Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
МИД Ирана высмеял тайную операцию по укрытию Трампа
Иранский МИД, комментируя сообщения о секретной переброске Дональда Трампа после саммита НАТО, заявил, что страх будет преследовать виновных в убийствах мирных граждан.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, выступая на брифинге, прокомментировал сообщения о тайной операции по укрытию президента США Дональда Трампа во время его возвращения с саммита НАТО в Турции в июле, передает РИА «Новости».
Он заявил: «Безусловно, те, кто совершил эти преступления, знают о содеянном. Страх и тревога постоянно будут с ними».
Багаи подчеркнул, что Тегеран не забудет о преступлениях, совершенных при ударах по школе в Минабе и спортзалу в Ламерде. Эти события он связал с обсуждением возможной угрозы со стороны Ирана, напомнив о жертвах среди мирного населения.
Ранее газета The Washington Post писала, что Трампа якобы тайно вывезли из самолета в фургоне для подвоза продуктов к самолету и пересадили на военный борт из-за возможной иранской угрозы.
The Wall Street Journal сообщала, что решение о смене борта приняли после получения разведданных от Израиля о вероятном ракетном ударе по президентскому самолету с применением ПЗРК.
Трамп подтвердил, что продолжил полет на военном самолете по решению Секретной службы и военных, но отказался раскрывать детали операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские спецслужбы провели секретную операцию по пересадке президента США Дональда Трампа на военный борт в Анкаре из-за угрозы покушения.
По данным Wall Street Journal Трамп сменил самолет при возвращении с июльского саммита НАТО в Турции после предупреждения израильской разведки о возможном нападении с применением ПЗРК.
Ранее израильский 12-й телеканал сообщил о перехвате разведкой информации о якобы подготовке иранского нападения на американского лидера в Турции.