Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Суд в Москве ликвидировал фонд иноагентов Варламова и Каца
Хорошевский суд Москвы постановил ликвидировать фонд «Городские проекты» иностранных агентов Ильи Варламова* и Максима Каца*.
Инстанция удовлетворила соответствующий иск властей, передает РИА «Новости».
Представители сторон на заседание не явились.
Министерство юстиции провело плановую проверку организации в 2025 году. Ведомство выявило несоответствие деятельности фонда уставным целям и нарушения российского законодательства. Учредители не исправили указанные недочеты.
Организация работала с 2012 года. Оба ее основателя ранее признаны иностранными агентами, заочно арестованы и объявлены в розыск. Максим Кац* приговорен к девяти годам колонии, а Илья Варламов* получил восемь лет лишения свободы заочно.
Напомним, в 2025 году Варламова заочно осудили за распространение фейков об армии. В феврале 2026 года Мосгорсуд оставил данный обвинительный приговор в силе.
Осенью прошлого года Максима Каца* объявили в международный розыск по линии Интерпола.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом