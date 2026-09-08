  • Новость часаРежим ЧС ввели во втором районе Оренбургской области из-за природных пожаров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как работает «второй слой» украинской агентуры в России
    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста
    Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая
    Французские ученые нашли математическую формулу любви
    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    В Раде заявили о нехватке 22 млрд долларов на выплаты военным
    Симоньян рассказала об успешном завершении лечения от рака
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Как русский язык объединил и сохранил народы

    Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

    28 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    7 комментариев
    8 сентября 2026, 23:10 • Новости дня

    В Башкирии стартовал турнир памяти легенды бокса Новицкого

    Tекст: Катерина Туманова

    В башкирском городе Октябрьский открылся четырехдневный турнир по боксу для юных спортсменов со всей республики памяти Владислава Новицкого, возглавлявшего местную Федерацию бокса с 2004 по 2021 год.

    «К сожалению, Владислав Николаевич рано ушел, но его дела послужили мощному развитию бокса в нашем городе», – приводит портал «Ufa1» слова открывавшего турнир мэра Октябрьского Алексея Пальчинского.

    Многие спортсмены вспоминают Новицкого как выдающегося, вдохновляющего организатора. Он вывел бокс в Октябрьском на новый уровень. Под его руководством боксеры из этого города занимали высокие места на национальных и международных первенствах. В 2008 году Леонид Костылев завоевал золотую медаль чемпионата Европы.

    Олимпийский чемпион Александр Лебзяк выразил уверенность, что турнир пройдет на высшем уровне, и пригласил ребят в свою академию для обмена опытом. Соревнования продлятся до 11 сентября.

    Впервые турнир памяти Владислава Новицкого прошел в Октябрьском в 2020 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле уже состоявшийся боксер из России Артем Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Боксер Мурат Гассиев нокаутом защитил титул чемпиона WBA. Боксер Тим Цзю победил бывшего чемпиона мира Спенса в Сиднее.

    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт Кнутов: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия возобновила удары по Киеву и области после окончания трехдневного моратория. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, украинская ПВО не справилась с массированной атакой, а поставленные перед ВС России цели были достигнуты: из строя выведены элементы ключевых промышленных предприятий и логистические центры.

    «Россия объявила так называемое «столичное перемирие», чтобы продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. Противник же в это время наверняка пытался вывезти уцелевшее оборудование с еще не уничтоженных заводов и предприятий. Однако серьезную передышку ВСУ, конечно, не получили», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Чтобы оппоненты не могли ощутимо усилиться, сразу по окончании моратория ВС России продолжили смертоносные для украинского военно-промышленного комплекса удары по Киеву и области, считает спикер. «Операция снова была комбинированной: в сторону Киева летела баллистика, крылатые ракеты и дроны. Работали гиперзвуковые «Цирконы», «Ониксы» и, по некоторым данным, «Кинжалы», – рассказал собеседник.

    Он отметил, что противник для отражения атаки был вынужден применить истребители F-16 и Mirage. Однако украинская ПВО уже традиционно не справилась с натиском, поэтому все поставленные Минобороны цели были поражены, подчеркнул аналитик.

    «На сегодняшний день основной целью является выведение из строя ключевых промышленных объектов и логистических центров противоборствующей стороны. Среди них, в частности, предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет», которые создавали риски для трассы «Новороссия», – напомнил Кнутов.

    По его оценкам, удар по «Элемент ЮА» заметно сократит производство подобного рода беспилотников на вооружении ВСУ. Говоря о поражении ракетного агрегатно-детального завода (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), собеседник подчеркнул: ВС РФ продолжают работу по предприятиям, связанным со сборкой, изготовлением и хранением беспилотников.

