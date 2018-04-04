Французский генерал заподозрил три страны в отравлении Скрипаля

Взгляд
4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
Разделы

Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
Перейти а раздел…

Громкий арест подогрел спекуляции о будущем правительстве

Виталия Мутко и Владимира Мединского политологи включают в число главных «кандидатов на выбывание»Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Кривотолки вокруг состава будущего Кабмина России достигли рекордного уровня. «Политические пересуды» вспыхнули после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства. Удержат ли на фоне этого скандала свои посты в команде прежние «тяжеловесы»? Под вопросом оказались даже шансы премьера Дмитрия Медведева. Подробности...
Перейти а раздел…

Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп потребовал платы за Сирию

Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить пребывание американских войск в СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии привело в замешательство Госдеп и стало сюрпризом для Пентагона. Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Электромобили – обман человечества

Андрей Караулов, журналист, телеведущий
Чтобы все автомобили, которые ездят по нашим городам и весям, перевести на электричество, надо будет утроить на земле все производство электроэнергии. А где стоят сегодня американские войска? В какие страны они лезут? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему, вводя санкции, западные страны возмущаются, когда мы отвечаем тем же

Андрей Бабицкий, журналист
Русофобия – это неуничтожимая вера в рабство русских «от природы». А по отношению к рабу ни одно действие не может считаться несправедливым. Вспомним Аристотеля. Это дает возможность понять истоки глубинного расизма Запада. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
До сегодняшнего дня я ни разу не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге
          На Украине уточнили подход к договору о дружбе с РоссиейПрезидент Хорватии призвала Запад наладить отношения с Россией«Лебединая песня» МакМастера оказалась направлена против РоссииПлемянница Скрипаля предположила свою версию отравления
          Савченко под арестом «очень подурнела»Большинство членов исполнительного совета ОЗХО не поддержали БританиюСирийская армия достигла в Восточной Гуте принципиального успехаРоссийские оружейники пропустят три крупнейших выставки в Европе
          В России начали штрафовать за отказ изучать татарскийРазработчики рассказали о российском двигателе будущегоТурция решила купить на Украине опробованную в Донбассе систему защиты танковГлава разведки США пообещал новые меры против России

          Главная тема


          Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

          «Нужно быть реалистами»


          Экс-министр обороны Украины предостерег ВСУ от «похода на Ростов»

          программа сои


          Архитектор «звездных войн» назвал способы уничтожения «российского супероружия»

          «реагировать немедленно»


          Украина выступила с угрозами ко «всем судам, выходящим из Крыма»

          поймали на лжи


          Посольство России нашло несоответствия в заявлениях Лондона по делу Скрипаля

          трагедия над Боденским озером


          Дмитрий Нагиев рассказал о единственной просьбе Виталия Калоева

          «плохая осведомленность»


          Хиллари Клинтон рекомендовала замять обсуждение «Новичка»

          проект 22160


          Американские эксперты оценили гениальность новейшего российского корабля

          «зубные признаки»


          Экспертиза опровергла принадлежность екатеринбургских останков Николаю II

          «Британское безумие»


          Дмитрий Дробницкий: В антироссийском западном блоке зияют «зловещие бреши»

          «пазл наконец почти сложился»


          Владимир Можегов: Кто именно объявил нам войну? С кем мы собрались воевать? Кто такие мы?

          «Кому выгодно»


          Сергей Худиев: У элиты Британии и США мотивы для отравления Скрипалей определенно были

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Французский генерал заподозрил три страны в отравлении Скрипаля

          4 апреля 2018, 22:19

          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати

          Французский генерал Доминик Делаверд заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери могли совершить спецслужбы США, Израиля или Британии.

          Делаверд поделился некоторыми версиями по делу Скрипаля, статью генерала опубликовал ASAF, передает блог bmpd в LiveJournal. По мнению эксперта, Россия не только непричастна к отравлению в Солсбери, но и не имеет отношения к производству отравляющего вещества «Новичок».

          «Существование данного вещества стало известным широкой общественности благодаря заявлениям, сделанным в 1990-е годы единственным российским диссидентом Вилом Мирзаяновым, бывшим военным химиком. В 2007 году он опубликовал в США книгу «State Secrets», в которой он привел несколько химических формул в подтверждение своих утверждений. Если этот факт подтверждается, то получается, что «Новичок» с 2007 года перестал быть исключительно русским изобретением, и мог быть произведен кем угодно. Утверждения Мирзаянова никогда не подтверждались никаким другим независимым источником, или же другим диссидентом», – пишет генерал.

          Он задается вопросом, с какой целью президент России Владимир Путин, даже теоретически, мог бы одобрить устранение Скрипаля. «Можно ли представить, что он отдал приказ о ликвидации бывшего шпиона, лично им освобожденным в 2010 году и уже долгое время не представлявшего угрозы, за 16 дней до выборов и в условиях сильного давления в связи с боевыми действиями в Восточной Гуте? Особенно заранее понимая ту истерию, которую развернут западные СМИ в отношении его страны. И почему именно в этот момент?», – удивляется Делаверд.

          По его мнению, версия виновности России «не заслуживает ни капли доверия», и лишает доверия тех, кто ее активно продвигает. «Российский след теряется: нет мотива, плохой выбор времени исполнения, очень плохое исполнение «работы», при очевидной недооценке интеллектуальных способностей Путина», – отмечает эксперт.

          Он подчеркнул, что ситуация вокруг отравления в Солсбери прежде всего на руку Израилю, эту страну необходимо подозревать в первую очередь.

          «В Сирии крепкий альянс между Россией и Башаром Асадом, Ираном, Хезболлой все с меньшей радостью оценивается в Израиле. Стоит только почитать израильские СМИ, чтобы в этом убедиться. Именно благодаря этому альянсу Россия является тем звеном, из-за которого американо-израильский план по расчленению Сирии так и ничем не завершился после семи лет войны. Многочисленные визиты Нетаньяху к Путину с целью его убедить отпустить Сирию и Иран его не убедили. В результате надо было действовать и усиливать давление на него с целью сбросить ношу», – считает Делаверд.

          По его словам, служба израильской разведки «Моссад» «не пасует перед трудностями», при этом у нее имеется поддержка в тех странах, где она ведет работу – как на политическом, так и на медийном уровне.

          Делаверд также назвал два других государства, заинтересованных в дискредитации России.

          «Повышение давления на сильную, и, по словам неоконсерваторов, угрожающую Россию до максимума, находится в текущих интересах США. Так же как и провоцирование крупного кризиса между ЕС и Россией. Если они решили схитрить, то они могут добавить к криминальному расследованию несколько записей телефонных переговоров на русском языке между предполагаемыми убийцами. Этим их антироссийские обвинения будут только усилены. США однозначно могут быть включены в список подозреваемых», – написал генерал.

          Третьей страной Делаверд считает Великобританию, где и произошло отравление. «Вероломный Альбион» – спецслужбы Терезы Мэй могут действовать как лоцманы для США или косвенно для Израиля. Посольство Израиля в Лондоне имеет мощные связи и влияние в британских СМИ и среди политических кругов. Также следует напомнить, что в Британии имеется третья по численности еврейская диаспора после США и Франции. Являясь преданным союзником США, Англия не могла отказать в услуге», – подчеркивает он.

          Ранее бывший директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказывал газете ВЗГЛЯД, почему Тель-Авив не спешит присоединяться к «заявлению четырех» – лидеров Великобритании, США, Франции и Германии, возложивших вину на Россию за отравление Скрипаля.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............