Для Израиля большая война – это вопрос выживания

Взгляд
16 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:31  |  vz.ru
Разделы

Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспортаФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Россия должна избавиться от ярлыка «всемирной бензоколонки» и «сырьевого придатка Запада». В суперуказе Владимира Путина поставлена крайне амбициозная задача – удвоить несырьевой российский экспорт на мировой рынок. Специалисты признают, что сделать это будет крайне сложно – но все же возможно. Каким же образом? Подробности...
Перейти а раздел…

США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютамиФото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий. Подробности...
Перейти а раздел…

Как можно улучшить единственный российский авианосец

Некоторые недостатки «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливостиФото: Андрей Лузик/ТАСС
Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить. Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»

Евгений Крутиков, военный эксперт
Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...

Для Израиля большая война – это вопрос выживания

Владимир Можегов, публицист
В последние дни мир снова оказался на грани большой войны. Но теперь дело кажется серьезней. Почему, вероятно, события и развиваются без всяких «твиттерных залпов», в атмосфере невнятного информационного бормотания. Подробности...

Что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Не могу не поделиться текстом на ВЗГЛЯДе за авторством Наданы Фридрихсон. Надана безапелляционно заявляет нам – грядет война. Покайтесь, грешники. Но больше всего меня восхитил последний аргумент. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...

      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
      Подробности...

      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Крымский мост побил суточный рекорд керченского парома за 12 часов
          Путин объявил о постоянном размещении «Калибров» в Средиземном мореМИД заранее отреагировал на возможные санкции из-за Крымского мостаВолкер назвал отличие подходов США и ЕС в отношениях с РоссиейЗолото пойманных на допинге американских пловцов отдадут россиянам
          В Сирии задержали французских снайперовУкраина подсчитала «убытки» от Крымского мостаГлава ВТБ раскритиковал законопроект о наказании за соблюдение санкцийАргентинским болельщикам дали советы по соблазнению русских девушек
          Россия установила рекорд по экспорту сельхозпродукции в КитайНорвегия открыто выступила против важной для Газпрома сделкиРазведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»В центре Москвы нашли застреленным экс-вице-президента ВТБ

          Главная тема


          Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

          «устраивают нам кошмар»


          Попавший в окружение отряд ВСУ записал матерное видеообращение к руководству

          «обеспечить оборону»


          Военные рассказали о способах защиты Крымского моста от нападения Украины

          «Нагайкой и получили»


          Казаков с нагайками с Пушкинской площади высекли

          остановка для селфи


          На Крымском мосту произошло массовое нарушение ПДД

          «в стадии проработки»


          Проект нового чудо-моста оказался сильно дороже Крымского

          армия и вооружение


          Как можно улучшить единственный российский авианосец

          «в мягкой форме дал понять»


          Кудрин сказал об альтернативах вложению резервов России в ценные бумаги США

          эмоциональная реакция


          Крымский мост стал для иностранных СМИ предметом зависти и злобы

          «один из признаков русскости»


          Александр Чаленко: «Украинцы» существуют только потому, что существует государство Украина

          Мост наш!


          Андрей Бабицкий: Крым в мановение ока вышел из тягостного психологического состояния

          «ценностный конфликт с Западом»


          Сергей Худиев: Призывы выйти на площадь могут быть подложенной конкурентам свиньей

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?


          Владимир Можегов

          Для Израиля большая война – это вопрос выживания

          Владимир Можегов
          публицист
          		 16 мая 2018, 18:39

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В последние дни мир снова оказался на грани большой войны. Но теперь дело кажется серьезней. Почему, вероятно, события и развиваются без всяких «твиттерных залпов», в атмосфере невнятного информационного бормотания...

          Само нарастание напряженности выглядит примерно так: США демонстративно выходят из ядерной сделки с Ираном...  «Хезболла» побеждает на выборах в Ливане... в Ираке на парламентских выборах побеждают шиитские партии... Израиль атакует иранские позиции в Сирии...

          Министр обороны Израиля Либерман (несколько уклончиво) заявляет о готовности Израиля к войне, а министр обороны США Джеймс Мэттис, напротив, безо всяких экивоков уверяет, что война между Израилем и Ираном – дело решенное...

          Премьер Израиля Нетаньяху принимает с президентом России парад Победы, обрамляя свой визит в Москву ракетными залпами по территории Сирии, самыми мощными с прошлой войны 1974 года...

          В день 70-летия основания Израиля (14 мая 1948 г.) Трамп совершает давно обещанный перенос посольства США в Иерусалиме (признав тем самым де-факто его столицей Израиля), что вызывает массовые волнения в палестинской Газе и ответный огонь израильских солдат, в ходе которого погибли, по официальным данным, более 50 человек и более 2000 получили ранения.

          Фото: Amir Cohen/Reuters

          И эта бойня только начало того, что может последовать дальше. Ведь следующий за днем основания Израиля день связан с изгнанием 700 тыс. палестинских беженцев в ходе палестино-израильской войны (1947–1948 гг.) и отмечается ими как день Накбы (то есть Катастрофы).