    «Производство рассредоточено по множеству объектов – это повышает его живучесть: вывести все площадки из строя одновременно крайне сложно. Поэтому нам приходится продолжительное время наносить удары по различным цехам заводов», – пояснил спикер. Также удар нанесен по заводу железобетонных конструкций №1 в Киеве, где, по данным Минобороны, делают боевые части для «Фламинго» и дальних дронов FP-2. «Это уже четвертое предприятие компании «Файер Поинт», по которому мы работаем в последнее время», – заметил эксперт.

    «Если говорить о пораженных целях в области, то это промышленное предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви. Там была зафиксирована серьезная детонация, что указывает на точность попадания», – отметил спикер. Отдельно Кнутов указал на удар по «Р-Пласт», крупнейшему логистическому центру компании «Умные боеприпасы». «Речь идет о вооружениях, которые используют элементы искусственного интеллекта, а именно – машинное зрение», – уточнил он.

    Атаку на авиабазу ВСУ «Васильков» аналитик объясняет возможным поступлением данных о сосредоточении украинской авиации. «Парк истребителей у противника небольшой. Самолеты применяются преимущественно как элемент ПВО. При ударах по такой цели, как правило, используются ракеты «Искандер» – у них очень маленькое подлетное время, и украинская сторона чаще всего не успевает среагировать», – детализировал аналитик.

    Говоря о поражении центра радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке, собеседник указал: так военные пытались лишить противника возможности обнаруживать и анализировать сигналы от радаров систем ПВО, контрбатарейных РЛС и авиации России.

    «Таким образом, номенклатура целей достаточно широкая: это и склады, и промышленные предприятия, и объекты разведки, и танкеры с ГСМ, и сухогрузы. Удар наносится по наиболее болезненным точкам украинской стороны и чувствительным объектам, которые противник использует для доставки оружия, снабжения своей армии. Эффективные операции ВС РФ снижают возможности ВСУ», – заключил Кнутов.

    В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, ударных беспилотных летательных аппаратов.

    В результате в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускавший комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности. По данным военного министерства, такие дроны использовались для ударов по гражданским объектам на территории России.

    Кроме того, среди целей атаки на столицу Украины оказались завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой дальности FP-2 компании «Файер Поинт», и промышленное предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет».

    Также в Киеве поражены торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором собирали и хранили разведывательные беспилотники «Шарк» и ударные БПЛА средней дальности, и цех по сборке дронов большой и средней дальности.

    В Киевской области, по данным Минобороны, ВС России ударили по предприятию «Боевые птицы Украины» в городе Белая Церковь, где производили и испытывали беспилотники различного назначения. На данном предприятии компанией «Варберд Юкрейн» осуществлялась разработка и тестирование БПЛА «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 км.

    Кроме того, целью удара стали логистические центры «Химтрансагро» в населенном пункте Шкаровка и «Р-Пласт» в городе Белая Церковь. Как уточнили в военном ведомстве, последний являлся крупнейшим логистическим объектом компании «Умные боеприпасы». Также в Киевской области поражены авиабаза ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в районе Мархалевки.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о поражении в Одессе цеха сборки и склада беспилотников, в порту Черноморска – танкера, доставлявшего ГСМ для ВСУ. В Одесской области российские военные ударили по электроподстанции «Днестровская», обеспечивающей работу украинских портов.

    Напомним, в полночь 8 сентября истек срок трехдневного моратория на удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации. Президент Владимир Путин объявлял об этой мере 5 сентября. Украинская сторона в ответ приняла аналогичный шаг в отношении ударов по Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Москва предупреждала Киев о последствиях терактов. «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал он. Министр констатировал, что именно это и происходит.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что боевые действия в зоне СВО продвигаются очень успешно для России. «Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных», – подчеркнул представитель Кремля.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Посол России назвал высылку дипломатов из Венгрии беспрецедентной эскалацией

    Станиславов: Высылка Венгрией дипломатов России стала беспрецедентной эскалацией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России в Будапеште Евгений Станиславов охарактеризовал решение венгерского внешнеполитического ведомства о высылке российских дипломатов как необоснованную эскалацию.

