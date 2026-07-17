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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    17 июля 2026, 08:31 • Новости дня

    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга российского военнослужащего, участвовавшего в эвакуации десятилетней сироты Софии из Константиновки, намерена оформить опеку и в дальнейшем ее удочерить, сообщили в региональных органах опеки.

    Супруга российского военного намерена взять под опеку спасенную из Константиновки осиротевшую девочку Софию, передает РИА «Новости».

    Сейчас с ребенком продолжают работать специалисты, состояние девочки оценивается как стабильное.

    Министерство обороны  8 июля проинформировало об эвакуации десятилетней Софии из Константиновки. Девочка осталась без попечения родителей.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее уточняла, что мать ребенка умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран после попадания украинского дрона в их дом.

    Российский военнослужащий с позывным «Бритва» в одиночку вступил в бой с четырьмя украинскими солдатами в Константиновке, защищая оставшуюся без попечения родителей десятилетнюю девочку.

    Бойцы Южной группировки войск эвакуировали девочку из освобожденного города в безопасное место.

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию со спасенным ребенком на личный контроль.

    16 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Ликвидировать угрозу ЗАЭС может лишь денацификация Украины

    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В среду глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при ударе дрона ВСУ.

    «Киев, атакуя Запорожскую АЭС и убивая ее персонал, преследует несколько целей. Во-первых, украинское руководство создает повод для словесных нападок на Россию: мол, якобы Москва не имеет права на эксплуатацию станции и не обеспечивает условия безопасности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Во-вторых, киевские власти стремятся создать невыносимые условия для работы персонала на ЗАЭС и вынудить тех – без преувеличения – героических людей, которые продолжают сейчас обеспечивать функционирование станции, оставить свои рабочие места», – добавил собеседник. На этом фоне он обратил внимание на реакцию МАГАТЭ на убийство главного инженера Запорожской АЭС: агентство хотя и осудило удар, но не упомянуло Украину.

    «Для этой структуры свойственна практика «ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не скажу». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ранее обстрелы ЗАЭС, признавал атаки, но всегда игнорировал вопрос, кто и каким образом эти удары наносил, – напомнил Анпилогов. – Сейчас речь идет о целенаправленном убийстве инженера станции, о террористическом акте, который не имеет никакого оправдания. Однако МАГАТЭ проявляет по меньшей мере малодушие, а как максимум – просто становится соучастником преступления».

    По мнению эксперта, чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением, добавил спикер, станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины. «Нынешнее украинское руководство, на мой взгляд, не оставит попыток воздействия на ядерный объект и его сотрудников, даже если от фронта до ЗАЭС будет 200 км и более», – заключил Анпилогов.

    В среду погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, украинский дрон ударил по служебной машине Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и Энергодара. В результате атаки также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – отметил глава «Росатома». Он выразил соболезнования семьям и близким погибших. Лихачев заявил, что трагедия стала возможна «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств».

    «Цена этого попустительства: и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек – и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», – подчеркнул глава «Росатома». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства главного инженера ЗАЭС и его водителя.

    МИД России назвал убийство Яковлева очередной попыткой Киева создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников. Как отметило ведомство, высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи станции теперь очевидна более, чем когда-либо. «На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ», – говорится в заявлении министерства.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, указал, что украинское руководство сделало шаг к эскалации на пути ядерного террора, убив главного инженера Запорожской атомной электростанции. «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал он в своем Telegram-канале.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погибли главный инженер Запорожской АЭС и водитель. Он назвал атаку недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. «МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал или вблизи них», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 10 июля в Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС. Российская сторона заявила об эскалации ударов ВСУ по станции. По оценке «Росатома», с середины марта 2026 года ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии.

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    16 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в акватории Черного моря с помощью БПЛА «Герань-2» ударили по судну, направлявшееся в портовый город Черноморск с партией вооружения для украинской армии, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России успешно атаковали морскую транспортную цель с помощью дрона-камикадзе. Уничтоженный корабль перевозил снабжение для украинских войск, сообщает Минобороны России.

    Транспортное судно направлялось в порт Черноморск, расположенный в Одесской области. Представители военного ведомства подтвердили факт проведения операции.

    «Видеокадры поражения с применением БПЛА «Герань-2» в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», – заявили в министерстве.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем сухогрузам в портах Одессы и Южном. Днем ранее российские дроны атаковали два грузовых судна на пути из Черноморска в Одессу.

    До этого военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск. Фото и видео последствий ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные достигли окрестностей Славянска и приступили к заходу на позиции, ежедневно уничтожая технику противника, рассказал заместитель командира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

    «Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», – приводит РИА «Новости» слова «Гагарина».

    Боец уточнил, что сейчас основные усилия армии направлены на сковывание движения подразделений ВСУ и минирование дорог.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой образует крупную агломерацию. Для украинских войск она имеет ключевое значение как укрепрайон и транспортно-логистический узел.

