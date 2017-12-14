Что на самом деле ответил Константинополь Украине

На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И уже многие на эту тему возбудились, говоря о том, что Порошенко прогнул-таки Константинополь и что теперь Украинской церкви Московского патриархата будет «очень сложно».

Кстати, и сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось»: «Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви».

И уже активно оговаривается на тему того, что эта «единая и поместная» не будет государственной и свободу вероисповедания на Украине никто не отменял. Как будто эта структура уже фактически появилась на территории страны.

Впрочем, тут стоит вспомнить, что аналогичные просьбы и прочие политические шаги для создания «своей церкви» на Украине предпринимались с девяностых годов прошлого века. И первый президент Украины Леонид Кравчук что-то пытался устроить с митрополитом Филаретом и его последователями (т.н. Киевский патриархат), и Виктор Ющенко, обязанный своим президентством «цветной революции».

Порошенко в этом плане «рекордсмен». Нынешнее обращение к Вселенскому патриархату для него уже третье или четвертое по счету.

Кстати, в 2017 году, после очередной попытки «договориться» с Константинопольским патриархом Варфоломеем, тот ответил уже довольно резко в том духе, что «государство не должно вмешиваться в церковные вопросы и межцерковный диалог». Как минимум тогда об этом сообщил один из украинских политиков. И, как показало время, информация эта оказалась соответствующей действительности.

Но это было в прошлом году, а что происходит сейчас?

Сейчас официальный ответ Вселенского патриархата звучит так:

«Вселенский патриархат... рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев... Решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации».

Тут есть сразу несколько стилистических моментов, на которые следует обратить внимание и перевести с языка «византийской дипломатии» на русский.

Упоминание о том, что были и «предыдущие обращения» и «синод рассматривал» – это не просто протокольный оборот. Это намек на то, что «как же вы надоели!». Отсылка к тем самым предыдущим попыткам Украины и к ответам Фанара на все эти запросы о «независимой украинской церкви».

А украинские власти, помнится, в своих обращениях «докопались» аж до 1686 года и перехода Киевской митрополии от Константинополя к Москве.

И про то, что фактически это обращение Рады нанесло еще и оскорбление Константинополю, – это отдельная и грустная история. Если говорить коротко, то запрос Рады был построен на том, что Киевскую митрополию «передали» Русской церкви за взятку, а точнее, за серию взяток Константинополю.

Собственно, некоторые украинские патриоты от христианства так и говорят: «продали Москве за соболя». Ну а Вселенская церковь, в свою очередь, крайне трепетно относится к репутации честнейшей, древнейшей и имеющей право «судить и вершить».

Такое право достигается в том числе и репутацией. А тут приехали какие-то непонятные люди и фактически говорят о том, что в Константинопольской церкви на уровне вселенских патриархов процветала дикая коррупция. В общем, и здесь ответ Константинополя на все эти притязания был вполне очевиден.

Второй важный момент в этой истории – это решение о тесном общении с другими сестринскими Церквями. То есть, в первую очередь, с Русской православной церковью. Ну и, естественно, с представителями Украинской церкви Московского патриархата. Потому что они тут практически «главные фигуранты дела». А с православной точки зрения, УПЦ МП – это единственная каноничная Православная церковь на территории Украины.

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И понятно, что в рамках такого обсуждения ответ и РПЦ, и УПЦ МП будет немного предсказуем. И прямо противоположен тому, что так бодро у себя на странице в социальной сети анонсирует Петр Порошенко.

В Московской патриархии оценку всем этим инициативам Украины и ответу патриарха Варфоломея дал глава ОВЦС МП митрополит Иларион (Алфеев).

По его словам, «патриарх Константинопольский Варфоломей не может поддержать создание независимой церкви на Украине. Патриарх Варфоломей неоднократно заявлял, что считает митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви на Украине».

Кстати, и в УПЦ МП уже прокомментировали ответ Вселенского патриархата. Так, протоиерей Николай Данилевич, будучи официальным представителем Украинской церкви, заявил: «Константинопольский патриархат, который является ответственным за общецерковное православное единство, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало».

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий был еще более категоричен и отметил, что

«в соответствии со статьей 35 конституции Украины, Церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни Церковь решает самостоятельно. Украинская православная церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви на Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела».

Для стороннего наблюдателя возникает вполне логичный вопрос: а почему, собственно, той самой автокефалии, то есть полной независимости от РПЦ, так противится УПЦ МП? Противится, кстати, еще с девяностых годов, когда такая тема также поднималась.

А потому, что есть подозрения, что очень быстро такая «автокефальная церковь» станет, конечно, очень независимой от Москвы и настолько же зависимой от политиков в Киеве.

Ну и если вспоминать все те же девяностые и период с 2014-го, то, как захватываются храмы УПЦ сторонниками «филаретовского раскола», то у такой «автокефальной Церкви» без возможности поддержки со стороны Москвы могут возникнуть весьма серьёзные проблемы. Потому что тогда, в свою очередь, начнут претендовать на власть, традицию, апостольское преемство и прочую каноничность самые разные украинские расколы и псевдоправославные толки.

Они, в общем, и сейчас претендуют, но тягаться со статусом и значимостью УПЦ МП не могут. Особенно в контексте поддержки Московской патриархией Украинской каноничной церкви.

Более того, есть версия, что в эту самую «автокефальную и независимую украинскую Церковь» именно украинские власти и начнут пропихивать самых разных раскольников на ключевые места.

Ну, если посмотреть на то, как уже много лет украинские политические элиты заигрывают с «филаретовцами», то такой вывод очень даже напрашивается. А потому вполне естественно, что и в Украинской православной церкви таких изменений не хотят.

По большому счету, не хочет ввязываться в эту историю и Константинополь. Потому что Украина – это такая территория, с которой вообще мало кто хочет связываться. Ну и вопросы разделения УПЦ и РПЦ явно не в сфере ведения Фанара. Но этот вопрос Киевом постоянно навязывается именно Вселенскому патриарху Варфоломею.

В итоге, видимо, в Фанаре решили раз и навсегда расставить все точки над «ё». Скорее всего, действительно будет собрано некое совещание. И очевидно, что станет резолюцией этого совещания.

А дальше Вселенский патриархат в случае дальнейших обращений официального Киева будет показывать на решение этого самого совещания и говорить что-то в духе: «Ну вот тут вот так решил Соборный голос Церкви, извините, но ничем помочь не можем». Попросту чтобы избавить себя от головной боли в виде украинских «церковно-политических интриг».

Да они мечтают об очередном выпуске сериала «свобода против диктатора», они думают, что находятся на западной стороне экрана в полной безопасности.

Это ошибка – они находятся на его восточной стороне, там, где людям приходится расхлебывать результаты очевидного несоответствия этого так полюбившегося западному зрителю киносценария и реальности.