    «Этот крайне недружественный шаг является беспрецедентной необоснованной эскалацией с венгерской стороны», – заявил дипломат. Его слова приводит РИА «Новости».

    Соответствующее заявление руководителя дипмиссии было опубликовано в официальном Telegram-канале посольства. В нем подчеркивается, что действия Министерства иностранных дел Венгрии не имеют под собой никаких оснований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о высылке 10 сотрудников российского посольства.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на этот недружественный шаг. Ранее глава венгерского Минобороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальное ограничение дипломатических контактов с Москвой.

    Комментарии (6)
    8 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ ударили по действующей школе в Запорожской области

    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области
    @ Евгений Балицкий/Max

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали здание и прилегающую территорию действующей Орлянской средней школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В момент происшествия внутри и вблизи образовательного учреждения людей не было, сообщил губернатор в своем канале в Max. «Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы Васильевского муниципального округа. Благо пострадавших нет», – написал он.

    Глава области добавил, что сейчас на месте удара работают оперативные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и обеспечивают безопасность территории.

    В начале июня украинский беспилотник повредил кровлю начальной школы в Васильевке.

    В конце мая из-за артиллерийского огня со стороны ВСУ в городе пострадали здание местного образовательного учреждения и школьный автобус.

    Несколькими днями ранее украинские военные обстреляли среднюю школу № 3 в этом же муниципальном округе.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Премьер Венгрии объяснил высылку российских дипломатов

    Мадьяр: Венгрия выслала 10 дипломатов России для защиты суверенитета страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил решение Будапешта выслать 10 российских дипломатов стремлением защитить национальный суверенитет.

    По его словам, этот беспрецедентный шаг продиктован исключительно необходимостью защиты государственного суверенитета, передает РИА «Новости».

    «Правительство Венгрии потребовало от 10 дипломатов посольства России в Будапеште покинуть страну... Мы будем защищать суверенитет нашей страны», – написал Мадьяр в соцсетях.

    Напомним, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о требовании к десяти сотрудникам российского посольства покинуть территорию страны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на этот шаг.

    Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал решение венгерского ведомства необоснованной эскалацией.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Ставропольском крае

    Tекст: Антон Антонов

    В результате столкновения двух легковых автомобилей в Новоалександровском округе погибли четыре человека, сообщает прокуратура Ставропольского края.

    Вечером 7 сентября на 11-м километре автодороги Новоалександровск – Кропоткин в районе поселка Южный столкнулись два легковых автомобиля, сообщает прокуратура в «Максе».

    «В результате погибли четыре человека, в том числе малолетняя девочка. Есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

    Прокуратура Новоалександровского района начала проверку по факту ДТП. Ведомство даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности районного прокурора Алексей Ломоносов.

    «В одной из легковушек была семья: муж, жена и, как оказалось, две девочки. Одна из них пяти лет, а второй 16», – сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при столкновении автобуса и грузовика на Ставрополье погибли пять человек.

    В июне жертвами тяжелой автомобильной аварии в Минераловодском округе региона стали четверо граждан.

    В январе встречное столкновение двух легковых машин в Шпаковском округе унесло жизни четырех человек.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Режим ЧС ввели во втором районе Оренбургской области из-за природных пожаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кваркенском районе Оренбургской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих ландшафтных пожаров, для тушения которых задействована авиация, сообщили в МЧС России.

    В Кваркенском районе Оренбургской области ввели режим ЧС. Причиной экстренных мер стали масштабные природные пожары, охватившие территорию региона.

    «В Кваркенском районе введен режим ЧС муниципального характера. К ликвидации ландшафтного пожара привлекали самолет Ил-76», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что на очаги возгорания уже сброшено 42 тонны воды. Сейчас спасатели активно защищают от подступающего огня поселок Октябрьский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области.

    Позже ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский.