    В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Славянском направлении.

    В начале июля военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Константиновки выходом на финальный рубеж перед Славянском.

    Накануне российские штурмовые подразделения начали наступление на соседнюю Дружковку.

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    16 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва

    Минобороны противопоставило удары «Искандеров» перерыву в матче на ЧМ-2026

    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры запуска ракетного комплекса «Искандер», сравнив боевые действия с продолжающимся чемпионатом мира по футболу.

    «Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», – говорится в сообщении, размещенном в канале оборонного ведомства в Max. Военные подчеркнули, что противника оставляют без замен, намекая на непрерывность боевой работы.

    В ведомстве уточнили, что в Запорожской области расчеты беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию и доставку снабжения ВСУ. Кроме того, ульяновские десантники успешно поразили технику и живую силу противника.

    В Краматорском районе подразделения беспилотных систем группировки «Юг» уничтожили транспортные средства и технику ВСУ, нарушив линии снабжения украинских войск.

    Тем временем на чемпионате мира по футболу 2026 года в воскресенье состоится финал между сборными Аргентины и Испании, а в субботу за третье место сыграют Англия и Франция.

    На прошлой неделе российские войска освободили семь населенных пунктов. В феврале расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили более 90 украинских беспилотников в Черниговской области.

    Прошлым летом ракетный удар поразил площадку развертывания ударных дронов ВСУ у населенного пункта Иверское.

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    16 июля 2026, 09:17 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области

    ВС России поразили в Киеве предприятие по производству БПЛА большой дальности

    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области
    @ Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили высокоточным оружием в Киеве промышленное предприятие логистической компании ПАО «Рапид», которое задействовано в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности и портовую инфраструктуру в Одесской области, сообщает Минобороны.

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, передает Минобороны.

    В Киеве были поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

    В украинской столице удар пришелся по промышленному предприятию логистической компании ПАО «Рапид», которое занималось сборкой и хранением дронов большой и средней дальности, а также иностранных комплектующих.

    Кроме того, поражен склад предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где собирались ударные беспилотники АН-196 «Лютый» и разведывательные аппараты «Лелека-100», а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций.

    В Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами были атакованы порты «Одесса» и «Южный». Уничтожены инфраструктурные объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В порту Одессы поражены пять резервуаров с топливом.

    Также удары пришлись по сухогрузу, направлявшемуся в порт «Черноморск» с грузом для украинской армии. В районе острова Змеиный уничтожен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.

    Ранее Кличко сообщил о мощных пожарах на складах в Киеве.

    Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении двух цехов сборки беспилотников в Одессе.

    До этого Вооруженные силы России поразили киевские предприятия по производству ракет.

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    16 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков: Личность министра обороны Украины не имеет значения для России
    Песков: Личность министра обороны Украины не имеет значения для России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для Москвы не принципиально, кто именно возглавляет украинское оборонное ведомство, главное – готовность Киева к мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «По большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя отставку Михаила Федорова, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что для Москвы важно наличие в Киеве человека, способного принять ответственное решение. Это должно позволить выйти на мирное урегулирование ситуации на Украине или завершить специальную военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Причиной увольнения главы ведомства назван конфликт с главнокомандующим Александром Сырским.

    В нескольких городах Украины в четверг вспыхнули массовые акции протеста в поддержку бывшего руководителя министерства.

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    16 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    Статистика обменов телами шокировала жителей Украины

    Обмен телами погибших вызвал сильный резонанс на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Регулярная публикация данных о возвращенных телах военнослужащих провоцирует острую реакцию украинского общества и заставляет задуматься о реальных потерях вооруженных сил страны, отметили в российских силовых структурах.

    Очередной обмен телами погибших солдат вызвал сильный резонанс на Украине, сообщили РИА «Новости» представители российских силовых структур. Они обратили внимание на реакцию граждан соседнего государства после проведения процедуры возвращения останков военнослужащих. Очередной подобный процесс вызвал серьезный резонанс в обществе, подчеркнули в силовых ведомствах.

    «Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди украинских жителей, которые сразу же вспоминают о реальных потерях ВСУ в конфликте. Из российских моргов вернули 501 труп, на родину вернулись останки 31 нашего героя», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская и украинская стороны провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, в результате которого на родину вернули 31 погибшего россиянина. Ранее в начале июля Украина отказалась забирать тела своих погибших военных из Константиновки.

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    16 июля 2026, 11:39 • Новости дня
    В Госдуме пообещали оборвать поставки оружия Киеву через Одессу

    Депутат Колесник: ВС России уничтожат военную логистику ВСУ в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Систематические удары российских войск по портовой инфраструктуре Одессы вскоре приведут к полной остановке поставок западных вооружений Киеву, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Российские военные в ближайшее время полностью перекроют каналы поставок западных вооружений и боеприпасов для украинской армии через одесские порты, передает «Газета.Ru».

