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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

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Партия Меркель летит в ад пыльного забвения

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          Как Ангелу Меркель с позором выносят из политики

          Игорь Мальцев
          писатель, журналист, публицист
          		 30 октября 2018, 12:36

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          Cтало уже окончательно понятно, что большая часть русских журналистов не очень понимает, как устроена немецкая система народовластия, и поэтому преподносит своему читателю новости от Меркель удивительного свойства – «Меркель не будет выдвигаться в канцлеры на следующий срок». Ну, я-то привык, что обычный политкомментатор путает ХСС с ХДС, но все-таки.

          Что еще за новости?

          Новость, по сути, одна – госпожа Меркель объявила, что она не будет баллотироваться на пост лидера партии ХДС на грядущем съезде партии. Все. Просто, видимо, обычному автору этого кажется мало, чтобы хайпануть на заголовке, и сюда приплетается зачем-то ее пост канцлера, на который она и не может баллотироваться по закону от слова «совсем». Ее набор сроков – 4 штуки подряд – завершится к 2021 году.

          Но вот зато то, что стоит за скучной новостью про унылый партийный съезд, гораздо интересней и, собственно, может полностью перекроить политический ландшафт Европы.

          Уже подвели официальные итоги выборов в ландтаг федеральной земли Эссен/ Гессен – самый большой город Франкфурт-на-Майне – финансовая столица Германии.

          Фото: Patrick Scheiber/imago stock&people/Global Look Press

          И несмотря на то, что члены правящей коалиции в Берлине – ХДС (братская партия ХСС не принимала участия) и СДПГ – делают хорошую мину, результаты выборов называются просто «электоральная катастрофа».

          И та, и другая партия показали падение результатов более чем на 11 процентов, и это исторический минимум. Вместе с такими же провальными результатами двумя неделями ранее в Баварии (тут за ХДС отдувалась ХСС) это показывает, что у этих партий нет больше права находиться у руля страны.

          Самыми крупными победителями стали «зеленые» и «Альтернатива для Германии» – именно к ним побежал бывший избиратель партий Большой Коалиции, что, в свою очередь, говорит о резкой поляризации в обществе, потому что «зеленые» и АдГ исповедуют диаметрально противоположные взгляды. Потому что люди устали от болтовни консерваторов-центристов, их неспособности решать проблемы и удивительного таланта эти проблемы создавать.

          Под раздачу попали социал-демократы, которые показали самые низкие результаты с 1946 года. Они не хотели вступать в коалицию с Меркель и хотели остаться в оппозиции, но их руководство все-таки полезло во власть. И теперь все ошибки и нарушения закона со стороны партии Меркель с ее баварским сателлитом проецируются и на СДПГ, которой избиратель этого не простил. И сейчас партия находится в состоянии свободного полета в ад пыльного забвения.

          И тут мадам Меркель говорит, что больше не пойдет баллотироваться на пост лидера партии ХДС. То есть до нее дошло только сейчас.

          Речь о том, что ей пора уходить из партийных лидеров, идет давно. Она огрызалась и давала понять, что партийный пост покидать не собирается, так же как и государственный.

          Более того – буквально несколько дней назад на тезис «а не пора ли нести ответственность за миграционный кризис?» Меркель гордо заявила: «Сколько можно ныть по поводу 2015 года? Наши мысли устремлены в будущее!»

          Вот сейчас с будущим уже очень непонятно. Дело в том, что система такова, что партия-победитель на федеральных выборах в бундестаг выдвигает своего лидера в канцлеры. Как говорила сама Меркель неоднократно: «Канцлером должен быть лидер партии».

          И когда сейчас буквально вот-вот лидер партии сменится… мадам говорит: «Я собираюсь быть канцлером до конца конституционного срока до 2021 года». Упс, какая коллизия.

          То есть в Германии вдруг будет канцлером простой член партии, которая даже на земельных выборах не смогла набрать большинство. Это уже двойная коллизия, и она будет мало кому по душе. 

          Тем временем на пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой двойной фамилией, пожилой мужик, которого сожрала в свое время Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить».

          Ну, это чисто вам для понимания, какие прекрасные люди могут сменить уважаемую Ангелу Хорстовну. Их объединяет одно – они на земельных выборах поняли, что политика Меркель толкает партию на дно, и хотят любыми способами дистанцироваться. А Меркель хочет любыми способами остаться при реальной власти – в кресле канцлера.

          Я, конечно, понимаю, что политики не совсем люди, а иногда и нелюди вовсе, но как можно было забыть свои собственные слова: «Не дай мне бог дожить до такого, чтобы из политики меня выносили с позором на руках»? Так сказала юный политик Ангела Меркель, которая стала канцлером Германии. И имела она в виду предыдущего канцлера.

          А получилось – говорила про себя.


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