    Вскоре сотрудники экстренных служб локализовали крупное возгорание.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    МИД назвал доклад МАГАТЭ по ЗАЭС политически ангажированным

    МИД: Россия считает доклад МАГАТЭ по ЗАЭС политически ангажированным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия сочла доклад генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси политически ангажированным и не отражающим реальное положение дел вокруг Запорожской атомной электростанции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Расцениваем данный документ как политически ангажированный и не отражающий реальную ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС)», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    По словам дипломата, такой вывод основан на том, что в докладе игнорируется принадлежность крупнейшей в Европе станции к России. В документе МАГАТЭ упоминается «серьезное ухудшение ситуации» на объекте, однако генеральный директор организации Рафаэль Гросси уклоняется от прямого признания вины Киева в нападениях на инфраструктуру ЗАЭС.

    Кроме того, в докладе не отражен срыв визита Гросси на станцию и в Энергодар, который планировался на 20-21 августа. МИД России ожидает, что в будущем руководство МАГАТЭ будет более ответственно подходить к составлению подобных документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины препятствуют проезду представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через территорию России.

    Ранее сообщалось, что глава агентства Рафаэль Гросси не осудил киевский режим за убийство главного инженера станции. Также отмечалось, что организация полностью игнорирует официальные сообщения Москвы о ситуации на объекте.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 14:24 • Новости дня
    Песков: Идея о полном разрыве отношений России и ФРГ пока не рассматривалась

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия никогда не выступала инициатором сворачивания дипломатических контактов с Германией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Идея о полном разрыве отношений между Россией и Германией пока никому в голову не приходила, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока вроде бы это никому в голову не приходило. Еще раз повторяю, мы сторонниками сворачивания отношений никогда не были. Как далеко могут зайти… может зайти руководство Германии, тут сейчас даже я не стал бы прогнозировать что-то», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не планирует выступать инициатором ухудшения дипломатических связей с Берлином.

    До этого пресс-секретарь президента подчеркнул готовность российской стороны к восстановлению контактов.

    Ранее в МИД отметили полное прекращение межгосударственного диалога между двумя странами.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Атаковавший Пермь дрон ВСУ был перенаправлен на жилой дом вместо предприятия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вражеский дрон атаковал жилой дом в Перми вместо промышленного предприятия, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

    Противник перенаправил дрон на жилой дом с промышленного предприятия во время атаки на Пермь 7 сентября, написал Махонин в Max. «Противник целился в наши промышленные предприятия, но не достигнув цели, перенаправил дрон в жилой дом», – заявил глава региона и подчеркнул, что удар пришелся по мирным жителям. Он также выразил уверенность в неминуемом ответе вооруженных сил.

    Махонин также сообщил, что для эвакуированных граждан оперативно развернули пункт временного размещения. Вечером понедельника часть жильцов дома вернулась в квартиры, а владельцам сильно поврежденных помещений предоставили временное жилье.

    Специалисты завершили обследование здания и определили первоочередную задачу – закрыть тепловой контур и восстановить остекление. Наружный ремонт фасада подрядчики планируют закончить к 10 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков сбитых беспилотников в Пермском крае погиб один человек. Власти Перми ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за повреждения многоквартирного дома.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту ударов по гражданской инфраструктуре города.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 05:29 • Новости дня
    Макрон обратился к главе ЕК фон дер Ляйен с инициативой запретить детям соцсети

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с инициативой запретить использование социальных сетей детям младше 15 лет на уровне ЕС.

    Глава государства призвал главу Еврокомиссии принять «общеевропейский законодательный акт» для защиты всех детей в Евросоюзе. В своем обращении Макрон подчеркнул необходимость оперативных действий профильных служб для подготовки документа, передает France24 со ссылкой на AFP.

