NZZ предреклв срыв обещания НАТО выделить Киеву 140 млрд евро

Tекст: Мария Иванова

Обещание Североатлантического альянса выделить Украине 140 млрд евро в течение двух лет может оказаться невыполнимым, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Neue Zurcher Zeitung.

Лидеры стран блока ранее обязались предоставить Киеву военную помощь на 70 млрд евро в 2026 году и на аналогичном уровне в 2027 году.

Объемы поддержки со стороны доноров распределены крайне неравномерно. Крупнейшими поставщиками остаются Германия и Британия, тогда как от Франции, Италии и Испании с 2025 года значительных пакетов не поступало.

До конца этоо года союзники должны выделить 40 млрд евро, однако реальные темпы показывают, что Киев получит лишь 30 млрд евро.

Из обещанных за четыре с половиной года 400 млрд евро Украина к концу апреля получила около 180 млрд евро. «Цель НАТО … остается амбициозной», – резюмирует издание.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием лишь затягивает конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военным назначением станут законной целью для Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО обсуждали инициативу о выделении Киеву 70 млрд евро. Послы стран альянса одобрили эту формулировку в проекте итоговой декларации. Участники саммита в Анкаре согласовали новые объемы поддержки Киева.