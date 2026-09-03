Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Власти США перенесли освобождение рэпера Diddy
Власти США перенесли освобождение рэпера Diddy на начало февраля 2028 года
Американский продюсер Шон Комбс (Diddy) выйдет из федеральной тюрьмы в начале февраля 2028 года вместо ранее запланированного весеннего срока.
Тюремные власти США сдвинули дату окончания заключения музыканта на 5 февраля 2028 года, передает РИА «Новости». До этого предполагалось, что артист покинет исправительное учреждение 20 февраля того же года. Изначально освобождение ожидалось 8 мая, однако срок неоднократно сокращался.
Летом пресса писала о переводе артиста в одиночную камеру. Причиной такого решения стала драка с другим арестантом.
Шон Комбс отбывает 50-месячное наказание в тюрьме Форт-Дикс штата Нью-Джерси. Суд признал его виновным по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией. Музыкант находится под стражей с сентября 2024 года.
В июле дату выхода артиста на свободу сдвинули на 8 февраля 2028 года.
Весной администрация тюрьмы перенесла окончание заключения музыканта на 25 апреля.
В исправительном учреждении рэпер стал помощником священника.