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил высокую эффективность действий Вооруженных сил России в этом направлении.

    «Разрубаются логистические цепочки, поставки оружия на линию боевого соприкосновения. Если ВСУ нечем будет воевать, то потери наших войск будут сведены к минимуму. У нас с логистикой все нормально, у нас как раз этот вопрос решен», – подчеркнул парламентарий.

    Депутат также обратил внимание на точные удары по военным объектам в Одесской области. По его словам, логистическая цепочка практически сведена к нулю, и в ближайшее время будет окончательно оборвана. Колесник добавил, что без боеприпасов украинским военным останется только два пути: сдаться в плен или погибнуть.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям в Киеве, где производились беспилотники.

    Российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    В морском торговом порту Одессы высокоточным оружием войска поразили резервуары с горюче-смазочными материалами для украинской армии.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал регулярные атаки на порты способом истощения логистических цепочек противника.


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    17 июля 2026, 03:51 • Новости дня
    Захарова рассказала об устроенном Киевом «цирке на колесах» вокруг переговоров

    Захарова: Киев устроил цирк на колесах вокруг переговоров в Стамбуле

    Tекст: Антон Антонов

    Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, продемонстрировали настоящий «цирк на колесах» вокруг переговоров с Россией в Стамбуле летом 2025 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Была направлена соответствующая делегация во главе с господином (помощником президента России Владимиром) Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова», – заявила Захарова в эфире Первый канал.

    По словам Захаровой, под «цирком на колесах» она имела в виду поведение представителей киевского режима, включая Зеленского. Украинская сторона, отметила дипломат, выражала недовольство составом и уровнем российской делегации, а Зеленский публично язвил по этому поводу, передает РИА «Новости».

    При этом переговоры в Стамбуле все же состоялись и завершились конкретными результатами, подчеркнула представитель МИД. В их числе она назвала договоренности по обменам между сторонами.

    «Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили», – добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации сообщил о договоренности провести обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    В июле 2025 года Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц.

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    16 июля 2026, 22:53 • Новости дня
    Соловьев указал на долговую ловушку для стран Европы из-за Украины

    Соловьев: Страны Европы сами загоняют себя в долговую ловушку из-за Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Наращивая военные расходы на поддержку Украины и вложения в оборонную промышленность, европейские страны сами загоняют себя в долговую ловушку и создают предпосылки для дальнейшей эскалации конфликта с Россией, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

    Отвечая на вопрос, почему большая война в Европе становится неизбежной, Соловьев выразил уверенность, что европейские государства тратят на военные цели средства, которыми не располагают. «Вы сами загоняете себя в долговую ловушку. У вас нет таких денег, которые вы инвестируете в эту войну», – заявил Соловьев в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

    Он отметил, что на фоне спада промышленного производства европейские государства пытаются поддержать экономику военными заказами, увеличивая вложения в ВПК и беря на себя новые оборонные обязательства, передает ТАСС.

    По его словам, европейцы решили тратить более 70 млрд евро в год только на Украину, а также подписали соглашение с Соединенными Штатами, по которому 5% их ВВП должны идти на военные расходы. Соловьев подчеркнул, что таким образом правительства ставят себя в положение, когда им придется каким-то образом вернуть эти инвестиции, и назвал это оценкой рисков.

    По мнению телеведущего, сейчас Европой управляет поколение политиков, которое не может уйти в отставку из-за «исключительной коррумпированности». Он заявил, что европейские лидеры вложились в «поджигателей войны», работающих в интересах ВПК и компаний нового типа, подобных американской Palantir, и финансируют приход к власти новых политиков, заинтересованных лишь в росте военных бюджетов. Эта «машина для зарабатывания денег», предупредил он, приведет к большому кровопролитию.

    Он напомнил, что Москва не инициировала наращивание боевых действий: Россия была готова остановиться на переговорах в Стамбуле, украинская сторона согласилась, но Борис Джонсон, который занимал пост премьера Британии, и президент Франции Эммануэль Макрон настаивали на продолжении войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова заявила о почти 60-процентном росте военных расходов стран ЕС с 2022 по 2025 год и о подготовке Европы к крупному конфликту против России.

    Британская газета Times сообщила о планах НАТО использовать систему искусственного интеллекта Maven компании Palantir для отслеживания передвижений российских войск у западных границ России.

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    16 июля 2026, 14:20 • Новости дня
    Пожилой житель Константиновки спас раненых российских бойцов

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожилой житель Константиновки рисковал жизнью, чтобы укрыть и выходить двух раненых российских военнослужащих в условиях активных боевых действий и постоянных атак беспилотников.

