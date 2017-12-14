Из жизни беспозвоночных

Никто не может с точностью сказать, каким будет тот дивный новый мир, который запланировали для человечества его пока невидимыe благодетели, но уже сегодня абсолютно очевидно, что мир этот должен быть беззубым и бесхребетным.

Все сколько-нибудь «держащие» человеческие структуры, ограничивающие свободу отдельных индивидуумов и целых конструкций – все эти скрепы, сваи, стержни, устои, каркасы и фундаменты – по всей видимости, должны исчезнуть одни за другими, предоставив возможность некоей бесформенной и безмозглой субстанции вольно шататься на семи ветрах и расползаться бессмыслицей по древу.

Такие в спешном порядке забракованные понятия, как «семья», «воспитание», «образование», «родина», «нация», вплоть до окончательно устаревающих «папа» и «мама», уже удалось основательно пошатнуть и серьезно раздербанить с помощью прививок всех видов дискриминаций и вызываемого ими чувства вины, склоняющего к покорности.

Сюда уже получилось вогнать клин политкорректной аннигиляции.

Осталось совсем немного еще не тронутых старомодных образований, призванных защищать вечные ценности в моменты переходящих неприятностей. Но и эти последние из могикан могут начать запланированную мутацию по первому свистку.

Сразу в двух светочах поликорректности, газетах Libération и Le Journal du Dimanche, почти одновременно появились развернутые репортажи, «обличающие» регулярную практику «сексизма» и «расизма» в армейской среде.

А точнее, в лучших учебных заведениях, готовящих офицеров высшего ранга, в том числе в военной школе Сен-Сир, срeди выпускников которой известнейшие персоналии всех эпох и талантов.

В статье под сакраментальным названием «Девочки – это диавол» (Libération) опубликовано так называемое обширное исследование нескольких случаев молодых женщин, подвергшихся самой натуральной «травле» сексистского характера.

Эти несколько случаев достаточно грубо и неумело, но настырно и беззастенчиво возводятся в целую систему «регулярных сексистских дискриминаций» учениц женского пола в армейских структурах.

И туда же, без всякой связи и хоть каких-нибудь доказательств, но просто по наитию и мало скрываемому желанию смешать воедино все наиболее востребованные сегодня пороки, понамешаны обвинения в «фаворитизме», «католическом интегризме», а также в принадлежности или в симпатии к крайне правым радикальным силам.

Что, сами понимаете, есть высшая мера «падения» в глазах сегодняшней мировой политкорректи.

Со своей стороны, Le Journal du Dimanche в своих внезапных «углубленных исследованиях» трудовой и повседневной действительности высших армейских подготовительных структур сумел «нарыть» прискорбные случаи «расизма», «сектаризма» и даже «дискриминации по религиозному признаку»: к ужасу журналиста, многие офицеры французской армии, оказывается, католики, а следовательно, «практикуют христианство, в котором высоко почитается само понятие «служения»!

По мнению журналиста-исследователя, это является вопиющим и постыдным сектаризмом, если вы сами не догадались. Другого сектаризма у журналиста-исследователя для вас нет.

С пчелиным трудолюбием и упорством автор «исследования» продвигает идею, что подавляющее большинство высших армейских чинов суть «мужчины-христиане с белым цветом кожи», а все «меньшинства» просто не допускаются к повышению статуса и вечно остаются на «мелкочинье».

Иными словами, во французской армии бессовестно рулит «белая иерархия», а постыдная практика христианства не дает пробиться угнетаемым «меньшинствам» к самой верхушке главнокомандования...

Любопытно отметить тот факт, что все армейские чины, в массе и без исключения, например, вынуждены питаться халяльными продуктами в угоду тем самым «меньшинствам», за права которых ратует журналист-исследователь, но это нисколько исследователя не напрягает и не считается дискриминацией в любом случае порицаемого «большинства».

На эту тему

А вот дискриминация по религиозному признаку, не пущающая «меньшинства» в высшие чины, наоборот, возмущает исследователя несказанно.

Здесь следует уточнить, что «исcледователь», как выяснилось чуть позже, даже не поинтересовался, выражали ли вообще желание служить Франции в высших армейских чинах какие-либо представители каких-либо меньшинств, на которых можно было бы сослаться как нa недопущенныx по дискриминиационному признаку.

Но это испортило бы весь праздник и изрядно снизило бы градус накала публикации, единственная цель которой совершенно очевидна и никакому сомнению не подлежит.

Последние бастионы, еще сдерживающие натиск откровенно варварского вторжения в еще действующие в стране структуры, должны быть серьезно расшатаны и умело подорваны, чтобы в нужный момент не помешать продвижению задуманного нового порядка в запланированном новом мире.

Репутация полицейских структур уже давно и основательно сжевана термитами поликорректности, обращающимися в трубы Иерихона при малейшей промашке или предполагаемой «обидке», нанесенной любому из меньшинств.

А вот армейскую репутацию до сих пор еще никогда не атаковали так открыто и топорно.

Причем сразу с двух флангов бушующей политкорректности.

Причем в момент, когда минимальная ежедневная защита населения обеспечивается регулярными армейскими патрулированиями (операция Sentinellе).

Причем сразу после недавнего внезапного национального единения по поводу героической смерти жандарма Арно Бельтрама, подменившего собой одну из заложниц и зверски убитого исламским террористом.

Причем как раз сейчас, когда последняя смущенная статистика вынуждена признать, что, несмотря на усилия политкорректной прессы, а только лишь волею сгущающихся повседневных обстоятельств, 88% населения открыто декларирует свою поддержку национальной армии.

Причем, по удивительному совпадению, эта сварливая атака, призванная отвлечь внимание от иных событий, имела место на следующий день после неудавшейся забастовки (22 марта), которую поддержало весьма скромное по сравнению с ожидаемым количество чиновников, несмотря на немеряные потуги организаторов...

Открыто подтасованный и демагогический выпад двух «светочей» политкорректной мысли и рукопожатной толерантности, конечно же, не прошел незамеченным.

На него ответили лично офицеры французской армии, ответили кратко, но емко, в центральной прессе. Суть их четко обоснованного воззвания я приведу ниже:

«Так усердствовать, чтобы пытаться выдать редкие отдельные случаи за целую систему дискриминационной стратегии, походя с тем же усердием замалчивая все положительные факты об армии в целом, означает, что данная попытка имела целью дискредитировать армию как таковую, а вовсе не отдельных нарушителей».

«Умри, Денис», детали не нужны. Умный, как считает пословица, поймет с полуслова.

Мы приближаемся к неминуемой кульминации всех предшествовавших начинаний, имеющих целью установление того самого нового порядка, в котором все беззубые и беспозвоночные не будут нуждаться в защите, при условии безоговорочного подчинения.

И потому последний Карфаген тоже когда-нибудь должен быть разрушен.

Сюда еще не долетел писк американских мод, пробивающих в армейские структуры трансгендеров, однополых супругов и прочиe новшествa прогрессивной толерантности, перекраивающиe под себя всю систему.

Однако, учитывая уже известные на сегодняшний день достижения глобализации и коррозивную натуру «единой для всех мысли», несложно предвидеть, что и сюда придет, будет и на этой улице праздник, и, возможно, уже совсем скоро.

Если, конечно, не случится непредвиденного сопротивления, более сильного, чем ожидалось.