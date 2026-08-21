Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Полиция Астрахани задержала водителя маршрутки за избиение подростка
Правоохранители поймали мужчину, который силой высадил из салона автобуса громко смеявшегося юношу в Астрахани, при задержании он оказал активное сопротивление, сообщили в региональном управлении МВД.
Конфликт начался из-за того, что юные пассажиры слишком громко смеялись. Водитель применил силу и выставил одного из них на улицу, передает ТАСС.
Подозреваемого задержали.
Региональный Следственный комитет организовал проверку по факту хулиганства. Задержанным оказался местный житель 1990 года рождения. При задержании мужчина нецензурно выражался, отказывался подчиняться требованиям силовиков и пытался скрыться. На него составили протокол за неповиновение полиции.
В июле пассажир маршрутки в Омске выколол глаз водителю из-за разговора по телефону.
В апреле полиция задержала жителя Ачинска за избиение подростка металлической обувной ложкой.
В прошлом году правоохранители возбудили уголовное дело против ударившего школьника в московском метро мужчины.