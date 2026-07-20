ВС России узнали, как сторонники Порошенко в Нежине помогают ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«В Черниговской области в городе Нежин сторонники Порошенко оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Они добавили, что накануне местные жители попытались выгнать националистов ВСУ, которые прибыли за «гуманитаркой» в военной форме и заняли несколько домов для временного размещения личного состава. Но тщетно.

На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Родственники солдат ВСУ из лесов под Уланово сообщают, что 10 дней они на позиции без обеспечения. При попытке солдат сдаться в плен заградотряд ВСУ атаковал своих FPV-дронами.

При этом в Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

На Харьковском направлении стрелковые бои гремят в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 14 участках до 700 метров.

Попытка ВСУ контратаковать силами группы колумбийских наемников между сёлами Бакшеевка и Захаровка в результате комплексного огневого воздействия «Северян» закончилась уничтожением большей части живой силы, оставшиеся бежали в обратном направлении.

На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области.