    Французский закон об аналогичном запрете был отклонен Конституционным советом Франции в августе – судьи посчитали его несоразмерным ограничением свободы выражения мнений подростков. Тем не менее Макрон намерен осенью представить пересмотренный национальный законопроект, который учтет европейское право и Конституцию Франции, и попросил Еврокомиссию оперативно подключить экспертов к его рассмотрению.

    «Сегодня становится необходимым пойти дальше и гармонизировать новым европейским актом запрет доступа к платформам социальных сетей для лиц младше 15 лет», – написал Макрон в письме. Он также отметил, что проверка возраста должна строиться на надежных национальных и европейских решениях с соблюдением норм защиты частной жизни.

    Макрон предложил, чтобы будущий документ ограничивал функции, вызывающие зависимость, и вводил стандарты безопасности по умолчанию, включая лимиты на время использования соцсетей.

    Ранее, в июле, фон дер Ляйен обещала представить предложения «после лета» и говорила о постепенном доступе к соцсетям для разных возрастных групп – эта позиция ближе к рекомендации экспертного комитета ЕС о запрете для детей младше 13 лет и более мягких ограничениях для подростков 13–18 лет.

    Макрон, сделавший эту инициативу одним из главных приоритетов второго президентского срока, надеется, что запрет заработает во Франции до его ухода с поста весной. Ему предстоит убедить Конституционный совет, что новые ограничения будут «лучше определены и урегулированы», чем отклоненная ранее версия закона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле французские парламентарии одобрили закон об ограничении доступа к социальным сетям для несовершеннолетних младше 15 лет.

    В 2025 году Испания, Франция и Греция призвали Еврокомиссию ввести минимальный возраст для пользователей соцсетей на уровне всего Евросоюза.

    Издание Euractiv сообщило о планах Еврокомиссии объявить о мерах по ограничению доступа несовершеннолетних к соцсетям во время выступления фон дер Ляйен в сентябре.

    Макрон еще в декабре 2025 года заявлял о намерении добиться запрета соцсетей для подростков до 15-16 лет до конца своего президентского срока.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Внучка экс-мэра Самары пыталась подделать голоса убитых родных через нейросеть

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Тархова после убийства родственников пыталась сгенерировать их голоса с помощью нейросетей для сокрытия преступления, пишут СМИ.

    После убийства своих бабушки и дедушки Екатерина Тархова попыталась создать видимость того, что они живы, сообщает источник RT в суде. Для реализации плана девушка привлекла Виктора Беланова, который называет себя «куратором креативных нейросетей».

    На судебном заседании он рассказал, что помог создать аудиосообщения от имени Виктора Тархова и его супруги. С помощью искусственного интеллекта были сгенерированы поздравления и рассказы о проблемах со здоровьем.

    Напомним, бывший градоначальник Самары и его жена перестали выходить на связь в начале 2025 года. Родственники не могли с ними встретиться, однако с телефона мужчины продолжали поступать сообщения о его занятости. Впоследствии выяснилось, что супруги мертвы, а их тела расчленены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Екатерины Тарховой. Выяснилось, что девушка отравила своих родственников опасными веществами ради завладения имуществом.

    Следственный комитет добавил в дело статью о незаконном обращении с телами умерших.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на международной выставке авиации и космонавтики «Эль-Аламейн-2026».

    Новое изделие массой до 270 кг предназначено для воздушного старта и оснащено малогабаритным турбореактивным двигателем, передает РИА «Новости». Оружие может размещаться как на самолетах, так и на вертолетах, обеспечивая дальность поражения до 450 км.

    Представитель компании-разработчика подчеркнул, что эффективность комплекса подтверждена в боевых условиях. «Эффективность работы «Дань-Т» подтверждена сотнями успешных пусков по объектам в зоне специальной военной операции», – заявил он. Боеприпас успешно завершил испытания и полностью готов к применению.

    Экспортная модификация «Дань-Т» предлагается зарубежным заказчикам для оснащения российской авиатехники, включая Як-130, МиГ-29, Ми-28Н и Ми-8. Кроме того, предусмотрена возможность интеграции боеприпаса с боевыми самолетами и вертолетами иностранного производства.