          Что же за всем этим стоит и чего можно ждать дальше? Часто можно услышать, что большой войны в регионе не будет, потому что никто ее по-настоящему не хочет. Это не совсем так.

          Да, Трамп (в отличие от Хиллари Клинтон) не хочет войны. Не хотят войны Ирак и арабские страны региона. Но вот с Израилем всё не так просто. Для Израиля большая война – это вопрос выживания.

          Сегодняшнее усиление Ирана и расширение «шиитской дуги» внушает Израилю большую тревогу. А люди в таком состоянии способны на многое. Подходящее и время. Серьезный оборот события могут принять, например, во время или в преддверии чемпионата мира по футболу.

          Второе, что необходимо принять и не строить на этот счёт ненужных иллюзий, – разрядка напряжённости на Ближнем Востоке в принципе невозможна. Не стоит всерьез внимать и обещаниям Трампа уйти из региона.

          Наконец, надо понимать и то, что происходящее сегодня – не случайное обострение застарелого конфликта, но планомерное осуществление геополитических планов.

          США и Израиль едут сегодня, как говорят в Китае, «верхом на тигре», причем на одном. И уже не воля Трампа или Нетаньяху диктует развитие событий. Но сами события, как громадный оползень, влекут их за собой, подобно стихии, у которой, однако же, есть своя логика. 

          Конечно, восточная логика, тем более логика ближневосточных дел, довольно замысловата. Но всё же не настолько, чтобы её нельзя было понять, озвучив в нескольких простых тезисах.

          Для полноценной жизнеспособности «Проект Израиль» нужно довести до требуемого формата. Сам же формат не представляет из себя большой тайны. О нём может поведать любая доступная нам еврейская энциклопедия.

          «Страна Израиля» (Эрец-Исраэль, Палестина, Ханаан, Иудея), как пишут эти энциклопедии, – это такое государство, которое обеспечено заветом Бога с Израилем (Быт.15:18) и которое, по утверждению библейских книг, существовало в эпоху царя Давида. 

          В естественные геополитические границы «Страны Израиль» входят, как сообщают те же энциклопедии, помимо территории теперешнего Израиля, также «Синайский полуостров, Ливан, часть Сирии до южных притоков Евфрата, включая сирийское побережье Средиземного моря, и Заиорданье (часть современной Иордании)».

          Правда, те же энциклопедии и школьные учебники объясняют, что «ошибочно отождествлять границы Эрец-Исраэль с границами государства Израиль», ибо «сегодняшние границы Государства Израиль не совпадают с границами «Земли Израиля».

          Но совпадая с границами царства Давида (2 Цар. 8), эти границы не просто желательны, но прямо необходимы, исходя из религиозных, политических и геополитических реалий Израиля.

          Прежде всего, именно в этих «естественных границах» пустынь, морей и рек эта страна может чувствовать себя спокойно и защищенно.

          Начиная с 1904 г. основатель и первый президент Всемирной сионистской организации Теодор Герцль утверждал: «Еврейское государство должно включать в себя области от египетской реки Нил до реки Евфрат».

          Именно таким представляло себе сионистское движение «Страну Израиля», когда, воодушевленное Декларацией Бальфура, в феврале 1919 г. представило свой проект «создания еврейского национального очага в пределах естественных и исторических границ Эрец-Исраэль» на мирной Версальской конференции по итогам Первой мировой войны.

          Однако тогда сионисты натолкнулись на мощное противодействие Англии, Франции и Арабского мира. Приступив к дележу Ближнего Востока, англичане и французы прихотливо нарезали куски Египта, Ирака, Ливана и Сирии.

          В итоге, когда уже после Второй мировой Израиль был наконец создан, его реальные границы никак не могли удовлетворить религиозных чувств и национальных амбиций евреев.

          В 1950-м премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион повторял (в беседе со студентами Иерусалимского университета) то же: «Вы должны неуклонно и непрерывно бороться – как на полях битв, так и на дипломатическом фронте – за создание Израильского царства, которое включит в себя области от Нила до Евфрата».

          Последующие войны Израиль вёл именно за то, чтобы эти границы стали наконец для него приемлемы.

          В этом еврейском «имперском комплексе» нет, конечно, ничего уникального. Все уважающие себя государства стремятся к расширению до своих «естественных границ», а зачастую и гораздо шире.

          Персидская, Османская, Российская империи, Королевская или демократическая Франция, «Великая Польша от можа до можа», или, наконец, США, распространившиеся до естественных границ двух океанов – все ведут себя в этом смысле схоже.

          Проблема лишь в том, что, в отличие от прочих сегодняшних государств, «имперские комплексы» которых активно подавляются «демократическими идеалами», Соединенным Штатам (теми же самыми идеалами) позволяется развивать свой комплекс до ширины всего мирового пространства, делая мир все более и более «безопасным для демократии».

