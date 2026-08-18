18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Посол Боднар заявил о непригодности польских истребителей для украинской армии
Предлагаемые Польшей истребители МиГ-29 требуют дорогостоящей модернизации и в текущем состоянии не способны выполнять боевые задачи, заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.
Истребители МиГ-29, которые Варшава готова передать Киеву в обмен на технологии беспилотников, непригодны для использования на фронте, передает РИА «Новости».
Посол Украины в Польше Василий Боднар отметил, что самолеты нуждаются в обновлении.
«Министерство обороны и военные работают. Речь идет о том, что самолеты требуют модернизации. Сегодня их невозможно использовать», – заявил дипломат в эфире польской радиостанции. Анализ показал, что истребители способны только летать, но не сбивать дроны или участвовать в прямых столкновениях.
Ни одна из сторон не готова оплачивать модернизацию техники, поэтому Киев ищет стороннее финансирование. Ранее Польша планировала передать до восьми списанных истребителей, но позже поставила условием доступ к украинским технологиям БПЛА.
Также Боднар сообщил о продолжающихся закрытых переговорах по поставкам ракет для систем Patriot. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт и делает военные грузы законной целью для Вооруженных сил РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава приостановила процесс передачи боевых самолетов Киеву из-за споров об обмене на технологии беспилотников.
Украинская сторона отказалась забирать советские истребители по причине их неудовлетворительного технического состояния.
После срыва сделки польские власти решили утилизировать 14 предназначавшихся для соседней республики машин.