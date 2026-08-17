Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Голикова: 1,2 млн родителей получили семейную выплату
Семейную налоговую выплату получили более 1 млн граждан России, новая мера востребована среди населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«С 1 июня этого года стартовала новая мера поддержки для работающих родителей – ежегодная семейная выплата. На текущий день выплату уже получили 1,2 млн родителей, воспитывающих 2,7 млн детей», – указала Голикова, передает РИА «Новости».
Заявление на получение пособия можно подать до 1 октября.
Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении.
Льгота одобряется, если доход на члена семьи в 2025 году не превышает полтора прожиточного минимума в регионе и нет долгов по алиментам. Соцфонд рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней, а средства перечисляются за пять дней.
Ранее Голикова анонсировала охват новой налоговой выплатой более 4 млн российских семей.
В первый месяц средний размер перечислений работающим родителям составил около 30 тыс. рублей.
К концу июня данную меру социальной поддержки получили уже 850 тыс. человек.