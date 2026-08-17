Голикова: 1,2 млн родителей получили семейную выплату

Tекст: Алексей Дегтярёв

«С 1 июня этого года стартовала новая мера поддержки для работающих родителей – ежегодная семейная выплата. На текущий день выплату уже получили 1,2 млн родителей, воспитывающих 2,7 млн детей», – указала Голикова, передает РИА «Новости».

Заявление на получение пособия можно подать до 1 октября.

Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении.

Льгота одобряется, если доход на члена семьи в 2025 году не превышает полтора прожиточного минимума в регионе и нет долгов по алиментам. Соцфонд рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней, а средства перечисляются за пять дней.

Ранее Голикова анонсировала охват новой налоговой выплатой более 4 млн российских семей.

В первый месяц средний размер перечислений работающим родителям составил около 30 тыс. рублей.

К концу июня данную меру социальной поддержки получили уже 850 тыс. человек.