          Также и Израилю позволено свободно исповедовать естественную для него идею «Великого Израиля от Тигра до Евфрата». Но, конечно, лишь в собственном узком кругу. Ни Нетаньяху, ни Либерману не придёт сегодня в голову озвучивать подобные планы с высоких трибун. Ведь осуществление их возможно лишь посредством войны. 

          Осуществлению этих планов была посвящена и стратегия американских неоконов последней четверти века; стратегия, которой они неукоснительно следовали со времени победы США в холодной войне и крушения СССР.

          Как бы ни называлась она в каждом подходящем случаю меморандуме – «переформатирование БВ», «создание мира, безопасного для демократии», «наказание агрессоров и тиранов» – суть остается той же: формирование Израиля в его естественных границах; Израиля, который бы доминировал в регионе, контролируя арабские народы.

          Понять, почему для самих арабов (а также турок и персов) эта стратегия неприемлема, также не трудно. Такой «идеальный», с точки зрения Израиля, Ближний Восток можно наблюдать сегодня в Газе.

          Однако план, осуществлению которого неоконы посвятили столько времени и сил, сегодня, похоже, входит в горячую фазу.

          Главное, что нужно нам сейчас осознать, – это ту важность, которую для Израиля и США имеет задача сокрушения «дьявольской оси Сирии – Ирана – «Хезболлы».

          Если Израилю уничтожение Ирана и всей его «шиитской дуги» необходимо для уничтожения политического конкурента и доминирования на Ближнем Востоке, то США сокрушить несговорчивых персов нужно, прежде всего, затем, чтобы замкнуть цепь своих военных баз, которые тянутся через Турцию, Ирак, Афганистан и Пакистан, выстроив тем самым «геополитическую стену» против России и Китая.

          Завершение этой «стены» даст США возможность через дестабилизацию Средней Азии и Кавказа (куда, несомненно, переместится «творческий хаос» после уничтожения Ирана и Сирии) окончательно вытеснить из большого мира Россию и обратить в полыхающий хаос её южные границы.

          Таким образом, сегодняшний Иран оказывается стратегическим плацдармом не только для США и Израиля, но и для самой России, для которой поражение Ирана означало бы собственное геополитическое поражение.

          Поэтому не будем строить иллюзий, ожидая мира.

          Мира на Ближнем Востоке не будет. Будет большая геополитическая игра, схватка, к которой России следует быть готовой, по возможности сдерживая распространяющийся хаос, накапливая силы и выбирая правильную стратегию и союзников.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»

          Евгений Крутиков, военный эксперт
          Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...

          Что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?

          Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
          Не могу не поделиться текстом на ВЗГЛЯДе за авторством Наданы Фридрихсон. Надана безапелляционно заявляет нам – грядет война. Покайтесь, грешники. Но больше всего меня восхитил последний аргумент. Подробности...
          Обсуждение: 63 комментария

          Крымский мост снял тяжелую психологическую проблему

          Андрей Бабицкий, журналист
          Казалось бы, ну ладно: мост – это прекрасно, чудо архитектурной и инженерной мысли, красавец, транспортная артерия. Всем это понятно. Но он выполнил, на мой взгляд, иную важнейшую функцию. Подробности...
          Обсуждение: 68 комментариев

          Как уличные политики перекрывают Москве транзит в Иран

          Надана Фридрихсон, телеведущая, эксперт по Ближнему Востоку
          В Армении новый премьер-министр, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном (ЕС против, Израиль – за), протесты в Грузии. Казалось бы, три параллельных события. Но все они – элементы общей картины. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Кудрин поставил крест на своих амбициях в большой политике

          Эдуард Биров, журналист
          Алексей Кудрин согласился стать председателем Счетной палаты, и это не менее важное для России решение, чем назначение нового Кабинета министров. Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          От суперуказа к суперполитике

          Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
          Впервые, пожалуй, в России в центре документа стратегического планирования – самое важное для любого человека. То, о чем каждый из нас, наверное, упоминает в тостах, поздравительных открытках или молитвах. Подробности...
          Обсуждение: 10 комментариев

          Незаменимых «экспертов по допингу» не бывает

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          Германию потрясла новость, касающаяся чемпионата мира по футболу. Россия отказала в визе немецкому журналисту Хайо Зеппельту, прославившемуся нападками на российских спортсменов. Мотивация России проста и очевидна. Подробности...
          Обсуждение: 24 комментария

          Изобретательность Запада в подкладывании конкурентам свиней

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Россия вовлечена в ценностный конфликт с Западом. Это пишут постоянно. Однако, если вылезти из окопа этой космической битвы добра и зла, оказывается, что причины конфликтов могут не иметь никакого отношения к ценностям. Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          «Вот за это я и ненавижу русских!»

          Сергей Лукьяненко, писатель
          Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, другой для бизнес-класса. А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Подробности...
          Обсуждение: 88 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............