    Ранее российские боевые самолеты Як-130М и Су-57 прибыли в Египет для участия в авиационно-космическом салоне.

    Компания «Рособоронэкспорт» подготовила для этой выставки экспозицию с новейшими средствами противовоздушной обороны.

    В августе предприятие предложило зарубежным заказчикам барражирующий боеприпас «Гарпия-А1» с дальностью полета до тысячи километров.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Спор новосибирцев в интернете закончился поножовщиной

    МВД: Спор новосибирцев в интернете закончился поножовщиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словесная перепалка двух молодых людей в социальных сетях в Новосибирске переросла в реальную драку, в результате которой один из участников получил ножевые ранения, сообщило ГУ МЧС по Новосибирской области.

    Ссора между двумя сибиряками завязалась в комментариях одного из сообществ в социальных сетях, а затем продолжилась в личных сообщениях, сообщило ведомство в Max. Выяснив адрес оппонента, подозреваемый предложил встретиться лично для выяснения отношений.

    «После этого подозреваемый узнал место жительства оппонента, пригласил его на очный разговор, где и нанес потерпевшему несколько ударов ножом», – говорится в сообщении. Инцидент произошел в Ленинском районе города.

    Накануне из медицинского учреждения поступил сигнал о госпитализации 24-летнего пациента с колото-резаными ранами. Нападавшим оказался 18-летний местный житель, который уже задержан правоохранительными органами. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

    В начале сентября студент колледжа в дагестанском Кизляре ударил сокурсника складным ножом.

    В середине августа на подмосковной ферме молодой человек нанес двум оппонентам ножевые ранения.

    В июне приезжий из Липецкой области ранил москвича ножом возле станции метро «Солнцево».

    Комментарии (0)
    Главное
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot
    Беспилотник упал на севере Молдавии и вызвал четыре пожара
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    Минобороны Нидерландов сообщило о поставке Украине боеприпасов для F-16
    Перу стало участником созданного США военного альянса «Щит Америк»
    Бербок рассказала о своих планах после ухода из ООН

    Каким будет осенний курс рубля

    Летом российский рубль потерял почти 16 рублей к доллару. Быстрее всего он слабел в августе. Хотя обычно российская валюта начинает снижаться осенью. Однако на этот раз ситуация летом была нетипичной для России. Почему рубль ослаб и что ждать от валютного курса этой осенью? Подробности

    Перейти в раздел

    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

    Размещение в Норвегии южнокорейских самоходных установок и американского комплекса Mk 70 превращает королевство в новый военный плацдарм НАТО у границ России. Эксперты предупреждают, что дальность соответствующих ракет позволяет угрожать Северному флоту и стратегической авиации. Чем опасны универсальные пусковые установки, зачем альянс усиливается в Арктике и какой ответ может подготовить Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска прижали ВСУ к Славянску и Краматорску

    За последние недели российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску. Как выглядит это продвижение «на земле» и какое отношение происходящее имеет к прошедшим в выходные в Кремле переговорам с американскими спецпосланниками? Подробности

    Перейти в раздел

    Американских военных сажают на таблетки ради агрессии

    В США после протестов медиков приостановлено внедрение идеи о поголовной проверке военнослужащих на тестостерон. Почему военный министр Пит Хегсет так озаботился уровнем этого гормона в крови военных – и какой результат в смысле боевой эффективности желают получить Вооруженные силы США? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Как русский язык объединил и сохранил народы

      Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

      3 комментария
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

      Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

      28 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Одиночество – это катастрофа

      Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

      50 комментариев
    Перейти в раздел

    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    • До ранения такого счастья не было

      Молодой кадровый военный Денис Тихонов знал войну только по кинофильмам, но с первых дней принял участие в СВО.

    • Выборы в Германии шокировали всю Европу

      Выборы в Саксонии-Анхальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации