Возможна ли в России старость в радость

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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...

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          Антон Крылов

          Возможна ли в России старость в радость

          Антон Крылов
          журналист
          		 12 октября 2018, 22:40

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          Минувшим августом глава Сбербанка Герман Греф заявил следующее:

          «У нас есть такая постыдная история  отдать своего родителя в дом престарелых. Во всем мире ситуация ровно обратная. Считается, что отдать в дом для пожилых людей своего родителя  это достойно, потому что это высококлассные учреждения, в которых людям предоставляют высочайший уровень обслуживания, реализации их интересов, возможностей общения, первичной медицинской помощи».

          За словом последовало дело: Сбербанк заказал разработку концепции российского частного оператора услуг для пожилых людей. Предполагается, что к середине 2030-х годов будет построено более 500 новых домов престарелых, а объем частных инвестиций составит 500 млрд рублей. 

          В Израиле, Японии, США и странах Западной Европы есть дома престарелых высшего класса, в которых пожилым людям предоставляют высококачественный уход, развлечения и питание на уровне дорогих ресторанов.

          Вот только и стоит подобное на уровне дорогих ресторанов. Обычная страховка подобную «высококлассную» старость не покрывает. Либо пенсионер должен быть весьма обеспеченным человеком, либо платить довольно-таки серьезные суммы будут его дети.

          Фото: Артем Геодакян/ТАСС

          Но при этом и «обычные» дома престарелых в западных странах – небо и земля по сравнению с нынешними российскими «богоугодными заведениями».

          «Во всем мире» (то есть в странах за пределами «золотого миллиарда») ситуация мало отличается от отечественной. Дома престарелых – это социальные учреждения со всеми проблемами, присущими подобным учреждениям в небогатых государствах.

          У хорошо обеспеченных людей в России и сейчас нет проблем с тем, чтобы достойно встретить старость: к их услугам и сиделки, и платные стационары, и те самые элитные европейские дома престарелых, которые так любят выдавать за «самые обычные».

          Возможно ли сделать так, чтобы достойная старость стала общедоступной?

          Общее направление развития человечества говорит, что да, возможно. И акцент тут на слове «массовость».

          Давайте вспомним мобильные телефоны, которые в конце 1990-х были признаком статуса и богатства, но уже к середине нулевых лежали в кармане у каждого студента.

          Поездка на такси когда-то была целым событием, к тому же – серьезно бьющим по карману. Теперь сотни тысяч москвичей ежедневно вызывают со смартфона машины и едут по своим делам.

          Путешествия в дальние страны обходились очень дорого до тех пор, пока не появились массовые сайты для заказа авиабилетов и бронирования гостиниц.

          Примеры можно приводить долго. Это закон экономики: как только услуга становится массовой, она перестает быть непомерно дорогой.

          При этом продолжительность жизни в России будет расти. По крайней мере, Владимир Путин поставил задачу к 2030-м годам войти в клуб 80+, в который уже входят Япония, Франция и Германия.

          Всплеска рождаемости, напротив, не запланировано – хорошо бы удержать хотя бы нынешний уровень.

          Поэтому значительное увеличение числа пожилых людей, у которых либо вообще нет детей, либо всего один ребенок, который вряд ли сможет тратить серьезные суммы на содержание родителя, – это неизбежность.

          Следовательно, спрос на качественные дома престарелых действительно станет массовым, и стоимость пребывания даже в высококачественных заведениях снизится, как подешевели мобильники и зарубежные путешествия. Подобно тому, как в нулевых исчезли «шахид-такси», уступив место качественным автомобилям массового производства, уйдут в прошлое и нынешние убогие дома престарелых.

          Но успешно решить материальный вопрос – это далеко не все. Преодолеть психологический барьер будет гораздо сложнее. Потому что одиноких стариков станет больше, но и семейных – не меньше.

          Пусть Герман Греф сколько угодно говорит обо «всем мире», где сдавать пожилых родственников в дома престарелых – «достойно», в нашей стране традиция другая. Отдать отца или мать в «богадельню» – это практически то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на такое можно только в ситуации крайней, невозможной, нестерпимой нужды. И даже в этом случае «отказника» будет всю оставшуюся жизнь мучать совесть. Его осудят все, кто про это узнает.

          Возможно, в данном случае стоит взять на вооружение западный опыт «неправильных слов», над которыми у нас продолжают посмеиваться в стиле «негр есть, а слова нет».

          От словосочетания «дом престарелых» веет чем-то унизительным, неприятным, обшарпанным, убогим. И прежде чем разрабатывать концепции «новых домов престарелых», необходимо придумать этим заведениям новые названия. В идеале – не только им, но и многим другим явлениям в нашей жизни.

          Например, слово «больница» ассоциируется и у детей, и у взрослых с болью. А ведь этому слову есть отличная альтернатива – «лечебница».

          Возможно, будет достаточно слова «пансионат». Возможно, будет придуман какой-то новый термин, характеризующий принципиально изменившееся качество услуг. Но изменить нынешнее отношение к явлению, не изменив названия, невозможно.

          Впрочем, не факт, что поможет и это.

          Мало сомнений в том, что у Сбербанка есть ресурсы для того, чтобы построить хоть 500, и 1000 новых домов престарелых. Но смогут ли они переломить многовековую российскую традицию самостоятельного ухода за своими стариками?


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