в дом гости: «Вот это прадед Пахом Егорыч, это бабушка Розалия Феликсовна, а это абстрактная композиция – дырку на обоях загораживает».

          Наше государство напоминает в эти моменты голубого воришку, стесняющегося и Парада Победы, и того, другого парада, помните, «когда над Сталиным снег не шёл», с которого уходили на смерть московские ополченцы. Или это мы чего-то другого стыдимся?

          Ну и последняя, третья, деталь – «чего не хватает». Нечем размахивать.

          С детства, разглядывая соответствующие картинки в Большой Советской энциклопедии, я сочувствовал народам и странам, чьи флаги похожи на восточные халаты и пляжные полотенца. То ли дело наш. Он был такой один. Лаконичный. Суровый. Мужественный. Флаг с мужским характером. Флаг, который знали, уважали, любили. Боялись – кому положено.

          Флаг, который было видно издалека. С которым невозможно «слиться с фоном», затеряться в толпе. А теперь – пожалуйста! Всё дело, так сказать, в расположении полосок – ну-ка быстро сосчитай, прикинь, где верх, где низ, и поймёшь, что за страна. Ох уж эти полоски...

          Не хочу сказать про нынешний флаг ничего неуважительного, люди уже сражаются и погибают под ним. Но как было бы здорово... Почему Путин гимн вернул, а флаг нет? Почему вернул гимн, если не вернул флаг? Визуальные образы важнее, визуалов среди людей больше, чем аудиалов... Что мешает сделать это сейчас?

          …На днях мой одиннадцатилетний сын был не в духе (опоздали в его любимый музей) и безостановочно ворчал, всё ему было не так – накатило критическое настроение.

          Мы грустно гуляли по окрестностям Красной площади, любовались на привычно заслонённый фанерками Мавзолей (иностранные туристы за неимением лучшего фотографировались на фоне пластиковых букв «Russia»), и он вдруг изрёк:

          – Я понял, почему у нас флаг такой. Красная полоса – это Кремлёвская стена, синяя – небо, а белая – чтобы отрывать и размахивать, если нападут американцы. А вот раньше у нас флаг другой был!

          Да, раньше у нас много чего было другим. Так может, наше новое – это хорошо забытое старое?


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