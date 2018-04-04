Французский генерал заподозрил три страны в отравлении Скрипаля

Французский генерал Доминик Делаверд заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери могли совершить спецслужбы США, Израиля или Британии.

Делаверд поделился некоторыми версиями по делу Скрипаля, статью генерала опубликовал ASAF, передает блог bmpd в LiveJournal. По мнению эксперта, Россия не только непричастна к отравлению в Солсбери, но и не имеет отношения к производству отравляющего вещества «Новичок».

«Существование данного вещества стало известным широкой общественности благодаря заявлениям, сделанным в 1990-е годы единственным российским диссидентом Вилом Мирзаяновым, бывшим военным химиком. В 2007 году он опубликовал в США книгу «State Secrets», в которой он привел несколько химических формул в подтверждение своих утверждений. Если этот факт подтверждается, то получается, что «Новичок» с 2007 года перестал быть исключительно русским изобретением, и мог быть произведен кем угодно. Утверждения Мирзаянова никогда не подтверждались никаким другим независимым источником, или же другим диссидентом», – пишет генерал.

Он задается вопросом, с какой целью президент России Владимир Путин, даже теоретически, мог бы одобрить устранение Скрипаля. «Можно ли представить, что он отдал приказ о ликвидации бывшего шпиона, лично им освобожденным в 2010 году и уже долгое время не представлявшего угрозы, за 16 дней до выборов и в условиях сильного давления в связи с боевыми действиями в Восточной Гуте? Особенно заранее понимая ту истерию, которую развернут западные СМИ в отношении его страны. И почему именно в этот момент?», – удивляется Делаверд.

По его мнению, версия виновности России «не заслуживает ни капли доверия», и лишает доверия тех, кто ее активно продвигает. «Российский след теряется: нет мотива, плохой выбор времени исполнения, очень плохое исполнение «работы», при очевидной недооценке интеллектуальных способностей Путина», – отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг отравления в Солсбери прежде всего на руку Израилю, эту страну необходимо подозревать в первую очередь.

«В Сирии крепкий альянс между Россией и Башаром Асадом, Ираном, Хезболлой все с меньшей радостью оценивается в Израиле. Стоит только почитать израильские СМИ, чтобы в этом убедиться. Именно благодаря этому альянсу Россия является тем звеном, из-за которого американо-израильский план по расчленению Сирии так и ничем не завершился после семи лет войны. Многочисленные визиты Нетаньяху к Путину с целью его убедить отпустить Сирию и Иран его не убедили. В результате надо было действовать и усиливать давление на него с целью сбросить ношу», – считает Делаверд.

По его словам, служба израильской разведки «Моссад» «не пасует перед трудностями», при этом у нее имеется поддержка в тех странах, где она ведет работу – как на политическом, так и на медийном уровне.

Делаверд также назвал два других государства, заинтересованных в дискредитации России.

«Повышение давления на сильную, и, по словам неоконсерваторов, угрожающую Россию до максимума, находится в текущих интересах США. Так же как и провоцирование крупного кризиса между ЕС и Россией. Если они решили схитрить, то они могут добавить к криминальному расследованию несколько записей телефонных переговоров на русском языке между предполагаемыми убийцами. Этим их антироссийские обвинения будут только усилены. США однозначно могут быть включены в список подозреваемых», – написал генерал.

Третьей страной Делаверд считает Великобританию, где и произошло отравление. «Вероломный Альбион» – спецслужбы Терезы Мэй могут действовать как лоцманы для США или косвенно для Израиля. Посольство Израиля в Лондоне имеет мощные связи и влияние в британских СМИ и среди политических кругов. Также следует напомнить, что в Британии имеется третья по численности еврейская диаспора после США и Франции. Являясь преданным союзником США, Англия не могла отказать в услуге», – подчеркивает он.

Ранее бывший директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказывал газете ВЗГЛЯД, почему Тель-Авив не спешит присоединяться к «заявлению четырех» – лидеров Великобритании, США, Франции и Германии, возложивших вину на Россию за отравление Скрипаля.