    Во время активных городских боев 76-летний Анатолий Клиндухов предоставил убежище российским военнослужащим в подвале своего дома, сообщает RT.

    Местные жительницы оказывали помощь, снабжая укрывшихся водой и продовольствием, несмотря на постоянную угрозу со стороны украинских беспилотников.

    «Слышу, кричит: «Брат!» Я говорю: «Жди, сейчас». Перелез, открыл к нему, говорю: «Раненый?» – «Раненый». – «Как сюда залез?» – «Потом расскажу, брат, воды хочу». – «Вода – всё тебе будет, и еда», – поделился пенсионер подробностями спасения.

    Пожилой мужчина рассказал, что ухаживал за бойцами около полутора недель, рискуя жизнью под атаками дронов.

    Сам Клиндухов ранее получил серьезные ранения от удара беспилотника – врачи извлекли из его ног 46 осколков. Кроме того, ему удалось забрать у отступающих украинских сил 240 литров бензина для нужд мирных жителей.

    Ранее командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Моздок заявлял, что для украинских подразделений в Константиновке единственным вариантом спасения остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир батальона с позывным Моздок сообщил о присутствии британских и польских наемников в Константиновке.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о полном освобождении этого населенного пункта.

    Перед этим украинские военные полностью утратили возможность входа и выхода из города.

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    17 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    ВС России поразили порты Одессы и Черноморска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели атаку на порты в Одессе и Черноморске, поражены критически важные логистические узлы, места производства дронов и склады ГСМ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили атаковать порты на Украине, задействованные в снабжении украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные аппараты.

    В результате ночных атак в Одессе и Черноморске поражены места разгрузки и хранения военных грузов, а также ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.

    Кроме того, ликвидированы цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов.

    Отдельно отмечается уничтожение техники на воде. В порту Черноморска точным попаданием поражен пожарный катер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский беспилотник «Герань-2» поразил судно с военным грузом на пути в Черноморск.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении цехов сборки дронов и резервуаров с топливом в портах Одессы и Черноморска.

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    16 июля 2026, 23:53 • Новости дня
    Российские войска нанесли ракетные удары по целям в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России атаковали ракетами цели в Одессе, сообщают местные власти и украинские СМИ.

    О ракетной атаке сообщают в соцсетях глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем сухогрузам в портах Одессы и Южном.

    В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и дронами по предприятиям военной промышленности на Украине. В Киеве были поражены предприятия по производству беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры.

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    17 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил использование ВСУ видео прилетов по российским объектам

    Журналист Медведев: ИИ противника учится на кадрах ударов по российским объектам

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация кадров ударов ВСУ по российским объектам позволяет ИИ противника анализировать уязвимости ПВО России, сообщил журналист Андрей Медведев.

    По словам Медведева, задержания людей, снимающих удары по российским объектам, в будущем станут чаще. «Не от кровожадности какой-то, а потому что для боевой работы врага и для военного ИИ, нужны не только снимки со спутника», – сообщил Медведев в Telegram.

    Медведев отметил, что для работы врага и военного искусственного интеллекта недостаточно снимков со спутников. По его словам, особенно ценны именно видеозаписи с земли, обеспечивающие объективный контроль. Эти материалы дополняются другими данными и превращаются в основу аналитики.

    Журналист указал, что военный ИИ на основе таких кадров изучает уязвимости российской системы ПВО и упущения в боевом управлении. Кроме того, на этой базе, подчеркнул Медведев, может подбираться наиболее удачное время для новых атак. Он сделал вывод, что каждый, кто снимает и выкладывает видео прилетов, сознательно или нет помогает противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители Татарстана вычислили и задержали мужчину, который выложил в открытый доступ кадры с поврежденным промышленным предприятием в Нижнекамске, нарушив региональный запрет на распространение подобной информации.

    Эксперты по безопасности атак БПЛА на российские города напомнили о важности цифровой гигиены и опасности публикации кадров ударов в соцсетях.

    Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов заявил о способности публикации результатов ударов беспилотников помогать противнику совершенствовать тактику и технологии действий.

    Глава ЦКБР и разработчик БПЛА Игорь Кузякин призвал россиян не выкладывать в сеть фото и видео инцидентов с украинскими дронами и соблюдать режим тишины вокруг таких атак.

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    17 июля 2026, 03:18 • Новости дня
    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске

    Пушилин: Освобождение Славянска будет непростым

    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские силы продолжают укреплять позиции в Славянске, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», – приводит слова главы ДНР ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли окрестностей Славянска и начали заход на позиции, ежедневно уничтожая технику противника.

    Пушилин заявил о взятии под огневой контроль значительной части славянско-краматорской агломерации и продвижении российских войск вдоль Северского Донца.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о превращении Славянска в крепость с заминированными подступами и укрепленными районами в жилой застройке.

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