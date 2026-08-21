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Завершилось расследование дела лидера смоленской банды Студента
СК: Завершилось расследование дела лидера смоленской банды Студента
Следователи завершили расследование уголовного дела Александра Васильева по прозвищу «Студент», который обвиняется в руководстве преступной группировкой, действовавшей в Смоленской области на протяжении 15 лет, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Он обвиняется в руководстве бандой, похищении человека, совершении убийства организованной группой, сопряженного с бандитизмом и похищением человека, покушении на похищение человека, незаконном обороте оружия и боеприпасов... Уголовное дело направлено для передачи в суд», – цитирует ее РИА «Новости».
По данным следствия, преступная группа под руководством Васильева с 2002 по 2017 год совершала нападения на жителей региона ради хищения имущества. В частности, в апреле 2005 года бандиты похитили и убили в лесу смолянина из-за личной неприязни главаря.
В октябре 2007 года преступники попытались похитить еще одного местного жителя, но тот оказал активное сопротивление и был застрелен на месте. За совершенные убийства лидеру группировки может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как отметили в ведомстве, Васильев долгое время скрывался в Белоруссии, где также совершил ряд преступлений и понес за них наказание. Позже его экстрадировали в Россию при содействии белорусских правоохранительных органов. Девять участников его банды уже привлечены к ответственности и отбывают длительные сроки в колониях строгого режима, поиски остальных соучастников продолжаются.
В рамках расследования следователи провели необходимые экспертизы и изъяли незаконно хранившееся оружие.
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